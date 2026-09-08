मानव-वन्यजीव संघर्षाची दुहेरी शोकांतिका; चार मानवी बळी आणि 'त्या' वाघिणीचाही मृत्यू, बचावकार्यावर प्रश्नचिन्ह
गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती जिल्ह्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि चार जणांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीचा (Tigress) अखेर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Published : September 8, 2026 at 5:55 PM IST
अमरावती : गेल्या 18 दिवसांपासून अमरावती जिल्ह्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि चार मानवी बळी घेणाऱ्या वाघिणीला (Tigress) अखेर सोमवारी दुपारी चांदूर बाजार तालुक्यातील शिरजगाव कसबा शिवारात जेरबंद करण्यात आलं. मात्र, तिला नागपूरच्या गोरेवाडा येथील वन्यजीव बचाव केंद्रात हलविण्याची तयारी सुरू असतानाच सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मोर्शी येथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं मानव-वन्यजीव संघर्षासोबतच वन्यजीवांचे बचावकार्य किती शास्त्रशुद्ध आणि सुरक्षित पद्धतीने केलं जातं, हा महत्त्वाचा प्रश्न पुढे आला आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य तथा वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी या घटनेकडं केवळ ‘वाघीण का दगावली?’ एवढ्यापुरतं न पाहता, बचावकार्यादरम्यान आणखी कोणती काळजी घेता आली असती आणि भविष्यात अशा घटना कशा टाळता येतील, या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज खास 'ईटीवी भारत'शी बोलताना स्पष्ट केली.
मानव-वन्यजीव संघर्षाचे गांभीर्य वाढलं : चांदूर बाजार परिसरात वाघिणीच्या हल्ल्यांमुळं निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. वाघिणीमुळं मानवी जीविताला धोका निर्माण झाल्यानंतर वनविभागाला तिला पकडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र, बचाव केल्यानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाल्यानं संपूर्ण कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्याचा बारकाईनं आढावा घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यादव तरटे पाटील यांच्या मते, अशा घटनांमध्ये वन्यजीव आणि माणूस या दोघांच्याही जीविताची किंमत लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळं केवळ कारवाईतील त्रुटी शोधण्याऐवजी व्यवस्थेत कोणते सुधारात्मक बदल करता येतील?, यावर भर देणं आवश्यक आहे.
वाघ पकडणं म्हणजे केवळ भूल देऊन पिंजऱ्यात टाकणं नव्हे : समस्या निर्माण करणाऱ्या वाघाला पकडण्याची प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असते. संबंधित वाघाची ओळख, त्याच्या हालचाली, हल्ल्यांचं स्वरूप, उपलब्ध पावलांचे ठसे, छायाचित्रे आणि इतर पुराव्यांचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेणं अपेक्षित असतं. वाघ केवळ गावाच्या आसपास दिसला किंवा मानवी वस्तीत शिरला म्हणून प्रत्येक वेळी त्याला पकडणं आवश्यक नसतं. मात्र, एखाद्या प्राण्यामुळं मानवी जीविताला ठोस आणि गंभीर धोका निर्माण झाल्यास त्याला सुरक्षितपणे बेशुद्ध करून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
परिस्थितीचे अचूक मूल्यांकन महत्त्वाचे : वाघ कुठे आहे, त्याची हालचाल कोणत्या दिशेने आहे, तो एकाच ठिकाणी थांबतोय की सतत स्थलांतर करत आहे, याचं सातत्यानं निरीक्षण करणं महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी स्वयंचलित कॅमेरे, पावलांचे ठसे आणि इतर वैज्ञानिक पुराव्यांचा आधार घेतला जातो. समस्या निर्माण करणारा प्राणी नेमका कोणता आहे, याची खात्री झाल्यानंतरच त्याला पकडण्याची पुढील कारवाई अधिक सुरक्षितपणे करता येते.
हजारोंची गर्दी म्हणजे वन्यप्राण्यासाठी प्रचंड ताण : कसबा परिसरातील कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी झाल्याचा मुद्दा यादव तरटे पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, बचावकार्य सुरू असताना वन्यप्राणी आधीच घाबरलेल्या अवस्थेत असतो. त्यात मोठी गर्दी, आरडाओरड, दगडफेक किंवा पाठलाग झाला तर त्याचा ताण आणखी वाढतो. त्यामुळं गर्दीवर नियंत्रण ठेवणं हे बचावकार्याइतकेच महत्त्वाचं आहे. वनविभागानं प्राण्याला पकडण्याची कारवाई करताना परिसर सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अनावश्यक गर्दी दूर करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची प्रभावी मदत घेणं आवश्यक आहे.
अशी राबवावी बचाव मोहीम
- बचावासाठी अनावश्यक गर्दी टाळणं आवश्यक.
- आरडाओरड, दगडफेक किंवा प्राणाला चितावणी देणं टाळलं पाहिजे.
- बचाव पथकाला मोकळं कार्यक्षेत्र मिळणं आवश्यक.
- वन्य प्राण्याचा ताण कमी ठेवणं हा बचाव कार्याचा महत्त्वाचा भाग.
भूल देण्यापूर्वी वाघिणीचं वय आणि वजन महत्त्वाचं : वन्यप्राण्याला बेशुद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचं प्रमाण अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवावं लागतं. प्राण्याचे अंदाजे वय, वजन, शारीरिक अवस्था आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय तज्ज्ञाने औषधाची मात्रा निश्चित करणं आवश्यक असते. अशावेळी अनुभवी वन्यजीव पशुवैद्यक घटनास्थळी उपस्थित असणं महत्त्वाचं आहे. औषध दिल्यानंतर प्राणी सुरक्षित अवस्थेत आहे की नाही, त्याची श्वसनक्रिया, हृदयाची गती आणि इतर शारीरिक बाबींचे सातत्यानं निरीक्षण करणं आवश्यक असते.
बेशुद्ध झाल्यानंतरची प्रक्रियाही तितकीच निर्णायक : प्राण्याला भूल देणं हा बचावकार्याचा शेवटचा टप्पा नसून त्यानंतरची हाताळणीही अत्यंत महत्त्वाची असते. बेशुद्ध अवस्थेतील वाघिणीला योग्य आकाराच्या आणि सुरक्षित पिंजऱ्यात हलवणं, तिची शारीरिक स्थिती तपासणं आणि वाहतुकीदरम्यान सातत्यानं निरीक्षण करणं आवश्यक असतं. औषधाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास त्यानुसार पुढील उपचार करणं, प्रवासादरम्यान ताण कमी ठेवणं आणि प्राण्याची प्रकृती सातत्यानं तपासणं गरजेचं असतं.
वाहतुकीतही असतो जीवाला धोका : बेशुद्ध केलेल्या वन्यप्राण्याला एका ठिकाणाहून दुसरीकडं नेताना प्रवासाचे अंतर, वाहनाची रचना, पिंजऱ्यातील हवा खेळती आहे की नाही, तापमान आणि प्राण्याची प्रकृती यांचा विचार करावा लागतो. प्रवासादरम्यान प्राण्याच्या शारीरिक स्थितीचं निरीक्षण करण्यासाठी आवश्यक साधने आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं बचाव, उपचार आणि वाहतूक या तिन्ही प्रक्रिया एकाच साखळीचा भाग मानल्या पाहिजेत, असं यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं.
वाघिणीच्या मृत्यूचं कारण शोधणं आवश्यक : वाघिणीच्या मृत्यूचं नेमकं कारण वैद्यकीय तपासणीनंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळं औषधाची मात्रा, प्राण्याची पूर्वीची शारीरिक अवस्था, उपासमार किंवा अशक्तपणा, दीर्घकाळाचा ताण, बचावावेळी झालेली धावपळ आणि त्यानंतरची वाहतूक अशा सर्व बाबींचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणं आवश्यक आहे. यापैकी कोणत्याही एका कारणाला जबाबदार ठरवण्यापूर्वी तज्ज्ञांकडून शास्त्रीय तपासणी होणं गरजेचं आहे.
अडीच वर्षांची वाघीण नव्या अधिवासाच्या शोधात? : वनविभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ही वाघीण वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी परिसरातून अमरावती जिल्ह्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. अडीच वर्षांच्या आसपास वय असल्यानं ती स्वतःचा नवीन अधिवास शोधत असण्याची किंवा भक्ष्याच्या शोधात भटकत असण्याची शक्यता आहे. आईपासून वेगळं झाल्यानंतर तरुण वाघ किंवा वाघीण मोठ्या अंतरावर स्थलांतर करत असल्याची उदाहरणे आढळतात. त्यामुळं तिच्या संपूर्ण हालचालींचा मागोवा घेतल्यास मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या मुळाशी जाण्यास मदत होऊ शकते.
‘नरभक्षक’ ठरवण्यापूर्वी हल्ल्यांचे स्वरूप तपासणं आवश्यक : एखाद्या वाघानं माणसावर हल्ला केला म्हणजे तो प्रत्येक वेळी ‘नरभक्षक’ ठरतोच असं नाही. हल्ल्यानंतर मृतदेहाची स्थिती, हल्ल्याची पद्धत, वाघ वारंवार माणसाचा पाठलाग करतो का, त्याच्या हालचाली कशा आहेत, अशा अनेक बाबींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. या मुद्द्याकडं देखील यादव तरटे पाटील यांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळं हल्ला झाला म्हणून तातडीनं निष्कर्ष काढण्याऐवजी घटनांचा शास्त्रीय अभ्यास आवश्यक आहे, असं यादव तरटे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
मानव-वन्यजीव संघर्ष का वाढला, याचं उत्तर शोधण्याची गरज : चांदूर बाजार परिसर हा पारंपरिकदृष्ट्या सातत्यानं वाघांच्या संघर्षासाठी ओळखला जाणारा भाग नाही. मग अचानक या परिसरात वाघिणीचा प्रवेश कसा झाला? एवढ्या अंतरावरून ती का आली? तिच्या स्थलांतरामागे भक्ष्याची कमतरता, अधिवासातील बदल, तरुण वय किंवा अन्य कोणती कारणे होती का, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. केवळ वाघिणीला पकडून समस्या संपत नाही. ती मानवी वस्तीजवळ का आली?, याचा शोध घेतल्याशिवाय भविष्यातील संघर्ष रोखता येणार नाही, असं यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं.
अमरावतीत वन्यजीव उपचार केंद्राची गरज पुन्हा ऐरणीवर : अमरावती येथे ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर अर्थात वन्यजीवांसाठी संक्रमण उपचार केंद्र उभारण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत असल्याचं यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं. अशा केंद्रात जखमी किंवा आजारी प्राण्यांची प्राथमिक तपासणी, उपचार आणि निरीक्षणाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. यासह आधुनिक रुग्णवाहिका, प्राणवायूची सुविधा, आवश्यक औषधे, प्रशिक्षित पशुवैद्य आणि बचाव पथक उपलब्ध असल्यास गंभीर अवस्थेतील प्राण्याला दूरच्या केंद्रात नेण्यापूर्वी स्थानिक पातळीवर तातडीनं उपचार देता येऊ शकतात असं देखील यादव तरटे पाटील म्हणाले.
अमरावतीत प्रशिक्षित बचाव पथकांची गरज : जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढत असतील, तर प्रत्येक वेळी बाहेरील पथकाची वाट पाहण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षित आणि सुसज्ज बचाव पथक तयार करणं आवश्यक आहे. अत्याधुनिक वाहन, आवश्यक औषधे, सुरक्षित पिंजरे, बेशुद्धीकरणासाठीची उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अशा पथकांकडं असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वनविभाग, पोलीस, पशुवैद्यकीय यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात तातडीचा समन्वय असणं तितकेच महत्त्वाचं आहे.
दोष शोधण्यापेक्षा ‘पुढे काय?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा : अमरावती जिल्ह्यातील या घटनेनंतर एखाद्या व्यक्तीला किंवा विभागाला थेट दोषी ठरविण्यापेक्षा संपूर्ण बचावकार्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणं आवश्यक आहे. कोणत्या टप्प्यावर काय घडलं, कोणते निर्णय घेतले गेले, कोणत्या वैद्यकीय प्रक्रिया पार पाडल्या गेल्या आणि प्राण्याची प्रकृती कधी खालावली, याची नोंद तपासणं गरजेचं आहे. ही घटना वनविभाग, वन्यजीव संस्था, प्रशासन आणि वन्यजीवप्रेमी अशा सर्वांसाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे, असं मत यादव तरटे पाटील यांनी व्यक्त केलं.
भविष्यातील बचाव कार्यासाठी काय आवश्यक
- समस्या निर्माण करणाऱ्या प्राण्यांची शास्त्रीय ओळख.
- बचाव स्थळी गर्दीवर कठोर नियंत्रण.
- प्रशिक्षित वन्यजीव पशुवैद्यकाची घटनास्थळी उपस्थिती.
- प्राण्याचे वय, वजन आणि शारीरिक स्थिती लक्षात घेऊन औषधाची मात्रा निश्चित करणं.
- सुरक्षित आणि योग्य आकाराच्या पिंजऱ्यात स्थलांतर.
- वाहतुकी दरम्यान प्राण्याच्या प्रकृतीचे सातत्याने निरीक्षण
- आवश्यक असल्यास तातडीच्या उपचारांची सुविधा.
- वनविभाग, पोलीस आणि पशुवैद्यकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय.
- प्रत्येक मोठ्या बचाव कार्यानंतर स्वतंत्र आढावा घेऊन त्रुटी दूर करणं
एकाच घटनेतून दोन धडे : चांदूर बाजार परिसरातील घटनेत चार मानवी जीव गेले, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. त्यानंतर बचावण्यात आलेल्या वाघिणीचाही मृत्यू झाला. त्यामुळं ही घटना केवळ एका वाघिणीच्या मृत्यूची नाही, तर मानव-वन्यजीव संघर्ष हाताळण्याच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे. मानवी जीविताचे संरक्षण हा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. मात्र, वन्यप्राण्याचा बचाव करताना त्याचे जीवन वाचवण्यासाठी उपलब्ध शास्त्रीय पद्धतींचे काटेकोर पालनही झालं पाहिजे. आजच्या घटनेतून पुढील काळात अधिक सुरक्षित, प्रशिक्षित आणि वैज्ञानिक पद्धतीची बचाव्यवस्था उभी राहणं हाच या शोकांतिकेचा खरा धडा ठरू शकतो असा यादव तरटे पाटील म्हणाले.
- चार मानवी बळी आणि त्यानंतर वाघिणीचा मृत्यू ही दुहेरी शोकांतिका.
- बचाव कार्याच्या प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक.
- भूल देण्यापासून वाहतुकीपर्यंत पशुवैद्यकीय देखरेख गरजेची.
- वाघिणीच्या मृत्यूचा कारण वैज्ञानिक तपासणीतून स्पष्ट झालं पाहिजे.
- चांदूरबाजार मध्ये मानव वाघ संघर्ष अचानक का निर्माण झाला, याचाही अभ्यास आवश्यक.
- स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षित, अत्याधुनिक बचाव पथकं उभारण्याची आवश्यकता.
हेही वाचा -