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मोर्शीनंतर आता सोनारीत वाघिणीचा धुमाकूळ; तरुणीचा घेतला बळी, दोन शेळ्यांचा पाडला फडशा, मेंढपाळानं काढला पळ

चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी गावालगत 22 वर्षीय युवतीवर हल्ला करून तिला ठार मारलं. उर्मिला बाजीराव इवाणे असं मृत युवतीचं नाव आहे. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली.

Tigress Killed One Girl In Amravati
संतप्त गावकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 8:22 PM IST

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अमरावती : चवताळलेल्या वाघिणीनं चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी गावालगत 22 वर्षीय युवतीवर हल्ला करून तिला ठार मारलं. उर्मिला बाजीराव इवाणे असं मृत युवतीचं नाव आहे. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. मोर्शी तालुक्यानंतर आता चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनवरी गावाजवळ रविवारी वाघिणीनं धुमाकूळ घातला. दोन शेळ्यांवर हल्ला करून त्यांचा बळी घेतला. यावेळी शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या मेंढपाळांनी प्रसंगावधान राखत झुडपांचा आधार घेत गावाच्या दिशेनं धाव घेतल्यानं त्यांचा जीव वाचला. या घटनेनंतर वनविभागानं परिसरात शोध मोहीम सुरू केली. वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुसरीकडं या वाघिणीनं आणखी एका ठिकाणी

Tigress Killed One Girl In Amravati
पिंजरा (ETV Bharat)

वाघिणीचा तरुणीवर हल्ला : मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा परिसरात काही दिवसांपूर्वी वाघिणीच्या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. तीच वाघीण आता चांदूरबाजार तालुक्यात दाखल झाली आहे. सकाळी या वाघिणीनं दोन बकऱ्या ठार मारल्या. समोर वाघ पाहताच मेंढपाळ यावेळी थेट गावात पळून आला. दुपारपासून या वाघिणीचा शोध घेतला जात असताना रविवारी सायंकाळी सोनोरी गावातील युवती उर्मिला इवाणे ही घरी परतली नसल्यामुळे तिच्या घरच्यांनी तिचा शोध घेतला. ती वाघीण फिरत असणाऱ्या परिसरात असावी, असा अंदाज तिच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आणि याबाबत ड्रोन द्वारे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना तिचा शोध घेण्यास सांगितलं. मात्र ड्रोननं शोध घेण्याऐवजी तिच्या घरच्यांनी तिचा शोध घेतला असता, तिचा मोबाईल आणि रक्त एका ठिकाणी दिसलं. यानंतर काही अंतरावर तिचा मृतदेह आढळून आला. तिच्या गळ्यावर वाघिणीनं हल्ला केल्याचं यावेळी स्पष्ट झालं.

Tigress Killed One Girl In Amravati
वाघिणीचा शोध घेताना वनविभागाचे अधिकारी (ETV Bharat)

मोर्शीत शेतकऱ्याचा बळी आता चांदुर तालुक्यात वावर : मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा परिसरात काही दिवसांपूर्वी वाघिणीच्या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सुमारे 50 किलोमीटर अंतर पार करून हीच वाघीण चांदूरबाजार तालुक्यात दाखल झाली असल्याचं बोलल्या जाते. दोन दिवसांपूर्वी रिद्धपूर जवळील नजरपूर शेत शिवारात वाघिणीनं एका गायीवर हल्ला केला होता.

Tigress Killed One Girl In Amravati
वाघिणीचा शोध घेताना वनविभागाचे अधिकारी (ETV Bharat)

रात्रभर पिंजरा आणि कॅमेरे लावूनही हुलकावणी : गायीवर हल्ला झाल्यानंतर वनविभागाच्या पथकानं वाघिणीला पकडण्यासाठी घटनास्थळी पिंजरा आणि ट्रॅप कॅमेरे लावले. रात्रीच्या वेळी वाघीण आपल्या भक्षाकडं परत येईल, अशी शक्यता होती. मात्र ती परत न आल्यानं वनविभागाच्या पथकाला रिकाम्या हातानं परतावं लागलं.

पहाटे पुन्हा वाघिणीचं दर्शन : रविवारी सकाळी रिद्धपूर येथील नौशाद नामक व्यक्ती दुचाकीनं घाट लाडकी परिसराकडं जात असताना रिद्धपूर पासून सुमारे अर्धा किलोमीटर अंतरावर जालानपूर रस्त्याच्या कडेला वाघिणसदृश्य प्राणी जाताना दिसला. त्यांनी याबाबत तातडीनं गावात परत येऊन रिद्धपूर इथं उपस्थित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. अधिकाऱ्यांनी परिसरातील पद चिन्हांची पाहणी करून जालानपूर सह परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या.

सोनोरीत दोन शेळ्यांवर हल्ला : दरम्यान रविवारी सकाळी सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास चांदूर बाजार तालुक्यातील सोनेरी गावाजवळ दोन शेळ्यांवर वाघिणींना हल्ला केल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली. गावालगत ई क्लास जमिनीवरील झुडपी जंगलात शेळ्या चारण्यासाठी गेलेले मेंढपाळ सोमा पराते यांच्यासमोर अचानक वाघीण आली. शेळ्यांवर झडप घेतली. अचानक झालेल्या ह्या हल्ल्यानं घाबरलेल्या सोमा पराते यांनी झुडपांचा आधार घेत गावाच्या दिशेनं धाव घेतली. त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. मात्र वाघिणीनं दोन शेळ्या ठार मारल्या.

वनविभागाची घटनास्थळी धाव : या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचा पथक तातडीनं सोनोरी परिसरात दाखल झालं. पथकानं घटनास्थळाची पाहणी करून वाघिणीच्या हालचालींचे पुरावे तपासले. त्यानंतर वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी पुन्हा पिंजरा लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

वाघिणीचा ड्रोनच्या मदतीनं शोध : वाघिणीचा ठाव ठिकाणा शोधण्यासाठी वन विभागाकडून ड्रोन कॅमेराच्या मदतीने सातत्याने शोध मोहीम राबविली जात आहे. मात्र वाघीण दाट झुडपी जंगलाचा आधार घेत असल्यानं तिथे अचूक ठिकाण शोधण्यात अडचणी येत आहेत. वाघिणीचा माग काढण्यासाठी वनविभागाची पथक परिसरात तैनात करण्यात आली आहे. दरम्यान "नागरिकांनी सावध राहावं वाघीण दिसल्यास तिच्याजवळ जवळ जाऊ नये किंवा तिचा पाठलाग करू नये अशा सूचना वन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत," असं मोर्शी वनपरिक्षेत्राच्या अधिकारी योगिता मगर यांनी सांगितलं. या वाघिणीला लवकरच सुरक्षितपणे जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं देखील योगिता मगर यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

TIGRESS KILLED ONE GIRL TWO GOATS
HUMAN ANIMAL CONFLICT
तरुणीचा घेतला बळी
सोनारीत वाघिणीचा धुमाकूळ
TIGRESS KILLED ONE GIRL IN AMRAVATI

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