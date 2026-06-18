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खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या निवासस्थानी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विशेष खबरदारी

खासदार वाकचौरे यांच्या शिर्डीतील निवासस्थानासह संपर्क कार्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. राज्य राखीव पोलीस दल आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाची नियुक्ती करण्यात आलीय.

खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या निवासस्थानी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या निवासस्थानी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 4:09 PM IST

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शिर्डी - खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शिवसेना ठाकरे पक्ष सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. वाकचौरे यांच्या या निर्णयानंतर ठाकरे शिवसेनेतील कार्यकर्ते आणि शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून विविध ठिकाणी आंदोलनाच्या हालचाली सुरू झाल्याचं चित्र आहे.


या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसंच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. खासदार वाकचौरे यांच्या शिर्डीतील निवासस्थानासह संपर्क कार्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. राज्य राखीव पोलीस दल आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या एकूण सुमारे 21 जवानांची नियुक्ती करण्यात आली असून परिसरात सातत्याने गस्त घालण्यात येत आहे.


विशेष म्हणजे, अत्याधुनिक सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स व्हॅनच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसरावर चोवीस तास नजर ठेवली जात आहे. निवासस्थान आणि संपर्क कार्यालय परिसरातील प्रत्येक हालचालीचे बारकाईने निरीक्षण करण्यात येत असून कोणतीही संशयास्पद घटना आढळल्यास तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

वाकचौरे यांच्या पक्षांतरामुळे शिर्डी मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ठाकरे शिवसेनेकडून या निर्णयाचा निषेध केला जात असताना शिंदे गटाने मात्र वाकचौरे यांच्या प्रवेशाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या राजकीय घडामोडींना आणखी वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या तरी प्रशासनाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आला आहे.

TAGGED:

BHAUSAHEB WAKCHAURE
भाऊसाहेब वाकचौरे
कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
21 जवानांची नियुक्ती
MP BHAUSAHEB WAKCHAURE

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