Tiger Shroff Firing Incident : खरे सूत्रधार कुठेही लपून बसलेले असोत त्यांना सोडलं जाणार नाही - मुंबई पोलीस
टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. कटातील खरे सूत्रधार कुठेही लपून बसलेले असोत त्यांना सोडलं जाणार नाही, असा इशाराही पोलिसांनी दिला.
Published : October 19, 2026 at 6:51 PM IST
मुंबई - अभिनेता टायगर श्रॉफवर रविवारी सायंकाळी मुंबईतील जुहू परिसरात गोळीबार करण्यात आला होता. या घटनेत टायगर श्रॉफचा कार चालक आणि अन्य एक व्यक्ती असे दोघे जखमी झाले होते. हल्ल्यातील संशयितांना राजस्थानमधून अटक करण्यात आली. आहे. या सर्व घटनेवर मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत काही खुलासे केले आहेत.
टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील मारेकऱयांचा सीसीटीव्ही माग काढताना आरोपी उत्तरेकडे गेल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार आम्ही संबंधित राज्य पोलिसांकडे माहिती दिली आणि त्यानुसार आरोपींना पकडण्यात आलं आहे.
तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे. सोशल मीडियावर जी पोस्ट आलीय, त्याचाही तपास सुरू आहे. सध्या खंडणीविरोधी पथकाकडे याचा तपास सोपवण्यात आला आहे. तीनपैकी कुणीही आरोपी अल्पवयीन नाही, अशी माहिती डीसीपी राजतिलक रौशन यांनी दिली.
"आरोपींना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यांना मंगळवारपर्यंत मुंबईत आणून कोर्टात हजर करत रिमांड घेतली जाईल. हल्ल्यात वापरलेलं हत्यार कुठे टाकलं? त्यांना ते कुणी पुरवलं? याची चौकशी केली जाईल. या कटातील खरे सूत्रधार कुठेही लपून बसलेले असोत त्यांना सोडलं जाणार नाही. टायगर श्रॉफला किंवा कुटुंबीयांना कोणतीही धमकी दिली जात असल्याची तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही," अशी माहिती डीसीपी राजतिलक रौशन यांनी दिली.
"पाच गोळ्या झाडल्या आहेत. आरोपी पूर्ण तयारीत आले होते. त्यापैकी दोघे एकाच जिल्ह्यातील होते. त्यामुळे ते एकमेकांना ओळखत होते. तिसरा आरोपी त्यांना कसा सामील झालाय़ याची चौकशी इथं आल्यावर केली जाईल," अशी माहितीडी डीसीपींनी दिली.