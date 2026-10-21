टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण; तिन्ही आरोपींना 31 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी
गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेल्या बंदुकांचा स्रोत, गुन्ह्यामागील हेतू आणि या घटनेचा लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी असलेला कथित संबंध यांचा तपास मुंबई पोलिसांना करायचा आहे.
Published : October 21, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्याशी संबंधित गोळीबार प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना 31 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. एल. खेडेकर यांनी हा आदेश दिला. गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेल्या बंदुकांचा स्रोत, गुन्ह्यामागील हेतू आणि या घटनेचा लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी असलेला कथित संबंध यांचा तपास मुंबई पोलिसांना करायचा आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. आता पोलीस कोठडीत असताना त्यांची या गोळीबाराच्या घटनेबाबत चौकशी केली जाईल.
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी आरोपी परराज्यांतील असल्याचं सांगितलं. खुनाचा प्रयत्न हा गंभीर गुन्हा असून, गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेल्या बंदुका कुठून आणल्या आणि त्यांची व्यवस्था कोणी केली, याचा तपास करणं आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केलं. तसेच, या घटनेमागे लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा संबंध आहे का? गुन्ह्याचा नेमका हेतू काय होता आणि यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा शोध घेण्यासाठी आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली.
आरोपींच्या वकिलांनी पोलीस कोठडीला विरोध केला. आरोपींना यापूर्वीच 48 तासांची रिमांड देण्यात आली असून, या काळात त्यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली होती. तसेच, तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रिकव्हरी झाल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. दिल्ली, गुजरात आणि हरियाणामध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपींसह आणखी 6 जणांना अटक झाल्याची माहितीही वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यामुळे आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी देण्याची आवश्यकता नसून, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवावे, अशी मागणी बचाव पक्षाने केली. आरोपींना केवळ संशयाच्या आधारे अटक करण्यात आल्याचा दावाही वकिलांनी केला.
दरम्यान, गोळीबार प्रकरणातील शस्त्रांचा स्रोत, गुन्ह्यामागील हेतू आणि कथित गँगशी असलेले संबंध यांचा तपास करण्यासाठी तिन्ही आरोपींची चौकशी आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. एल. खेडेकर यांनी तिन्ही आरोपींना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.