टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण : हल्लेखोरांना हत्यार परत आणण्याचे निर्देश होते, पोलिसांची कोर्टात माहिती
अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबार प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रांचच्या हाती महत्त्वाचे पुरावे लागलेत.
Published : October 26, 2026 at 6:53 PM IST
मुंबई - अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबार प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रांचच्या हाती फार महत्त्वाचे पुरावे लागलेत. हल्लेखोरांना हत्यारं पुरवणाऱयांविरोधात हे पुरावे असल्याचं मुंबई पोलिसांनी सोमवारी कोर्टात सांगितलं. याची नोंद घेत कोर्टानं या प्रकरणी आरोपी कुणाल, सुमित, राधा आणि बबिताच्या पोलीस कोठडीत वाढ करत चौघांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी वाढवून दिली आहे.
क्राईम ब्रांचच्या हाती महत्त्वाचे पुरावे - आरोपींच्या फोनची तपासणी केली असता काही महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागलेत. फायरिंगनंतर आरोपींना पिस्तूल आणि उरलेली काडतूसं परत घेऊन येण्याचे निर्देश दिले गेले होते. आरोपी पकडले गेले नसते तर या हल्ल्यात वापरलेले पिस्तूल आणि काडतूसं पुन्हा दिल्लीला घेऊन येण्याचे त्यांना निर्देश होते. कुणाल याला हे निर्देश दिले गेले होते आणि त्यानंच ते पुढे शुटर्सना देखील कळवलं होतं. मात्र, पोलिसांच्या तपासाचा वेग पाहता आरोपींनी हे पिस्तूलं सुरतला फेकून दिल्याची माहिती समोर येतेय. शस्त्र पुन्हा मूळ ठिकाणी पाठवून महत्त्वाचा पुरावा कायमचा नष्ट करण्याचा आरोपींचा प्लॅन होता, असं कोर्टाला सांगण्यात आलं.
दोन दिवसांची पोलीस कोठडी - शस्त्र कुठून घ्यायचं आणि कुठे ठेवायचं याबाबत व्हॉइस नोट्समार्फत आरोपींनी एकमेकांबरोबर संभाषण केलं होतं. हे संबंधित व्हॉइस नोट्स पोलिसांच्या हाती लागलेत. या व्हॉइस नोट्सची तपासणी करून नेमका आवाज कुणाचा आहे याचा शोध घेणं आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं, ज्याकरता या चौघांची पोलीस कोठडी कोर्टाकडे वाढवून मागण्यात आली. ही मान्य करत या प्रकरणातील चार आरोपींना सोमवारी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवून देण्यात आली. त्यानुसार दिल्लीहून अटक केलेल्या आरोपी कुणाल, सुमित, राधा आणि बबिता या चौघांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे दावे-प्रतिदावे - सोमवारच्या रिमांडनंतर माहिती देताना आरोपींचे वकील विकेश मेहरा यांनी सांगितलं, "चौघांची या दोन दिवसात व्हॉइस सॅम्पलिंग होण्याची शक्यता आहे. रिमांड वाढवून मागण्याकरता पोलिसांनी रिमांडसाठी व्हॉइस सॅम्पलचं कारण दिलं. मात्र, याप्रकरणात आरोपी सुमितचा कुठेही सहभाग नाही, त्याच्या विरोधात पोलिसांकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही."
कुणाल आणि बबिताचे बंदूकीसोबत फोटो - सरकारी वकील अजिंक्य मिरगळ यांनी माहिती दिली, "सोमवारी चार आरोपींना रिमांडसाठी कोर्टात आणलं होतं. तपासादरम्यान आरोपींच्या मोबाईलमधून व्हॉइस नोट मॅसेज रिकव्हर झालेत. मात्र, काही डीलिट मॅसेजेस देखील आहेत ते मॅसेज काय होते? याचा शोध घेणं आवश्यक आहे. यामध्ये दोन आरोपी आहेत. ते मित्र- मैत्रीण असून त्यांनी नेमकं काय चॅटिंग डिलीट केलंय, याचा शोध सुरू आहे. याशिवाय कुणाल आणि बबिताचे बंदूकीसोबत फोटो आणि सेल्फीही हाती लागलेत."
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