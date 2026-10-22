टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात चार आरोपींना 26 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी; महिला आरोपीला अश्रू अनावर
पोलिसांनी टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपींच्या नऊ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयानं 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : October 22, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोन महिलांसह चार आरोपींना आज मुंबईतील किल्ला कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयानं चारही आरोपींना 26 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
दिल्लीमधून अटक करण्यात आलेल्या राधा, बबिता, कुणाल आणि सुमित यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी आरोपी बबिताला कोर्टात अश्रू अनावर झाले. पोलिसांनी आरोपींच्या नऊ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची म्हणजेच 31 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
नऊ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी : पोलिसांनी आरोपींच्या नऊ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. आरोपींचे मोबाईल जप्त करायचे आहेत. तसेच, या प्रकरणात अधिक तपास करायचा असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं. आरोपींनी हल्ल्यात वापरण्यात आलेले हत्यार मिळवून दिले आहेत. कुणाल आणि सुमित यांनी या प्रकरणात सगळी व्यवस्था केली होती. तसेच, राधा आणि बबिता यांना मुंबईत पोहोचवले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
हल्ल्यात वापरण्यात आलेले हत्यार कोणाच्या सांगण्यावरून पुरवण्यात आले, याची चौकशी करायची असल्याचं पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी समजून घेण्यासाठी तसेच आरोपींचे मोबाईल जप्त करून अधिक तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.
आरोपींच्या वकिलांचा अटकेला विरोध : आरोपींच्या वकिलांनी अटकेला विरोध केला. आरोपींना संशयाच्या आधारावर अटक करण्यात आली आहे. आरोपींना पिस्तूल कोणत्या कंपनीचे आहे, हे सुद्धा ओळखता येत नाही. कोणतीही ठोस माहिती आणि पुरावा नसताना आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. ट्रान्झिट रिमांडमध्ये पोलीस चौकशी करतात, हे कायद्याला धरून नाही. अधिकचे पुरावे नसताना आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, असेही आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? : अभिनेता टायगर श्रॉफवर 18 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी गोळीबार झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या प्रकरणात हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र कुठून मिळवण्यात आले, ते कोणी पुरवले आणि कोणाच्या सांगण्यावरून हा प्रकार करण्यात आला, याचा तपास पोलीस करत आहेत. याच तपासाच्या अनुषंगाने दिल्लीमधून चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं.