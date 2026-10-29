टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण : 11 आरोपींना मकोका अंतर्गत 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबार प्रकरणातील 11 आरोपींना 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : October 29, 2026 at 6:14 PM IST
मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील 11 आरोपींना मकोका अंतर्गत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं सर्व 11 आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर या गुन्ह्यात मकोकातील कलमं जोडण्यात आली आहेत. त्यानंतर या सर्वांना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष मकोका कोर्टात रिमांडसाठी हजर करण्यात आलं होतं. मात्र, वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्व आरोपींना गुरुवारी पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आलं असता, मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष मकोका कोर्टाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी सर्व आरोपींना 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
मकोका लावल्याचा पोलिसांना फायदा - या प्रकरणी मकोका लावल्यामुळे या आरोपींना जामीन मिळणं कठीण होणार आहे. गुन्हे शाखेकडे आता 30 दिवसांपर्यंत त्यांची कोठडी ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसेच या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आता 90 ऐवजी 180 दिवसांची मुदत मुंबई पोलिसांना मिळणार आहे. मकोका अंतर्गत, डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे आरोपींनी डीसीपीसमोर दिलेले जबाब हे दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेले अधिकृत जबाब मानले जातील. तसेच खटल्यादरम्यान, आरोपींनी पोलिसांना दिलेले जबाब ते मागे घेऊ शकणार नाहीत.
अटक केलेले आरोपी : या प्रकरणी आतापर्यंत फूल सिंह, रेहान अन्सारी, ऋतिक महतो हे तिघे हल्लेखोर तसेच त्यांना हत्यार आणि इतर रसद पुरवल्याबद्दल राधा वर्मा, बबिता राव, कुणाल जामिनसिंह यांच्यासह सुमित सरोलियाला दिल्लीहून अटक केली होती. अंकित उर्फ सरपंच खटक, समीर खत्री, जतिन पांचाल आणि प्रांजल ठकराल अशा एकूण 11 जणांना देशातील विविध राज्यांतून (राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश) अटक करण्यात आली आहे.
काय होती घटना? - 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतील जुहू परिसरातील 'पुष्पा पार्क' जवळ एका दुचाकीवरून आलेल्या तीन हल्लेखोरांनी टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात टायगर श्रॉफ बचावला. मात्र, त्याचा ड्रायव्हर फिरदौस बलोच आणि एक जवळच उपस्थित असलेले उमेश चव्हाण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं या हल्याची जबाबदारी घेत एक धमकीचा संदेश सोशल मीडियावर जारी केला होता.
मुंबई पोलिसांचा तपास - हा हल्ला केवळ वैयक्तिक शत्रुत्वातून झालेला नसून, त्यामागे धमकावून खंडणी वसूल करणं, समाजात दहशत निर्माण करणं आणि आपल्या टोळीचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशानं रचलेल्याने संघटित कटाचा हा एक भाग होता. आरोपींनी याआधी सलमान खान आणि इतर काही बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या हालचालींवर पाळत ठेवली होती, परंतु तिथे कडक सुरक्षा असल्यानं त्यांनी कमी सुरक्षा असलेल्या टायगर श्रॉफला आपलं लक्ष्य केलं. या कटाचा मुख्य सूत्रधार अनिल पंडित हा अद्यापही फरार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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