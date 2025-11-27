न्यूमोनियाची बाधा होऊन श्वसनप्रणाली बंद झाल्याने ‘शक्ती’ वाघाचा मृत्यू, वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाचे स्पष्टीकरण
न्यूमोनियाची बाधा झाल्यानंतर श्वसन प्रणाली बंद झाल्याने शक्ती वाघाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्टीकरण वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Published : November 27, 2025 at 9:38 AM IST
मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या भायखळा (पूर्व) येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील शक्ती वाघाचा (वय 9 वर्षे सहा महिने) 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12.15 मिनिटांनी मृत्यू झाला. ‘शक्ती’चा मृत्यू श्वसननलिकेत हाड अडकल्याने झाल्याच्या चर्चा मागील काही दिवसांपासून सर्वत्र सुरू आहेत. मात्र, यावर आता महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असून, न्यूमोनियाची बाधा झाल्यानंतर श्वसन प्रणाली बंद झाल्याने शक्ती वाघाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्टीकरण वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यटक शक्ती आणि करिश्माला पाहण्यासाठी गर्दी करीत असत : छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातून 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात शक्ती (नर), करिश्मा (मादी) ही रॉयल बंगाल वाघाची जोडी आणली होती. तेव्हापासून ही जोडी वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाचे मुख्य आकर्षण ठरली होती. उद्यानात येणारे पर्यटक शक्ती आणि करिश्माला पाहण्यासाठी गर्दी करीत असत. शक्ती वाघाने 15 नोव्हेंबरला अन्न ग्रहण केले नव्हते. त्यामुळे त्याला पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले. सोबतच पाण्यातून औषधही देण्यात आल्याचे उद्यान प्रशासनाने म्हटले आहे.
न्यूमोनियाची बाधा झाल्यानं शक्ती वाघाचा मृत्यू : 16 नोव्हेंबर रोजी शक्तीने कोंबडीचे थोडे मांस खाल्ले आणि पाणी प्यायले. त्यानंतर त्याला उलटीचा उमाळा आला. त्यामुळे 17 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य तपासणी करण्यासाठी पिंजऱ्यात घेत असताना त्याला अचानक अपस्माराचे झटके आले आणि दुपारी सव्वा बारा वाजता त्याचा मृत्यू झाला. यापूर्वी शक्तीला कुठल्याही प्रकारच्या आजारपणाचे लक्षण नव्हते, असे स्पष्टीकरण उद्यान प्रशासनाने दिले आहे. शक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच दिवशी दुपारी अडीच वाजेपासून मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परळ येथील पशुवैद्यकीय पॅथेलॉजी विभागातील प्रोफेसर आणि त्यांच्या चमूने त्याचे शवविच्छेदन केले. शवविच्छेदनाच्या प्राथमिक अहवालानुसार शक्तीचा मृत्यू हा न्यूमोनियाची बाधा होऊन श्वसन प्रणाली बंद झाल्याने ओढवला. शवविच्छेदनाचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर मृत्यूच्या कारणाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे, असे प्राणिसंग्रहालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राणिसंग्रहालयातील शिष्टाचारानुसार शक्ती वाघावर अंत्यसंस्कार : शक्ती वाघाच्या अवयवांचे नमुने नागपूर येथील वन्यजीव संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र गोरेवाडा येथे पुढील तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. शक्ती वाघाच्या मृत्यूची सविस्तर माहिती नियमानुसार केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण यांना 18 नोव्हेंबर रोजी ई-मेलद्वारे कळविण्यात आल्याचे प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने म्हटले आहे. सोबतच प्राणिसंग्रहालयातील शिष्टाचारानुसार शक्ती वाघावर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची माहिती देखील प्रशासनाने दिली आहे. शक्तीचा मृत्यू झाला असला तरी प्राणिसंग्रहालयात ‘जय’ हा वाघ (वय 3 वर्षे) तसेच ‘करिश्मा’ ही वाघिण (वय साडेअकरा वर्षे) प्रदर्शनासाठी उपलब्ध असल्याची माहिती देखील प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने दिली आहे.
