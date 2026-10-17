नांदेडमध्ये रेल्वे रुळावर आढळला पट्टेदार वाघाचा मृतदेह
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात पट्टेदार वाघाचा मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मदनापूर शिवारातील रेल्वे रुळावर आज पहाटे या वाघाचा मृतदेह आढळून आला.
Published : October 17, 2026 at 1:42 PM IST
नांदेड : किनवट तालुक्यातील मदनापूर शिवारात रेल्वे रुळावर एका पट्टेदार वाघाचा मृतदेह आढळला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पहाटे धावणाऱ्या पॅसेंजर रेल्वेच्या धडकेत या वाघाचा मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून शनिवारपेठ, प्रधानसांगवी आणि मदनापूरसह परिसरामध्ये याच वाघाची दहशत होती. मात्र, वाघाचा मृत्यू अपघातामुळे झाला की यामध्ये काही घातपात आहे, याबाबीवरून आता चर्चेला उधाण आलं आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात पट्टेदार वाघाचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. मदनापूर शिवारातील रेल्वे रुळावर आज पहाटे या वाघाचा मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक माहितीनुसार, पॅसेंजर रेल्वेच्या धडकेत वाघाचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या पंधरा दिवसांपासून शनिवारपेठ, प्रधानसांगवी, मदनापूर, दाभाडी आणि भुलजा या परिसरातील शिवारांमध्ये याच वाघाची दहशत असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे वाघाच्या मृत्यूची बातमी समोर येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
मात्र, या वाघाचा मृत्यू रेल्वेच्या धडकेमुळेच झाला की यामागे घातपाताची काही शक्यता आहे, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वाघाच्या मृत्यूचे नेमकं कारण काय, याचा उलगडा तपासानंतरच होणार असून वनविभागाच्या तपासाकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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