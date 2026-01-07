ETV Bharat / state

पत्नीला तिकीट, पतीची बंडखोरी; नवरा बायको झाले विरोधक, ठाणे मनपा निवडणुकीतील प्रकार

पत्नीला तिकीट मिळाल्यानंतर पतीनं बंडखोरी केल्यानं नवरा बायको विरोधक झालेत अशी अवस्था ठाण्यात दिसून आली आहे. इतरही अनेक विरोधाभास दिसत आहेत.

Etv Bharat
पत्नीला तिकीट, पतीची बंडखोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : एकीकडं पत्नीला अधिकृत उमेदवारी देऊनही पती बंडखोर अपक्ष म्हणून रिंगणात तर दुसरीकडं पक्षानं उमेदवारी नाकारल्यानं माजी नगरसेवक-नगरसेविका मित्रपक्षांच्या उमेदवाराविरोधात मैदानात अशी परिस्थिती ठाण्यातील विविध प्रभागांत निर्माण झाली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे शिष्टाईचे फोनही न उचलता हे उमेदवार रिंगणात शड्डू ठोकून उभे राहिले. त्यामुळे महायुतीतच 'दोस्तीत कुस्ती' ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे.

ठाणे महापालिका निवडणुकीत विरोधात उभे असलेले पती पत्नी
ठाणे महापालिका निवडणुकीत विरोधात उभे असलेले पती पत्नी (ETV Bharat Reporter)

एकूण ६४९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात : ठाण्यातील ९ प्रभाग समितीमधून माघार घेतलेल्या उमेदवारानंतर एकूण ६४९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. घोडबंदर रोड येथील प्रभाग क्रमांक एक ड मधून शिवसेनेचे विभागप्रमुख रवी घरत अपक्ष बंडखोर म्हणून रिंगणात आहेत. या ठिकाणी शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून रवी घरत रिंगणात असून घरत यांच्या पत्नी नम्रता घरत या पॅनलमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. तसंच मनोरमानगर येथील प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये शिवसेनेच्या माजी महापौर आणि जिल्हा महिला संघटक मीनाक्षी शिंदे आणि शिवसेनेतून निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर उमेदवारी मिळालेले विक्रांत वायचळ, शाखाप्रमुख लहू पाटील, माजी नगरसेविका पद्मा भगत रिंगणात आहेत. तर प्रभाग क्रमांक चार ड मध्ये शिवसेनेचे सिद्धार्थ पांडे यांच्याविरूद्ध शिवसेनेचे युवासेना पदाधिकारी नितीन लांडगे यांनी बंडखोरी केली असून या प्रभागात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संतोष जयस्वाल रिंगणात असल्याने तिरंगी लढतीची शक्यता आहे.

पत्नीला तिकीट, पतीची बंडखोरी; नवरा बायको झाले विरोधक, ठाणे मनपा निवडणुकीतील प्रकार (ETV Bharat Reporter)

शिवसेना विरुद्ध शिवसेनेतील बंडखोर : या प्रभागातच भाजपाचे मुकेश मोकाशी यांच्याविरुद्ध शिवसेनेचे माजी महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांचे पुत्र विकी पाटील यांनीही अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवली असून त्यांची आई प्रभाग क्रमांक सात ब मध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे शिवसेनेचा गड असलेल्या टेंभीनाका येथून शिवसेनेचे शाखाप्रमुख निखिल बुडजडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतला असताना येथील प्रभाग क्रमांक २२ ड मधून शिवसेनेचे उमेदवार पवन कदम यांच्या विरुद्ध भाजपाचे बंडखोर विकास दाभाडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यामुळे एकंदरीत ठाण्यात शिवसेने विरोधात शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार तसंच भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशी बंडखोरी झाली. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली असून याचा फटका कोणाला बसतो, याचं चित्र १६ जानेवारीला स्पष्ट होईल.


शिवसनेतील बंडखोरी पोलीस करत होते फोन : बंडखोरी केल्याचं लक्षात आल्यानंतर कधी नव्हे ते कासार वडवली पोलीस अपक्ष बंडखोर उमेदवार रवी घरत यांना फोन करून लोकेशन काढत होते, पोलीस ठाण्यात बोलावत होते. मात्र त्यांना भीक न घालता रवी यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली आणि गावकऱ्यांच्या मागणीसाठी ही निवडणूक लढत आहेत.

शहराचा विकास मात्र गावठाणे भकास : एकीकडं शहरात चांगले रस्ते पाणी आणि पालिकेकडून सोइ सुविधा दिल्या जातात. परंतु गावठाणे विकासापासून नेहमीच वंचित राहात असतात. अशावेळी गावठाणे आणि गावकऱ्यांच्या जागेचे जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन प्रकल्पासाठी जमिनी गेल्यावर त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी निवडणूक हाच पर्याय असल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा...

  1. ठाणे महापालिका निवडणुकीत शंभरच्यावर कोट्यधीश उमेदवार रिंगणात; उमेदवारांमध्ये परिषा सरनाईक सर्वाधिक श्रीमंत
  2. 'नमो ठाणे' शेजारी लागलं 'जगणं झालं सोपं' असं शिवसेनेचं पोस्टर, महापालिका निवडणूक प्रचार शिगेला
  3. उमेदवार हजर नसतानाही अर्ज घेतला मागे; 'बिनविरोधसाठी चालला होता खटाटोप', भाजपा बंडखोर उमेदवाराचा गंभीर आरोप

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION ELECTION
पतीची बंडखोरी
रवी घरत
नम्रता घरत
MUNICIPAL CORPORATION ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.