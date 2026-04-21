मुंबईसह उपनगरात अवकाळी पावसाच्या सरी; राज्याच्या विविध भागांत 20 ते 24 एप्रिलमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता

भारतीय हवामान विभागानं राज्यात 20 ते 24 एप्रिल या कालावधीत राज्याच्या विविध भागांत सोसाट्याचा वारा, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

Unseasonal Showers Lash Mumbai
मुंबईत पावसाच्या सरी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 9:47 AM IST

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सध्या हलका ते मध्यम स्वरूपाचा अवकाळी पाऊस झाला. काही ठिकाणी मेघगर्जना आणि वाऱ्यासह हलक्या सरी कोसळत आहेत. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार हा पाऊस प्रामुख्याने मान्सूनपूर्व वातावरणामुळे होत आहे. पुढील काही दिवस अशीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मुंबई महापालिकेनं माहिती दिली आहे की, पुढील 3 तासांसाठी मुंबईसह उपनगरात यलो वॉर्निंग देण्यात आली आहे. या कालावधीत काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट, हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा इशारा स्थानिक पातळीवरील हवामान बदल लक्षात घेऊन देण्यात आला आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आवश्यक ती काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. राज्यातील इतर भागांतही पावसाची नोंद होत आहे. नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस आणि मेघगर्जना झाल्या आहेत. तसेच नांदेड, परभणी आणि धाराशिव या मराठवाड्यातील भागांत अवकाळी पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपीट झाल्याची माहिती आहे.

ठिकठिकाणी पावसाच्या सरी- उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतही ढगाळ वातावरणासह पावसाच्या सरी झाल्या आहेत. तर पुणे आणि घाटमाथा परिसरात पुढील काही दिवस विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवली आहे. हवामान तज्ञांच्या मते अरबी समुद्रातून येणारी ओलसर हवा आणि स्थानिक वाऱ्यांचा संगम यामुळे वातावरणात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्यातून ढगांची निर्मिती होत आहे. त्यामुळे राज्यभर ठिकठिकाणी पावसाच्या सरी पडत आहेत. या पावसामुळे उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळत असला तरी आर्द्रता वाढल्यानं दमटपणा कायम आहे.


सूचना प्रशासनाकडून जारी- हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील 2 ते 4 दिवस राज्यातील अनेक भागांत अधूनमधून पाऊस, मेघगर्जना आणि जोरदार वारे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तापमानात पुन्हा वाढ होऊ शकते. विजांच्या कडकडाटावेळी उघड्यावर जाणे टाळावे, झाडाखाली उभे राहू नये. आवश्यक तेवढाच प्रवास करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे, अशा सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.

मेळाव्यांचे आयोजन तात्काळ स्थगित करण्याचे निर्देश -राज्य आपत्कालीन कृती केंद्रानं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या विभागांतील जिल्ह्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. सुरक्षित आश्रय देण्यासाठी शाळा, सभागृह आणि सार्वजनिक इमारती 24 तास खुल्या ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) जारी केलेले अद्ययावत इशारे आणि सूचना तातडीनं गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन राज्य आपत्कालीन कृती केंद्रानं केले आहे. यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठ्या जनसमुदायांच्या मेळाव्यांचं आयोजन तात्काळ स्थगित करण्याचं निर्देशही देण्यात आले आहेत.

संपादकांची शिफारस

