ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गात विजेचा कडकडाटासह ढगांचा गडगडाट, जोरदार पावसाला सुरुवात

रखडलेल्या शेतीकामांना वेग मिळणार असल्याने बळीराजामध्ये चैतन्य संचारले असून, उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळालाय.

heavy rain have started in Sindhudurg
सिंधुदुर्गात विजेचा कडकडाटासह ढगांचा गडगडाट (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग - 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे उशिरा दाखल झालेल्या मान्सूनने अखेर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावण्यास सुरुवात केलीय. सध्या जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप सुरू असून, काही ठिकाणी जोरदार पाऊस कोसळला. येत्या 24 आणि 25 जूनपासून पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवलीय. रखडलेल्या शेतीकामांना वेग मिळणार असल्याने बळीराजामध्ये चैतन्य संचारले असून, उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळालाय.

अखेर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाची हजेरी : 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे लांबलेल्या पावसाने अखेर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यात सध्या पावसाची रिपरिप सुरू असून, वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. येत्या 24 आणि 25 जूनपासून मान्सून पूर्णपणे सक्रिय होऊन पावसाचा जोर वाढला आहे. पावसाअभावी गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील शेतीची कामे रखडली होती. शेतकरी पावसाची चातकासारखी वाट पाहत होते. आता पाऊस सुरू झाल्याने धूळवाफेवरील पेरण्या वाचण्याची आशा निर्माण झाली असून, खोळंबलेल्या भातलावणीच्या कामांनाही लवकरच वेग मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पावसाच्या आगमनामुळे हवेत गारवा : दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्गात प्रचंड उकाडा जाणवत होता. कडक ऊन आणि वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे नागरिक हैराण झाले होते. मात्र, पावसाच्या आगमनामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला असून, उकाड्यापासून नागरिकांना मोठा आराम मिळाला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, सुरुवातीला 'एल निनो'च्या परिणामामुळे मान्सूनची गती मंदावली होती. मात्र, आता मान्सूनसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले असून, 24 आणि 25 जून रोजी जिल्ह्यात अनेक भागांत जोरदार ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तसेच शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. दरम्यान, पावसाच्या पुनरागमनामुळे सिंधुदुर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेती आणि जनजीवनाला नवसंजीवनी मिळण्याची आशा व्यक्त होत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पावसाची सरासरी

1) देवगड 00
2) मालवण 13
3) सावंतवाडी 03
4) वेंगुर्ला 03
5) कणकवली 25
6) कुडाळ 19
7) वैभववाडी 15
8) दोडामार्ग 20

आजचा सरासरी पाऊस = 12.25

हेही वाचाः

TAGGED:

VAIBHAVWADI RAIN
KUDAL RAIN
सिंधुदुर्गात पाऊस
SINDHUDURG HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.