रात्रभर विजांचा कडकडाट; मेळघाटात काही भागात मुसळधार पाऊस
Published : April 20, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 9:56 AM IST
अमरावती- उन्हाचा पारा 45 डिग्रीपर्यंत पोहोचला असतानाच रविवारी वातावरणानं जणू कुस बदलल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं आणि अमरावती जिल्ह्यात मेळघाटसह काही भागात मुसळधार पाऊस कोसळलाय. रविवारी रात्रभर संपूर्ण जिल्ह्यात विजांचा कडकडाट होत होता.
हरिसाल परिसरात मुसळधार पाऊस : रविवारी सायंकाळी मेळघाटात हरिसालसह लगतच्या अनेक गावात मुसळधार पाऊस कोसळला. या पावसामुळे मेळघाटात मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या आमराईला फटका बसला. जंगलातील आंबे या पावसामुळं खराब झाले असून, ढगाळ वातावरणाचा परिणामदेखील आंब्यावर झालाय.
रात्री 11 वाजल्यानंतर बदललं वातावरण : अमरावती शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागात रविवारी रात्री 11 नंतर विजांचा मोठ्या प्रमाणात कडकडाट व्हायला लागला. रात्रभर विजांचा कडकडाट होत असला तरी पाऊस मात्र फारसा बरसला नाही. अंजनगाव सुर्जी अचलपूर, दर्यापूर या भागात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बरसला. सोमवारी पहाटे ढग भरून आले होते, मात्र पाऊस बरसला नाही. पहाटे सर्वत्र सोसाट्याचा वारा मात्र वाहत होता.
पश्चिम विदर्भात पावसाचा अंदाज : रविवारी रात्री अमरावतीलगतच्या यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यांत काही ठिकाणी पावसाच्या तुरळक सरी बरसल्या. पुढील 24 तासांत पश्चिम विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस कोसळण्याचा अंदाज शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील हवामान शास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी सांगितलंय.
वातावरणात झाला बदल : गेल्या आठ दिवसांपासून अमरावती शहर आणि जिल्ह्याचं तापमान 45 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं असताना रविवारी दुपारपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झालं होतं. रविवारी रात्री अतिशय दमट वातावरण असल्यामुळे गरमीचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढलं. सोमवारी पहाटेदेखील गार वारा वाहत असला तरी सात वाजल्यानंतर दमट वातावरण जाणवायला लागलं होतं आणि प्रचंड उकाडा वाढलाय. जिल्ह्यात काही भागात ढगाळ वातावरण राहणार असून, काही भागात सूर्य तळपणार आहे. सायंकाळी मात्र ढगाळ वातावरण राहील आणि काही भागात पाऊसही कोसळेल, असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय.
