Year Ender 2025 : अनेक महिलांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा वाढवला नावलौकिक, राज्यालाही लाभलं दूरदृष्टीचं नेतृत्व

वर्षभरात आपल्या कर्तृत्वानं मैदान गाजवणाऱ्या महिलांचा जाणून घेणार आहोत लेखाजोखा...

many women enhanced Maharashtra reputation at the international level
अनेक महिलांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा वाढवला नावलौकिक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
मुंबई- गेल्या काही दिवसांत देशातील महिलांनी अटकेपार झेंडा फडकावला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील महिलांनी क्रीडा, प्रशासन अन् समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक योगदान दिलंय, वर्षभराच्या काळात राज्याला महिलांचं दूरदृष्टीचं नेतृत्वही लाभलं आहे. त्यामुळेच महिला नेतृत्वाची राज्याची परंपरा पुढे सुरू राहिली आहे. वर्षभरात आपल्या कर्तृत्वानं मैदान गाजवणाऱ्या महिलांचा जाणून घेणार आहोत लेखाजोखा...

स्मृती मानधना: भारतीय फलंदाज स्मृती मानधनाने महिलांच्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेटमध्ये 5000 धावा पूर्ण केल्या आहेत, तिने केवळ 112 डावांमध्ये हा टप्पा गाठला आहे. मानधनाने 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथे महिला विश्वचषक 2025च्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 80 धावांची खेळी खेळताना ही कामगिरी केली. हा टप्पा गाठणारी ती केवळ सर्वात वेगवान महिला खेळाडूच नाही, तर 112 डावांमध्ये ही कामगिरी करणारी सर्वात चपळ भारतीय खेळाडू देखील ठरली आहे. स्मृती मानधना 2025 च्या महिला विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होती.

जेमिमा रॉड्रिग्स: जेमिमा रॉड्रिग्ससुद्धा 2025 च्या महिला विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होती. संघातून वगळल्यानंतर तिने शानदार पुनरागमन केले. उत्साहपूर्ण स्थितीत उपांत्य फेरीची खेळी केली. गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 134 चेंडूंमध्ये तिने केलेली नाबाद 127 धावांची खेळी ही सर्वात लक्षवेधी ठरली, ज्यामुळे भारताने 339 धावांचे मोठे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले. तिच्या उत्कृष्ट फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणासाठी तिला उपांत्य फेरीत सामनावीर हा पुरस्कार मिळाला.

दिव्या देशमुख: जॉर्जियामधील बाटुमी येथे झालेल्या अंतिम फेरीत सहकारी भारतीय खेळाडू कोनेरू हम्पीला पराभूत करून दिव्या देशमुख ही FIDE महिला विश्वचषक विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. हा सामना तीन दिवस चालला आणि त्याचा निर्णय टायब्रेकरद्वारे झाला, ज्यात दिव्याने 2.5 - 1.5 गुणांनी विजय मिळवला.

साई जाधव: इंडियन मिलिटरी अकादमीच्या (IMA) 93 वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिला अधिकाऱ्याने देशाच्या या प्रतिष्ठित लष्करी प्रशिक्षण संस्थेतून आपले प्रशिक्षण पूर्ण करून सैन्यात प्रवेश केलाय. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची रहिवासी असलेल्या साई जाधवने इंडियन मिलिटरी अकादमीमधून पदवी मिळवून इतिहास रचला आहे. ती IMA मधून पदवी मिळवणारी पहिली महिला लष्करी अधिकारी बनली आहे.

प्रियांका इंगळे: भारतीय महिला खो खो संघाची कर्णधार असलेल्या प्रियांका इंगळेला मार्च 2025 मध्ये क्रीडा क्षेत्रातील तिच्या नेतृत्वासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे सन्मानित केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे 23 देशांच्या सहभागाने झालेल्या पहिल्या खो खो विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने विश्वविजेतेपद पटकावले. या भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व महाराष्ट्राची एक तरुण महिला प्रियांका इंगळे हिने केले.

डॉ. मनाली क्षीरसागर: महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती आचार्य देवव्रत यांनी 01 डिसेंबर 2025ला डॉ. मनाली मकरंद क्षीरसागर यांची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती केली. डॉ. मनाली या 25 च्या उत्तरार्धात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या (RTMNU) 100 वर्षांहून अधिक वर्षांच्या इतिहासातील पहिल्या महिला कुलगुरू ठरल्या.

अदिबा अहमद: यवतमाळची एक मुलगी महाराष्ट्रातून देशाची पहिली मुस्लिम महिला आयएएस अधिकारी बनली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेचा निकाल एप्रिल 2025 मध्ये जाहीर झाला. या निकालांमध्ये महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील अदिबा अहमदने भारतात 142 वा क्रमांक पटकावला.

अदिती तटकरे: महिला आणि बालविकास मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी जुलै 2025 मध्ये तळागाळातील स्तरावर महिलांचे नेतृत्व संस्थात्मकरित्या प्रस्थापित करण्यासाठी आदिशक्ती अभियान सुरू केले.

स्टार्टअप नेतृत्व: 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत स्टार्टअपपैकी जवळपास 45 टक्के स्टार्टअपचे नेतृत्व महिला करत आहेत, जो भारतातील उद्योजक परिसंस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

