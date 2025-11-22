बीड जिल्ह्यातील 6 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट; कोठे दुरंगी, तर कोठे तिरंगी लढत
बीडमधील 6 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतील (Beed Nagarparishad Election) चित्र स्पष्ट झालं आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी 43 उमेदवार तर नगरसेवक पदासाठी 1023 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
Published : November 22, 2025 at 5:19 PM IST
बीड : जिल्ह्यातील 6 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी (Beed Nagarparishad Election) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) शेवटचा दिवस होता. परळीत 2 लाडक्या बहिणी बिनविरोध निवडून आल्यानं गुलाल उधळला. बीडमध्ये अर्ज मागे घेण्यासाठी काही लोक उमेदवारांना नगरपरिषदेत आणताना दिसले. माजलगावात शेवटच्या दिवशी शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्यानं लढत रंगतदार होईल. अंबाजोगाईतही भाजपा, शिवसंग्रामच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळं कुठे दुरंगी, तिरंगी तर कुठे चौरंगी लढत निर्माण झाली आहे.
अनेकांनी घेतली ऐनवेळी माघार : गेवराई नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी 6 तर 22 नगरसेवक जागांसाठी 67 उमेदवार रिंगणात कायम आहेत. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यातच सरळ-सरळ लढत होणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या 10 उमेदवारांपैकी 4 जणांनी माघार घेतल्यानं 6 उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. तर नगरसेवक पदासाठी दाखल 115 उमेदवारांपैकी तब्बल 48 जणांनी माघार घेतल्यामुळं 67 उमेदवार आपले नशिब आजमावणार आहेत. अनेकांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यामुळं याचा सर्वाधिक फायदा भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या दोन प्रमुख पक्षांना झाला आहे.
माजलगाव नगरपालिका : निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी (21 नोव्हेंबर) राजकीय नाट्य घडले. शिवसेनेचे (शिंदे) उमेदवार राधा तुकाराम येवले यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यामुळं नगराध्यक्ष पदाची लढत आता चौरंगी होणार, हे निश्चित झालं आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी चारच उमेदवार मैदानात शिल्लक राहिल्यामुळं ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची बनली आहे. यामध्ये सरस कोण ठरणार? हे 3 डिसेंबर रोजी समजेल. मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अपक्ष उमेदवार मनीषा नितीन नाईकनवरे यांनीही माघार घेतली. त्याचबरोबर अन्य अपक्ष उमेदवारांनीही आपले अर्ज मागे घेतल्यानं निवडणुकीचं चित्र पूर्णपणे बदललं आहे.
धारूर नगर परिषद निवडणुकीत 28 उमेदवारांची माघार : धारूर नगर परिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी एकूण 28 उमेदवारांनी माघार घेतली. सदस्यपदासाठीच्या 108 पैकी 23 तर नगराध्यक्षपदासाठीच्या 10 पैकी 5 उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. यामुळं नगराध्यक्ष पदासाठी 5 आणि सदस्यपदासाठी 85 उमेदवार रिंगणात कायम आहेत.
बीडमध्ये खांद्यावर हात टाकून घेतल्या स्वाक्षरी : बीड येथील नगरपरिषदेत शुक्रवारी दुपारी वेगळेच चित्र पाहायला मिळालं. अर्ज मागे घ्यावा, यासाठी स्थानिक नेते काही लोकांच्या खांद्यावर हात टाकून घेऊन येत होते. तसेच त्यांना स्वाक्षरीसाठीही मदत केली. पालिकेच्या दारातच नेते पाहायला मिळाले. दिवसभरात अध्यक्षपदाचे 7 तर सदस्यांचे 129 अर्ज मागे घेण्यात आले. यात भाजपाच्या बंडखोरांचाही समावेश होता. बीड पालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठी 47 तर सदस्य पदासाठी 775 अर्ज आले होते. यातील अध्यक्षपदाचे 17 तर सदस्याचे 198 अर्ज वेगवेगळ्या कारणाने अवैध ठरले होते. दोन दिवसांच्या मनधरणीनंतर अध्यक्ष पदाच्या 6 जणांनी तर सदस्याच्या 129 जणांनी माघार घेतली. आता अध्यक्ष पदासाठी 12 तर नगरसेवकाच्या 52 जागांसाठी 448 उमेदवार रिंगणात आहेत.
अंबाजोगाईत गोरे, लोमटेंचा अर्ज मागे : अंबाजोगाई येथील नगरपालिका निवडणुकीत 7 जणांनी माघार घेतल्यामुळं नगराध्यक्षपदासाठी 8 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळं नगराध्यक्षपदाची लढत रंगतदार बनली आहे. या निवडणुकीसाठी एकूण 15 जणांनी अर्ज दाखल केले होते. माधार घेणाऱ्यांमध्ये शिवसंग्रामचे उमेदवार धनेश गोरे आणि मागील निवडणुकीतील भाजपाचे उमेदवार असलेले शोभा लोमटे यांचा समावेश आहे. प्रमुख नेत्यांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळं लढतीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, नगरसेवक पदाच्या 31 जागांसाठी दाखल झालेल्या 144 अजर्जापैकी 36 जणांनी माघार घेतली. त्यामुळं आता 108 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. कुठे दुरंगी, तर कुठे तिरंगी लढत होणार आहे.
परळीत कोणाची बिनविरोध निवड?: परळी नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीची दमदार सुरुवात झाली. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 2 जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. या विजयामुळं आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेना (शिंदे), भाजपा आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह संचारला आहे. मंत्री पंकजा मुंडे, आ. धनंजय मुंडे, प्रा.टी.पी. मुंडे हे परळीत युतीचे नेतृत्व करत आहेत. प्रभाग 11-ब मध्ये जयश्री गीते विजयीप्रभाग 11-ब (सर्वसाधारण महिला) मधून शिवसेना (एकनाथ शिंदे) च्या जयश्री रवींद्र गीते यांची बिनविरोध निवड झाली. या जागेसाठी पाच महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी प्रतिभा कराड (राष्ट्रवादी-अजित पवार), अनुसया कांगणे (भाजपा) यांच्यासह चौघींनी माघार घेतल्याने जयश्री गीते यांचा विजय निश्चित झाला. जयश्री गीते या शिवसेना नेते प्रा. टी. पी. मुंडे यांच्या कन्या असून त्यांनी यापूर्वीही नगरसेवकपद भूषवले आहे. प्रभाग 13-अ मध्ये रेश्मा बळवंत विजयीप्रभाग 13-अ (एसटी महिला) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) व्य रेश्मा केशव बळवंत यांनी विजय मिळवला या प्रभागातील तिन्ही प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. यापूर्वीही त्या नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत. कोमल सपाटे यांचा अर्ज अवैध राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या कोमल सपाटे यांचा अर्ज 'एफिडेव्हिट' संबंधित कारणामुळं अवैध ठरला आहे. या विरोधात कायदेशीर लढाई सुरू असल्याची माहिती पक्षाचे नेते अरुण सपाटे यांनी दिली आहे.
