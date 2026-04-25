ETV Bharat / state

अमरावती ते पुणे प्रवासासाठी तीन रेल्वे; 12:30 तासाच्या प्रवासाला एक रेल्वे लावते तब्बल 20 तास 30 मिनिटं

अमरावती आणि पुणे दरम्यान प्रवासासाठी रेल्वेच्या विविध गाड्या उपलब्ध असून, त्यांच्या मार्गांनुसार प्रवासाच्या वेळेत मोठी तफावत आहे. जाणून घ्या गाड्यांचे वेळापत्रक.

अमरावती रेल्वे स्थानकावरून धावणारी अमरावती ते पुणे रेल्वे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : अमरावती शहराला महाराष्ट्राची शैक्षणिक नगरी मानल्या जाणाऱ्या पुणे शहराला जोडण्याकरिता अमरावती रेल्वे स्थानकावरून एकूण तीन गाड्या धावतात. यापैकी एक गाडी दररोज धावते. तर एक गाडी आठवड्यातून दोनवेळा आणि आणखी एक आठवड्यातून एकदाच धावते. या तिन्ही गाड्यांचं आपलं एक वैशिष्ट्य आहे. जी गाडी रोज धावते आणि जी आठवड्यातून एकदा धावते ती अमरावती ते पुणे हे अंतर 12:30 तासात गाठते, तर आठवड्यातून दोनदा धावणारी एक गाडी मात्र या प्रवासाला चक्क 20 तास 30 मिनिट वेळ घेते.



अमरावतीतून पुण्यासाठी सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांचं वैशिष्ट्य : अमरावतीवरून पुण्यासाठी सर्वात पहिली गाडी ही 2012 मध्ये सुरू झाली. सुरुवातीपासूनच ही गाडी अकोला, वाशिम, हिंगोली, लातूर या मार्गानं पुण्यासाठी धावायला लागली. गुरुवारी रात्री अकरा वाजता सुटणाऱ्या अमरावती ते पुणे या गाडीचा प्रवास हा एकूण 20 तास 30 मिनिटांचा आहे. सोमवार आणि शनिवार असे आठवड्यातून दोन दिवस ही गाडी धावते. 2012 मध्येच अमरावती रेल्वे स्थानकावरून पुण्यासाठी आणखी एक गाडी धावायला लागली. ही गाडी दररोज दुपारी 1 वाजून 5 मिनिटाला अमरावती रेल्वे स्थानकावरून निघते आणि पुण्याला 12:30 तासात जाऊन पोहोचते. अमरावती ते पुणे ही तिसरी गाडी 2017 मध्ये सुरू झाली. ही गाडी पूर्णतः वातानुकूलित आहे. ही गाडी आठवड्यातून केवळ गुरुवारी सकाळी 11 वाजता अमरावती रेल्वे स्थानकावरून सुटते. ही गाडी भुसावळ मार्गे धावते. साडेबारा तासात या गाडीनं अमरावती ते पुणे हे अंतर गाठलं.

बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून अनेक गाड्या : अमरावती रेल्वे स्थानकापासून अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून एकूण आठ गाड्या नियमित धावतात. नागपूर-पुणे ही सुपरफास्ट गाडी सोमवारी, बुधवारी आणि शनिवारी धावते. ही गाडी बडनेरा रेल्वे स्थानकावर रात्री 10 वाजून 52 मिनिटाला येते आणि अवघ्या तीन मिनिटात निघते.

महाराष्ट्र एक्सप्रेस ही पुण्यासाठी जाणारी सर्वात लोकप्रिय गाडी आहे. ही गाडी गोंदिया रेल्वे स्थानकावरून सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी निघते आणि बडनेरा रेल्वे स्थानकावर ही गाडी दररोज दुपारी 2 वाजून 12 मिनिटांनी येते आणि अवघ्या 3 मिनिटात पुढे निघते. नागपूरवरून बडनेराला येणारी हमसफर एक्सप्रेस रात्री 10 वाजून 35 मिनिटांनी पुण्याकडे निघते. यासोबतच बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून बिलासपुर-पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस दर बुधवारी रात्री 8 वाजून 52 मिनिटाला बडनेरा रेल्वे स्थानकावर पोहोचते आणि अवघ्या तीन मिनिटात पुढे निघते. काजीपेठ-पुणे सुपरफास्ट ही गाडी दर शनिवारी रात्री 9 वाजून 40 मिनिटांनी बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून सुटते आणि हटिया पुणे सुपरफास्ट ही गाडी दर सोमवारी आणि शुक्रवारी रात्री 1 वाजून 40 मिनिटांनी बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून पुण्याच्या दिशेनं निघते.



लातूर मार्गे पुण्याला जाणाऱ्या गाडीला 18 थांबे : अमरावती रेल्वे स्थानकावरून प्रत्येक सोमवारी आणि शनिवारी सायंकाळी 7 वाजून 20 मिनिटांनी ही गाडी पुण्यासाठी निघते. बडनेरा, मूर्तिजापूर, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत, पूर्णा जंक्शन परभणी, परळी वैजनाथ, लातूर रोड, लातूर रेल्वे स्थानक, धाराशीव, कर्डूवाडी, दौंड जंक्शन अशा एकूण 18 स्थानावर थांबा घेत ही गाडी दुसऱ्या दिवशी दुपारी 4 वाजून 20 मिनिटांनी पुण्याला पोहोचते. ही गाडी एक्सप्रेस असली तरी ती पॅसेंजर सारखी सर्वच रेल्वे स्थानकावर थांबते. प्रत्येक थांब्यासाठी दोन ते पाच मिनिटं लागतात. प्रवासात एकूण थांबा घेण्याकरिताच दीड ते दोन तास ही गाडी घेते. हा मार्ग सिंगल लाईन ट्रॅक असल्यामुळं या मार्गावरून धावणाऱ्या दुसऱ्या गाडींसाठी ही गाडी बराच वेळ सिग्नल वर थांबते. या मार्गावर वेग मर्यादा सुद्धा कमी आहे. त्यामुळं ही गाडी अमरावतीवरून पुण्याला जाणाऱ्या इतर दोन गाड्यांच्या तुलनेत सुमारे चार ते पाच तास उशिरा अंतर गाठते असं रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय. ज्या प्रवाशांना पुण्याला जायचं आहे, मात्र घाई नाही अशांना ज्यावेळी इतर दोन गाड्यांचं आरक्षण मिळत नाही असे काही प्रवासी अमरावती वरून थेट पुण्याला या गाडीनं जातात. याशिवाय या गाडीमुळं मराठवाड्यातील महत्त्वाची शहर अमरावतीशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळं थेट पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांपेक्षा अमरावतीतून मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांकरिता ही गाडी अतिशय सोयीची आहे, असं देखील रेल्वे प्रशासनाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.

रेल्वे गाडीपेक्षा खासगी बसला प्राधान्य : अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातून दरवर्षी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी पुण्याला शिकायला किंवा त्या ठिकाणी रोजगाराच्या निमित्तानं जात आहेत. हे विद्यार्थी रेल्वे गाडी पेक्षा खाजगी बसद्वारेच पुण्याला जाण्यास पसंती दर्शवतात. आज अमरावती शहरातून पुण्यासाठी दररोज आठ ते दहा खाजगी बस धावतात. रात्री साडेआठ ते साडेनऊ वाजेच्या दरम्यान अमरावती शहरातील वेलकम पॉइंट इथून या गाड्या सुटतात आणि पुण्याला सकाळी सात ते आठ वाजेपर्यंत जाऊन पोहोचतात.



रेल्वे गाडी आणि खासगी बसमध्ये असे आहे प्रवास भाडे : अमरावती रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या रेल्वे गाडीत स्लीपर कोचचे भाडे 400 ते 420 रुपये असून थर्ड एसी 1100 ते 1150 रुपये, सेकंड एसी 1600 ते 1650 आणि सामान्य बोगीतून प्रवासासाठी 200 ते 250 रुपये लागतात. खाजगी बसद्वारे एक हजार ते अडीच हजार रुपयापर्यंत प्रवास भाडे आहे. दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुट्टीत खाजगी गाड्यांच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ होते. यासोबतच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसनं प्रवास केला तर 865 रुपये साध्या गाडीचं भाडं आहे तर महिला आणि मुलांसाठी केवळ 435 रुपये द्यावे लागतात. शिवशाही आणि वातानुकूलित बसचं भाडं 900 ते 1200 रुपये आहे. अमरावती बस स्थानकावरून पुण्यासाठी रोज एकूण पाच गाड्या धावतात. दिवाळीत आणि उन्हाळ्यात या फेऱ्या आठ ते दहा पर्यंत वाढवल्या जातात.



रेल्वेने वाढवावी एक गाडी : खरंतर अमरावती रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या मुंबई, सुरज जबलपूर तिरुपती आणि पुणे या सर्वच गाड्यांना प्रचंड प्रतिसाद आहे. या गाड्यांचं आरक्षण कायम फुल्ल असतं. यापैकी अमरावतीवरून पुण्याला लातूर मार्गे जाणारी गाडी प्रवाशांना कंटाळवाणी असल्यानं अमरावतीतून या गाडीनं थेट पुण्याला जाण्याचं प्रवासी टाळतात. असं असलं तरी अमरावती रेल्वे स्थानकावरून पुण्याकरिता भुसावळ मार्गे आणखी एक गाडी दिली तर अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातील प्रवाशांना ते सोयीचं ठरेल आणि रेल्वेला देखील चांगला लाभ होईल असं रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसह प्रवासी देखील म्हणतात.

  • अमरावती - पुणे दरम्यान तीन गाड्या; वेळेत मोठा फरक
  • भुसावळ मार्गे प्रवास 12 तास 30 मिनिटांचा
  • लातूर मार्गे प्रवास 20 तास 30 मिनिटांचा.
  • बडनेरा स्थानकावरून पुण्यासाठी अधिक पर्याय.
  • खाजगी बसला प्रवाशांकडून प्राधान्य.
  • अतिरिक्त रेल्वे गाडीची मागणी.

TAGGED:

अमरावती पुणे रेल्वे प्रवास
अमरावती पुणे रेल्वे वेळापत्रक
AMRAVATI TRAIN TRAVEL TIME
AMRAVATI RAILWAY STATION
AMRAVATI TO PUNE TRAIN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.