ETV Bharat / state

तीन हजार कंत्राटी शिक्षकांचं आझाद मैदानावर आंदोलन; अन्न पाणी त्याग करण्याचा इशारा

मुंबईतील आझाद मैदानावर समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे 3,000 कंत्राटी शिक्षकांनी नियमितीकरणाच्या मागणीसाठी मोठं आंदोलन सुरू केलं आहे.

MUMBAI CONTRACT TEACHERS PROTEST
तीन हजार कंत्राटी शिक्षकांचं आझाद मैदानावर आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या समग्र शिक्षा अंतर्गत गेली 25 वर्षापासून मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सेवेत असलेल्या सर्व केडरच्या सुमारे 3,378 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत समायोजित करून कायम करण्यात यावं, या मागणीसाठी मुंबईमधील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं आहे.

...म्हणून आंदोलकांनी घेतला निर्णय : कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभ्यास समिती गठित केली होती. या अभ्यास समितीनं 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी सेवेत कायम करण्याबाबतचा सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केला होता. मात्र अहवालातील शिफारस 'ब' ला मंजुरी देऊन सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावं, यासाठी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान यशवंत मैदान इथं 8 डिसेंबर ते 12 डिसेंबरपर्यंत सुमारे 3 हजार कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण केलं होतं. त्यावेळी आचारसंहिता संपताच सेवेत कायम करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. यावेळी प्रा. मनोहर धोंडे आणि आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या हस्ते उपोषण संपवलं होतं. मात्र अजूनही याविषयी कोणताही निर्णय शासनानं घेतला नसल्यानं आंदोलनाचा निर्णय पीडितांनी घेतला आहे.

प्रतिक्रिया देताना विवेक राऊत (ETV Bharat Reporter)

...तर अन्न पाणी त्याग आंदोलन करणार : "आचारसंहिता संपताच सेवेत कायम करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. मात्र, अजूनही याविषयी कोणताही निर्णय शासनानं घेतलेला नाही. त्यामुळं आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या 20 वर्षापासून आम्ही शासनाचा शिक्षक म्हणून सेवा देत आहोत. गुणवंत विद्यार्थी घडवण्याचं काम आम्ही शिक्षक करत आहोत. आमच्यातले लोक उच्चशिक्षित असूनही आमच्याकडं सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची भावना आमच्यात आहे. गेल्या काही वर्षात महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली असतानाही अल्प मानधनावर आम्हाला काम करावं लागत आहे. अशावेळी लवकरात लवकर सरकारनं आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर, आम्ही अन्न आणि पाणी त्याग आंदोलन करणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे सचिव विवेक राईत यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. गॅस टंचाईवरून विधानसभेत काँग्रेसचा सरकारला सवाल; गॅसच्या तुटवड्याची सरकारची कबुली
  2. जळगाव भूसंपादन प्रकरणाची एसआयटी चौकशी, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
  3. युद्धजन्य परिस्थितीमुळं व्यापाराला ब्रेक; जेएनपीटीतून होणारी आयात-निर्यात ठप्प, नाशवंत मालाचं मोठं नुकसान

TAGGED:

PROTEST AT AZAD MAIDAN
शिक्षकांचं आझाद मैदानावर आंदोलन
कंत्राटी शिक्षक आंदोलन
आझाद मैदान
MUMBAI CONTRACT TEACHERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.