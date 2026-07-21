पंढरपूरमध्ये चंद्रभागेत बुडणाऱ्या तिघांना वाचवण्यात यश, आषाढी वारीसाठी आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज, 180 आपदा मित्र, 17 बोटी तैनात
पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून तसेच परराज्यातूनही जवळपास 15 लाख भाविक दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Published : July 21, 2026 at 4:09 PM IST
पंढरपूर - आषाढी वारी यात्रेसाठी आलेला प्रत्येक वारकरी हा अगोदर चंद्रभागेमध्ये स्थान करतो, त्यानंतर विठुरायाचे दर्शन घेण्यासाठी जातो. खास आषाढी एकादशीसाठी उजनी धरणातून भीमा नदीच्या पात्रामध्ये चार हजार क्युसेक इतके पाणी सोडण्यात आले आहे. तसंच मागील आठवड्यात वीर धरणातूनही सोडलेले पाणी चंद्रभागा नदीमध्ये आले आहे. त्यामुळे सध्या भीमा नदी भरून वाहत आहे. अनेकवेळा भाविकांना नदीपात्राचा अंदाज न आल्याने अनेक दुर्घटना चंद्रभागेच्या नदीमध्ये घडल्या असल्यामुळे आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रभागा नदी, भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी सोलापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यापक आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज केली आहे. यंदा पहिल्यांदाच सोलापूर जिल्ह्याचे स्वतःचे महिलांचे बचाव पथक वारीत सहभागी होणार आहे.
आपत्कालीन व्यवस्थेकरता सहा अग्निशमन वाहने आणि एक रेस्क्यू व्हॅन तैनात करण्यात आली आहे. रेस्क्यू व्हॅनचे इनचार्ज पंढरपूर नगरपालिकेचे अग्निशमन अधिकारी संभाजी कारले आहेत. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या होड्यांसाठी एक हजार पंचेचाळीस लाईफ जॅकेट उपलब्ध करून देण्यात आले असून यासाठी जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता जेडे समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील अकरा, पुणे जिल्ह्यातील दोन आणि एनडीआरएफच्या चार अशा एकूण सतरा रेस्क्यू बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत. रेस्क्यू बोटीसाठी शंभर लाईफ जॅकेट, तीस लाईफ रिंग, नऊ वॉकी-टॉकी, पाच मेगाफोन, चार इन्फ्लेटेबल टेंट, सहा मिमी स्टॅटिक रेस्क्यू रोप, पाच टॉर्च, दोन लेजर पॉइंटर, दोन लाईट बॅटन अशी सामग्री सज्ज ठेवण्यात आली आहे. या संपूर्ण यंत्रणेचे इनचार्ज जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शक्तीसागर ढोले आहेत.
चंद्रभागा नदीत गस्त, बचाव कामासाठी एकूण 180 आपदा मित्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये एनडीआरएफचे तीस जवान, ठाणे आपदा मित्रचे दोन, वाशीम जिल्हा आपदा मित्रचे दहा, आपत्ती संघ पिंपरी-चिंचवडचे दहा, वन्यजीव रेस्क्यू पुणेचे दहा, मुळशी आपत्ती समिती पुणेचे दहा, हेल्पिंग हँड शिरोळ कोल्हापूरचे वीस, सारथी फाउंडेशन सोलापूरचे दहा, चंद्रभागा रेस्क्यू फाउंडेशन कान्हापुरी जि. सोलापूरचे दहा, पंढरपूर शहरातील आदिवासी रेस्क्यू कोळी समाज होडीवाल्यांचे तीस, रेड फेरी ग्रुप सोलापूर या महिला रेस्क्यू पथकातील पंधरा, महाराष्ट्र रेस्क्यू फाउंडेशन पंढरपूरचे पाच आणि सोलापूर जिल्ह्यातील वीस पोलीस पाटील यांचा समावेश आहे. यासोबतच वारी कालावधीसाठी दोन मेकॅनिक पंढरपूरमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत.
आज दि. 21 रोजी चंद्रभागेत बुडणाऱ्या नांदेडच्या 3 वारकऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने वाचवले आहे. ही 4 नंबर हायमास्ट पोलजवळील घटना घडली. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रभागा नदीत गस्त घालणाऱ्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पथकाने आज 3 बुडणाऱ्या वारकऱ्यांना वाचवून अनर्थ टाळला. नांदेड जिल्ह्यातील सुरज भारती, गणेश भोकरे, सतीश भोकरे असे 3 वारकरी भाविक आज सकाळी चंद्रभागा नदीपात्रात 4 नंबर हायमास्ट पोलजवळ पोहताना अचानक दम लागल्याने पाण्यात बुडू लागले. नदीपात्रात गस्तीवर असलेल्या बचाव पथकातील जवानांनी तत्काळ पाण्यात उडी घेऊन वारकऱ्यांना सुखरूप बाहेर काढले. प्राथमिक उपचारानंतर वारकऱ्याची प्रकृती स्थिर आहे.
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