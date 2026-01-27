ETV Bharat / state

२४ किलो गांजासोबत एका महिलेसह तिघांना दिव्यातून अटक, मुंब्रा पोलीस अमली विरोधी पथकाची कारवाई

दिवा परिसरात २४ किलो गांजा सोबत एका महिलेसह तिघांना मुंब्रा पोलीस अमली विरोधी पथकानं अटक केली आहे.

Published : January 27, 2026 at 6:52 PM IST

ठाणे - अनधिकृत बांधकाम करून शहर बकाल आणि गरिबांना स्वस्तात घरे देऊन कमविण्याचा अनधिकृत धंदा करण्यात अग्रेसर असलेल्या दिव्यात आता अंमली पदार्थाची विक्री किंवा घाऊक व्यापारी तस्करांनी शिरकाव केल्याचे दिसत आहे. शनिवारी २४ जानेवारी, २०२५ रोजी मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या अमली विरोधी पथकानं केलेल्या कारवाईत तीन जणांना अटक करून २४ किलो २०० ग्राम वजनाचा गांजा यासह ६ लाख ५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यात एका महिलेचा समावेश असून त्यांच्या विरोधात मुंब्रा पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ही माहिती आज पोलिसांना माध्यमांना दिली.



मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिवा, दातीवली परिसरातील एका खोलीत अमली पदार्थ गांजा हा विक्रीसाठी साठा केल्याची माहिती मुंब्रा पोलिसांच्या पथकाला आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे याना मिळाली. मुंब्रा पोलिसांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपनीय माहितीची खातरजमा करत पोलीस पथकानं २४ जानेवारी रोजी सापळा बसून वरील कारवाई करत गांजा अमली पदार्थ जप्त केला आहे. अटक आरोपींमध्ये गुड्छु गोविंदकुमार हलवस्ट (२७), व्यंकटेश शिव पिरमर (३५), ऊबीदेवी मुन्शी केवट (३८) सर्व दिवा पूर्व, मुंब्रा ता. जि. ठाणे येथील रहिवाशी असून यांच्या घरातून पोलिसांनी २४ किलो २०० ग्रॅम वजनाचा गांजा हा अमली पदार्थ जप्त केला. याची एकूण किंमत ६ लाख ५ हजार ७०० रुपये असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी दिली. अटक आरोपींच्या विरोधात मुंब्रा पोलीस ठाण्यात एन. डी. पी. एस. कायदा कलम ८(क), २०(ब), गा(क), २९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उप निरीक्षक रामकृष्ण दळवी करत आहेत.

