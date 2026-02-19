ETV Bharat / state

धुळ्यातील पिंपळनेरमध्ये विवाह कार्यक्रमादरम्यान दोन गटात राडा, शस्त्रानं वार केल्यानं तिघांचा मृत्यू

विवाह कार्यक्रमात दोन गटात झालेल्या वादातून शस्त्रानं हल्ला केल्यानं तीन जणांचा मृत्यू झालाय.

weapon attack three death wedding dispute dhule
पिंपळनेरमधील वाद झालेल्या विवाहाचं ठिकाण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
धुळे - साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथे एका विवाहनिमित्तानं साखरपुडा प्रसंगी दोन गटात वाद झाला. ही घटना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास घडली. या वादातून धारदार शस्त्रानं वार केल्यानं तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, दोन ते तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथे एका साखरपुडा प्रसंगी दोन गटात वाद झाला. या वादातून धारदार शस्त्रानं वार केल्यानं तीन जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेत सुरेश गोसावी, देवेंद्र पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, साई गोसावी यांचा धुळ्यात खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

याप्रकरणी गुजरात राज्यातील सोनगड येथील दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, याप्रकरणी पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू आहे.

