'पुण्यात भाजपाविरोधात तीन पक्षांची होणार एकी' सतेज पाटील यांच्या वक्तव्यानं वाढणार राजकीय चुरस

निवडणूक आयोगानं महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा केली. यानंतर राज्यात पक्षांनी निवडणूक प्रचाराला सुरूवात केला आहे. दरम्यान माध्यमांशी बोलताना सतेज पाटील यांनी भाजपाविरोधात एकत्र लढणार असल्याचं सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना सतेज पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच सर्वच राजकीय पक्षांनी आता तयारीचा वेग वाढवला आहे. जिल्हा काँग्रेसकडून मंगळवारी महापालिकेच्या उमेदवार निवडीसाठी मुलाखतींचा पहिला टप्पा पार पडला. काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत या मुलाखती घेण्यात आल्या. दोन दिवस चालणाऱ्या या प्रक्रियेत तब्बल 81 उमेदवारांची मुलाखत होणार आहे. प्रत्येक प्रभागात सरासरी 40 जण इच्छुक असल्यानं काँग्रेसमध्ये उत्साहाचं वातावरण असल्याचं पाहायला मिळालं. "पोस्टपोल अलायन्स होणं देखील महत्त्वाचं आहे. पुणे काँग्रेसकडं युतीचा कोणताही औपचारिक प्रस्ताव अजून आलेला नाही, आल्यास वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करू. मात्र पुण्यातील महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी भाजपाच्या विरोधात जाण्यासाठी रणनीती आखली आहे," असं सतेज पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

तयारीत जोश, उमेदवारांची गर्दी : "सध्या काँग्रेसकडं महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एकूण 300 ते 350 अर्ज आले आहेत. यात सर्वच वयोगटातील आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेले आणि नगरसेवक होऊ इच्छिणाऱ्यांचा समावेश आहे. वकील, शिक्षक, व्यापारी तसंच अगदी सायकलवर फिरणारे सामान्य नागरिकदेखील यावेळी उमेदवारी मागत आहेत. यावरून नागरिकांचा काँग्रेसवर असलेला विश्वास स्पष्ट दिसतो," असं सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

गेल्या साडेतीन वर्षांत महायुती सरकारकडून ठोस कारभार नाही : "महायुती सरकारनं गेल्या साडेतीन वर्षात कोल्हापूरसाठी कोणतंही ठोस पाऊल उचललं नाही. अंबाबाई आराखड्याचा निधी आमच्या काळात आला. पण सध्याच्या सरकारकडून पुढील कोणतीच मदत मिळाली नाही. केवळ घोषणाबाजी करून लोकांना फसवलं जातंय. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झालेली नगरोत्थानातील रस्ते योजना, थेट पाईपलाईन प्रकल्प, हुतात्मा गार्डन आणि रंकाळा विकास करत आम्ही शहराला विकासाचा चेहरा दिला," असा दावा सतेज पाटील यांनी केला.

महाविकास आघाडीची रणनीती आणि जागावाटप : कोल्हापूरमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उबाठा) हे तीन घटकपक्ष महाविकास आघाडीच्या रुपात निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. शिवसेनेनं (उबाठा) कोल्हापुरात 33 जागांची मागणी केली असून, त्यासंदर्भातला पत्रव्यवहार समितीकडं पोहोचलेला आहे. पण सर्व पक्षांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. प्री-पोल अलायन्स इतकाच पोस्ट-पोल अलायन्सही महत्त्वाचा असतो, असं म्हणत सतेज पाटील यांनी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या एकत्र येण्याबाबत सावध भूमिका घेतली.

आरक्षण जाहीर न होण्यावर टीका : "महापौरपदाचं आरक्षण अद्याप जाहीर न झाल्याबद्दल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. "पहिल्यांदाच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. पण महापौर आरक्षण थांबवलं आहे. हा निर्णय प्रशासनिक आणि राजकीयदृष्ट्या अयोग्य आहे," असं सतेज पाटील म्हणाले.

काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास : "कोल्हापूरकरांचा काँग्रेसवरचा विश्वास अढळ आहे. आम्ही आमच्या कामगिरीच्या जोरावर या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकावू, असा ठाम विश्वास मला आहे, असा विश्वास सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.

