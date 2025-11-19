ETV Bharat / state

नवीन तीन कायदे शिक्षेसाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईतील आझाद मैदान इथं तीन नवीन बदललेल्या कायद्यांची लोकांना माहिती मिळावी, तसंच नेमके हे कायदे काय आहेत? हे समजण्यासाठी प्रदर्शन भरविण्यात आलं आहे.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
मुंबई : "भारतीय न्याय संहिता आयपीसी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हे ब्रिटिशांनी तयार केलेले कायदे होते. या कायद्याचे उद्दिष्ट हे होत की, भारतावर राज्य करता आलं पाहिजे. भारतीयांवर राज्य करता आले पाहिजे. म्हणून या कायद्याची रचना केली होती. मात्र आता केंद्र सरकारनं या कायद्यात बदल केला आहे. याची नावंही बदलली आहेत. आता हे कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन फौजदारी कायदे असणार आहेत. या तीन फौजदारी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. हे तीन नवीन कायद्यातील बदल समजण्यासाठी इथं आज प्रदर्शन भरवलं आहे. हे कायदे शिक्षेसाठी नव्हे तर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बदण्यात आले आहेत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

नवीन कायद्यांच्या माहितीसाठी प्रदर्शन : बुधवारी (19 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुंबईतील आझाद मैदान इथं तीन नवीन बदललेल्या कायद्यांची लोकांना माहिती मिळावी, तसंच नेमके हे कायदे काय आहेत? हे समजण्यासाठी प्रदर्शन भरविण्यात आलं आहे. यादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी "या तीन नवीन कायद्यामुळं पोलीस आणि कोर्टाचं काम सोपं झालं आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हे कायदे केले आहेत. गुन्हेगारीबाबत कॉल डिस्पॅच झाल्यानंतर एव्हिडन्स कलेक्शन होईल. पूर्वी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गुन्हा करून पळून गेल्यावर गुन्हेगार सापडत नव्हता. मात्र आता ऑल इंडिया डेटा बेस तयार झाल्यामुळं पटकन गुन्हेगार सापडतो. आपणाला आता डेटा बेस मॅच करता येतात. त्यामुळं गुन्हेगाराला शोधून काढता येईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

न्याय लवकर मिळणार : याचबरोबर, "नव्या कायद्यामुळं गुन्हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण 90 टक्केपर्यंत जाऊ शकतं. महाराष्ट्रातील पोलीस विभाग हा देशात सर्वोत्तम समजला जातो. आगामी काळात महाराष्ट्रातील पोलीस हे जगात सर्वोतम समजले गेले पाहिजेत. राज्यात अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही लावण्यात येत आहेत. सीसीटीव्ही जाळे सर्वत्र पसरत आहे. त्यामुळं गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोपीला पकडण्यास मदत होईल. या सगळ्या गोष्टी एकत्र प्लॅटफॉर्मवर आल्यामुळं एक पारदर्शकता आली आहे. पूर्वी आरोपीला पकडण्यास जो वेळ लागयचा, तो वेळ आता लागणार नाही. तसंच नवीन कायद्यामुळं पूर्वी जे तारीख पे तारीख... व्हायचे ते आता होणार नाही. दोन वेळेपेक्षा अधिक तारीख देता येणार नाही आणि त्यामुळं न्याय हा लवकर मिळणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

डॉक्टर देखील ऑनलाईन रिपोर्ट देऊ शकतात : "फॉरेन्सिक विभागाने गेल्या सात-आठ महिन्यात अतिशय वेगानं काम केलं आहे. आपल्याकडे देशातील सर्वोत्तम सायबर लॅब आहे. विशेष म्हणजे रिअल टाईममध्ये गुन्ह्याचा अहवाल येईल. आणि त्या प्रकरणाचा छडा लागेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर, या कायद्यामुळं आणि कायद्यातील तरतुदीमुळं सगळ्या आरोपींना आणि साक्षीदारांना प्रत्येकवेळी कोर्टात नेलं नाही तरी चालेल. ते ऑनलाईन साक्ष देऊ शकतात. परिणामी पोलिसांचे श्रम, कोर्टाचा वेळ हे वाचेल. डॉक्टर देखील ऑनलाईन रिपोर्ट देऊ शकतात. असे अनेक या कायद्यात बदल झाल्यामुळं नागरिकांना याचा निश्चितच फायदा होईल. पण या कायद्याची माहिती जोपर्यंत नागरिकांना होत नाही, तोपर्यंत काही फायदा नाही. या कायद्याची माहिती वकील, संबधित अधिकारी, कर्मचारी आणि विशेष म्हणजे लोकांना याची माहिती मिळाली पाहिजे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

