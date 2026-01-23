धक्कादायक! अवघ्या काही तासात नागपुरात तिघांची हत्या
नागपुरात अवघ्या काही तासाच्या अंतरात तीन हत्येच्या घटना घडल्यात. त्यामुळे नागपुरात खळबळ माजली आहे. अजनी, कळमेश्वर आणि गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हत्येच्या घटना घडल्या आहेत.
Published : January 23, 2026 at 8:44 PM IST
नागपूर : कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फेटरी या परिसरात असलेल्या ओयो लॉजमध्ये एका 21 वर्षीय तरुणीचा चाकूने वार करून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हत्या प्रकरणात सौरभ उर्फ बिट्टू जामगडे विरोधात कळमेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तर अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये अवघ्या अकराशे रुपयांच्या वादातून अल्पवयीन मुलानं एका तरुणाची हत्या केली आहे. तिसरी घटना ही गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलीय. पैशाच्या जुन्या वादातून तरुणाची हत्या झाली आहे.
पहिली घटना - ही कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत फेटरी याठिकाणी घडलेली आहे. एक 21वर्षीय तरुणी ही बी. ए. अंतिम वर्षाचे शिक्षण घेत होती. आरोपी सौरभ आणि मृतक तरुणी यांच्यात गेल्याकाही काळापासून प्रेमसंबंध होते. मात्र, दोघांमध्ये सतत वाद होत असत अशी सुद्धा माहिती समोर आली आहे. फिर्यादी राजेश भांगे यांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार आरोपी सौरभ हा तरुणीचा पाठलाग करून तिला त्रास देत होता. यापूर्वीही कुटुंबीयांनी त्याला समजावले होते. आरोपीच्या नातेवाईकाच्या घरातून काल दुपारी निघाल्यानंतर तरुणी घरी परतली नाही. संपूर्ण कुटुंबीय तिचा शोध घेत होते. त्यावेळी कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांना फेटरी या भागात ओयो लॉजमध्ये तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्याची माहिती समजली. लॉजच्या पहिल्या मजल्यावर खोली क्रमांक 105 मध्ये बेडवर रक्ताच्या थारोळ्यात तरुणीचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाजवळ चाकू सापडला आहे. प्राथमिक तपासानुसार, आरोपीने प्रेमप्रकरणातून वाद झाल्याने चाकूने वार करून तिचा खून केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आरोपीने काढला पळ - तरुणीची हत्या केल्यानंतर आरोपी सौरभ याने लॉजच्या पहिल्या माळ्यावरून उडी मारत पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी तरुणीचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, हॉटेलमधील कर्मचारी आणि परिसरातील नागरिकांची चौकशी सुरू केली आहे.
हत्येची दुसरी घटना- अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मानेवाडा भागात ही घडलेली आहे. एका अल्पवयीन मुलानं तरुणावर चाकूने वार करत हत्या केलीय. बेसा ते मानेवाडा रोडवरील पान पॅलेस समोर असलेल्या सावजी हॉटेलच्या बाजूला सार्वजनिक ठिकाणी योगेश अनिल काकडे हे फोनवर बोलत असताना, तेथे १७ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलगा मोटरसायकल वरून आला. योगेश आणि त्याच्यामध्ये पैशाच्या कारणावरून बाचाबाची आणि वादविवाद झाला. त्याचवेळी आरोपी मुलाने योगेशला जिवे ठार मारण्याच्या उद्देशानं कमरेमध्ये लपवलेला धारदार चाकू काढून कमरेवर, छातीवर, मानेवर वार केल्यानंतर पळून गेला. लोकांनी जखमीला उपचारासाठी नेलं असता डॉक्टरांनी योगेशला तपासून मृत घोषीत केलं. याप्रकरणी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाविरुध्द गुन्हा दाखल करत त्याला ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
हत्येची तिसरी घटना - गिट्टीखदान पोलीस हद्दीत ही घटना घडली आहे. जुन्या वादाचा वचपा काढण्याच्या उद्देशानं आरोपी बंटी उर्फ बुऱ्हान शेख यानं इतर साथीदारांच्या मदतीनं हर्ष उर्फ गुड्डू पांडेच्या डोक्यावर वार करून हत्या केली आहे. हर्ष उर्फ गुड्डू शिवानंदन पांडे याचं आरोपी बंटी उर्फ बुऱ्हान शेख (पानठेलेवाला) सोबत जुन्या कारणाचे भांडणावरून वाद-विवाद, शिवीगाळ झाली होती. हर्ष हा पोलीस ठाणे गिट्टीखदान हद्दीत पिवळी बिल्डींगचे बाजूला उभे असताना, गुड्डू हा फोन आल्याने बाजूला काही अंतरावर बोलत होता. त्याचवेळी आरोपी आणि त्याचे काही साथीदार गाडीवरून तेथे आले आणि संगनमत करून शिवीगाळ करत हत्याराने गुड्डू पांडेच्या डोक्यावर मारून गंभीर जखमी करून तेथून पळुन गेले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला मेयो हॉस्पीटल येथे उपचारकरता नेले असता, डॉक्टरांनी त्यास तपासून मृत घोषीत केलं. या प्रकरणी फिर्यादीनं दिलेल्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात बंटी उर्फ बुऱ्हान शेख (पानठेलेवाला) आणि त्याच्या इतर साथीदार आरोपींविरूध्द गुन्हा करण्यात आला आहे.
हेही वाचा...