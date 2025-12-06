जळगाव जामोद येथून तीन अल्पवयीन मुली बेपत्ता, पोलिसांकडून मुलींचे शोधकार्य सुरू
बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथून तीन अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्यात. त्यामुळे परिसरातील नागरिक धास्तावले आहेत. पोलिस मुलींचा शोध घेत आहेत.
Published : December 6, 2025 at 3:54 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातील सुनगाव या छोट्याशा गावातील तीन १६ वर्षीय मुली रहस्यमय रीतीने बेपत्ता झाल्याने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. बेपत्ता झालेल्या मुलींची नावं आहेत – तेजस्विनी गजानन वसुले, सानिका श्रीराम ताडे आणि चंचल श्रीकृष्ण मोहे. तिन्ही मुली एकाच गावातील रहिवासी असून शाळकरी मैत्रिणी आहेत.
ही घटना ५ डिसेंबर २०२५ रोजी घडली. मुलींनी घरच्यांना सकाळी “टेक्निकल क्लासला जातोय” असं सांगितलं आणि घरातून निघाल्या. मात्र त्या क्लासला गेल्याच नव्हत्या. दुपारपर्यंत घरी न परतल्याने पालक चिंतेत पडले. चौकशीअंती कळाले की, तिघीही जळगाव जामोद बस स्थानकात दुपारी १२ ते १ वाजताच्या सुमारास मैत्रिणींना तसंच इतर नागरिकांना दिसल्या होत्या. त्यानंतर त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.
शोध घेऊन मुली सापडत नसल्याचं लक्षात आल्यानं पालकांनी जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मुलींच्या वर्णनासह तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी रात्रीच अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध भादंवि कलम 137 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक स्तरावरील टीमनं तपास हाती घेतला आहे. तसंच तातडीनं बस स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. तिन्ही मुलींचे मोबाईल फोन बंद असल्यानं तांत्रिक तपासही सुरू आहे. सुनगाव परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. तरीही अचानक बेपत्ता होणे धक्कादायक आहे.
पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, जर कोणाला या मुलींबाबत कसलीही माहिती मिळाली तर तत्काळ जळगाव जामोद पोलीसांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. या संपूर्ण घटनेचा तपास जळगाव जामोद पोलीस करत आहे.
हेही वाचा...