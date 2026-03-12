साताऱ्यातील धोम-बलकवडी कालव्यात पोहताना पाईपमध्ये गुदमरून तीन परप्रांतीय कामगारांचा मृत्यू
धोम-बलकवडी कालव्यात बुडून तीन परप्रांतीय कामगारांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे.
Published : March 12, 2026 at 10:51 PM IST
सातारा : फलटण तालुक्यातील धोम-बलकवडी कालव्यात बुडून तीन परप्रांतीय कामगारांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी दुपारी घडली आहे. मूळचे ओडिशातील असलेले तिन्ही कामगार हे प्रियियम चिकफिड कंपनीत काम करत होते. ज्योतिर्मय भागीरथी नाईक (वय २२), सतीन बिरची नाईक (वय ३५) आणि श्रीराम जगाई हेबरम (वय २०, सध्या रा. हिंगणगाव, मूळ रा. ओरिसा), अशी मृतांची नावे आहेत.
फलटण तालुक्यातील हिंगणगाव ते आदर्की रस्त्याखालून जाणाऱ्या कालव्यातील पोटपाटाच्या सिमेंट पाईपमध्ये अडकल्याने पाण्यात बुडून त्यांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती लोणंदचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवाजी जायपात्रे यांनी दिली आहे. तिन्ही मृत कामगार हे फलटण तालुक्यातील प्रिमियम चिकफिड प्रा. लि. कंपनीत काम करत होते. गुरूवारी दुपारी ते पोहण्यासाठी कालव्यात उतरले होते. पोहताना पोटपाटाच्या सिमेंट पाईपमध्ये अडकून पाण्यात बुडाल्याने तिघांचाही मृत्यू झाला. या घटनेची फिर्याद शाम बाळू भगत यांनी लोणंद पोलीस ठाण्यात दिली.
सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने लोकांना नदी, विहीर आणि कालव्यात पोहण्याचा मोह आवरत नाही. मात्र, काळजी घेतली नाही तर पोहण्याचा मोह जीवावर बेतू शकतो. पोटपाटाची पाईप असल्याचे माहीत नसल्याने धोम-बलकवडी कालव्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे. कालव्याती पाण्याच्या वेगात एक तरूण त्या पाईपमध्ये अडकला. त्याला वाचविण्यासाठी गेलेले दोघेही पाईपमध्ये अडकल्याने तिघांचाही बुडून मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद लोणंद पोलीस ठाण्यात झाली असून उपनिरीक्षक रोहीत हेगडे अधिक तपास करत आहेत.