त्र्यंबकेश्वर बेझे धरणात बुडून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू
आंघोळीसाठी धरणाच्या पाण्यात उतरले असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली. पाण्यात बुडून एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा त्यामुळे मृत्यू झाला.
Published : November 11, 2026 at 9:22 PM IST
नाशिक - नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अंजनेरी शिवारातील बेझे धरणात बुडून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना आज घडली. या घटनेमुळे त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. या घटनेची त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी आकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे.
यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बेझे धरणाच्या पाण्यात बेझे धरणाच्या जवळ राहणारे उत्तम चव्हाण यांच्याकडे पाहुणे म्हणून एक कुटुंब आले होते. यादरम्यान, घरातील काही जण बेझे धरणावर आंघोळीसाठी गेले होते. मात्र, आंघोळीसाठी धरणाच्या पाण्यात उतरले असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली. पाण्यात बुडून एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा त्यामुळे मृत्यू झाला आहे. सुरेश नामदेव भोई (वय ४२), ज्योती सुरेश भोई (वय १०) आणि हर्षदा सुरेश भोई (वय ७) अशी मृतांची नावे आहेत. हे तिघेही वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्वर येथील रहिवासी होते.
बुडून तिघांचा मृत्यू - तीन जण पाण्यात बुडाल्याची माहिती मिळतात आम्ही गावकऱ्यांच्या मदतीने तिघांनाही पाण्याबाहेर काढून उपचारासाठी त्र्यंबकेश्वर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैभव पाटील यांनी तपासणी केली असता. त्यांनी या तिघांनाही दुपारी मृत घोषित केलं अशी माहिती अंजनेरी येथील पोलीस पाटील संजय चव्हाण यांनी दिली.
सध्या सर्वत्र दुष्काळ पडल्यासारखी परिस्थिती आहे. अनेक धरणांमध्ये पाण्याची पातळी अत्यंत खोल गेलेली आहे. उपयुक्त पाणीसाठा खूपच कमी प्रमाणात शिल्लक असल्याच्या बातम्या संबंधित सर्वच जिल्ह्यांमधून येत आहेत. अशा परिस्थितीत धरणाच्या पाण्यात बुडून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू ओढवल्यानं हळहळ व्यक्त होत आहे.
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