अबुजमाड अभियानात 3 नक्षलवादी ठार; C-60 चा जवान दीपक मडावी हुतात्मा
घटनास्थळावरून नक्षलवाद्यांकडील 1 एके 47 आणि 1 एसएलआर ही शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून, ठार झालेल्या तिन्ही नक्षलवाद्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
Published : February 6, 2026 at 12:25 PM IST
गडचिरोली : अबुजमाडच्या दुर्गम जंगल परिसरात सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी अभियानादरम्यान सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळाले असून, आज सकाळी आणखी दोन नक्षलवाद्यांचे (1 पुरुष आणि 1 महिला) मृतदेह ताब्यात घेण्यात आलेत. यामुळे आतापर्यंत एकूण 3 नक्षलवादी (2 पुरुष आणि 1 महिला) ठार झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. घटनास्थळावरून नक्षलवाद्यांकडील 1 एके 47 आणि 1 एसएलआर ही शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून, ठार झालेल्या तिन्ही नक्षलवाद्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
बुधवारी पोलिसांनी नक्षलवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त : नक्षलवाद्यांच्या कंपनी क्रमांक 10 च्या नक्षल्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर भामरागड उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या (एसडीपीओ) नेतृत्वाखालील 14 सी 60 युनिट्सची ही मोहीम मंगळवारी गडचिरोली-नारायणपूर (छत्तीसगड) सीमेवरील फोडेवाडा गावाजवळ सुरू झाली, असंही पोलिसांनी सांगितलंय. बुधवारी पोलिसांनी नक्षलवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त केले, तर गुरुवारी सकाळी अतिरिक्त कुमकेसाठी चार अतिरिक्त सी 60 युनिट्स आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) एक क्यूएटी (QAT) युनिट तैनात करण्यात आलेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह आणि सोबतच एक एके 47 रायफल आणि एक सेल्फ-लोडिंग रायफल (एसएलआर) जप्त करण्यात आलीय. एका महिलेसह आणखी दोन नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले असून, या सुरू असलेल्या मोहिमेत ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची एकूण संख्या तीन झाली आहे, असे त्यांनी सांगितलंय.
C 60 पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी शहीद : दरम्यान, या अभियानादरम्यान जखमी झालेले C 60 पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी (वय 38 वर्षे, सध्या रा. अहेरी व मूळ रा. मांड्रा, दामरांचा, ता. अहेरी) यांना आज पहाटे अबुजमाडच्या घनदाट जंगलातून हेलिकॉप्टरच्या मदतीने उपजिल्हा रुग्णालय भामरागड येथे उपचारासाठी आणण्यात आले होते. मात्र गंभीर जखमांमुळे उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनामुळे पोलीस दलात शोककळा पसरली असून, त्यांनी देशसेवेत वीरमरण पत्करलंय.
पुढील उपचारासाठी त्यांना लवकरच हेलिकॉप्टरने गडचिरोली येथे हलविण्यात येणार : या चकमकीत आणखी एक जवान जोगा मडावी (रा. किष्टयापल्ली) हे देखील गोळी लागून जखमी झाले होते. त्यांनाही हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बाहेर काढून भामरागड येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून, पुढील उपचारासाठी त्यांना लवकरच हेलिकॉप्टरने गडचिरोली येथे हलविण्यात येणार आहे. सदर परिसरात सुरक्षा दलाकडून शोध मोहीम अद्याप सुरू असून, पुढील माहिती गडचिरोली पोलिसांकडून देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.