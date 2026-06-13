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त्रिभाषा सूत्राला पुन्हा ब्रेक? 2026 आणि 27 च्या वेळापत्रकात समावेश नाही, पहिली ते आठवीसाठी नवीन तासिका जाहीर

नवीन शालेय वेळापत्रक जाहीर केलं असून त्रिभाषा सूत्राचा कोणताही समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा अतिरिक्त अभ्यास करावा लागणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 7:26 PM IST

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मुंबई - राज्य सरकारनं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीला सध्या तरी ब्रेक लागल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शालेय शिक्षण विभागानं 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे नवीन शालेय वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यामध्ये त्रिभाषा सूत्राचा कोणताही समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा अतिरिक्त अभ्यास करावा लागणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

राज्य सरकारनं यापूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सुरुवातीला तिसरी भाषा शिकवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र या निर्णयाला विविध राजकीय पक्ष, मराठी भाषा संघटना, शिक्षक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून तीव्र विरोध झाला. त्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेत ‘हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा’ असा पर्याय सुचवला होता. तरीही त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीवरून वाद कायम राहिला.


नवीन वेळापत्रकानुसार इयत्ता पहिली आणि दुसरीमध्ये भाषा, गणित, खेळ, कला आणि इतर उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. इयत्ता तिसरी ते पाचवीमध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित आणि परिसर अभ्यास यांसारख्या विषयांसाठी स्वतंत्र तासिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर सहावी ते आठवीमध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला शिक्षण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण आणि कार्यानुभव या विषयांना वेळ देण्यात आला आहे. मात्र कोणत्याही इयत्तेच्या वेळापत्रकात तिसऱ्या भाषेसाठी स्वतंत्र तासिका राखून ठेवण्यात आलेली नाही.

  • पहिली ते दुसरी
  • भाषा, गणित, खेळ, कला आणि इतर उपक्रमांवर भर
  • तिसरी ते पाचवी
  • मराठी, इंग्रजी, गणित आणि परिसर अभ्यासासाठी स्वतंत्र तासिका
  • सहावी ते आठवी
  • मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला शिक्षण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव

विशेष म्हणजे त्रिभाषा सूत्र लागू झाल्यास तिसऱ्या भाषेसाठी आवश्यक तास कुठून उपलब्ध करायचे, याबाबत शिक्षण क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. कला शिक्षण, कार्यानुभव, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण या विषयांच्या तासांमध्ये कपात होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तसंच राज्यभर पुरेशा संख्येनं भाषा शिक्षक उपलब्ध नसल्यानं अंमलबजावणीतील अडचणीही समोर आल्या होत्या.

दरम्यान, त्रिभाषा धोरणाबाबत सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थतज्ज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राज्यभरातून नागरिक, पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांची मते जाणून घेतली असून अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र या अहवालावरील अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.


शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकामुळे 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात सध्याची द्विभाषिक शिक्षण पद्धती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी किमान आणखी एक वर्ष पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारचा अंतिम निर्णय आणि नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारशींनंतरच राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्राचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.

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THREE LANGUAGE FORMULA
त्रिभाषा सूत्राला पुन्हा ब्रेक
नवीन शालेय वेळापत्रक
हिंदी भाषा सक्ती
THREE LANGUAGE FORMULA

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