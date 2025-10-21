भाऊबीजेच्या दोन दिवस आधीच तरसंबळेच्या भावा-बहिणीवर काळाचा घाला, टेम्पोच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू
काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या अपघातानं जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Published : October 21, 2025 at 6:02 PM IST
कोल्हापूर : ऐन दिवाळी सणात आणि भाऊबीजेच्या दोन दिवस आधीच राधानगरी तालुक्यातील तरसंबळेच्या भावा-बहिणींवर काळानं आघात केला. कोल्हापूर राधानगरी रोडवरील कौलव गावाजवळ आयशर टेम्पो आणि मोटरसायकलची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेनं तरसंबळे गावावर शोककळा पसरली असून अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या 10 वर्षीय मुलावर कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अथर्वची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या अपघातानं जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू : कोल्हापूर-राधानगरी रोडवरील कौलव गावाजवळ बुवाचा वडा इथं आज (21 ऑक्टोबर) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास कोल्हापूरकडे निघालेल्या भरधाव आयशर टेम्पोनं मोटरसायकलला समोरासमोर जोराची धडक दिल्यानं झालेल्या अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. श्रीकांत कांबळे (वय 30 रा. तरसंबळे), दीपाली गुरुनाथ कांबळे (28 रा. शेंडूर ता. कागल) या सख्ख्या बहीण भावासह 3 वर्षीय शिवज्ञा सचिन कांबळेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर अथर्व गुरूनाथ कांबळे या गंभीर जखमी झालेल्या 10 वर्षीय मुलावर सीपीआरमधील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
समोरासमोर भरधाव धडक : या अपघातासंदर्भात अधिक माहिती अशी, दीपावलीची खरेदी करण्यासाठी भोगावती इथं गेलेल्या श्रीकांत कांबळे हे मोटरसायकलवरून आपल्या गावी तरसंबळे ता. राधानगरीकडे चालले होते. त्यांच्या मोटरसायकलवर बहीण दिपाली, भाचा अथर्व आणि पुतणी शिवज्ञा होती. मोटरसायकल कौलव गावाजवळील दत्त मंदिराजवळ आल्यानंतर कोल्हापूरच्या दिशेनं जाणाऱ्या आयशर टेम्पो (एम. एच 14 डी. एम. 9836) नं चुकीच्या बाजूनं समोरासमोर भरधाव धडक दिली. या धडकेत मोटरसायकल चालक श्रीकांत कांबळे, बहीण दिपाली कांबळे आणि तीन वर्षीय शिवज्ञा यांचा जागीच मृत्यू झाला. भात कापणीसाठी शेतात काम करीत असलेल्या गावाजवळील तरुणांनी जखमींना रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयाकडे पाठवले. दरम्यान, अपघातानंतर रुग्णवाहिकेसाठी 25 ते 30 मिनिटं प्रतीक्षा करावी लागली. उपचारासाठी दिपाली कांबळेचा वाटेतच मृत्यू झाला तर गंभीर जखमी झालेल्या अथर्व गुरुनाथ कांबळे याच्यावर कोल्हापुरातील जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्षदर्शी शेखर पाटील कसबा तारळे यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
मदतनीस दिपालीच्या संघर्षाचा करुण अंत : 2011 मध्ये लग्न होऊन सासरी गेलेल्या दिपालीच्या पतीचंही काही दिवसांपूर्वी निधन झालं आहे. दहा वर्षांच्या अथर्वला सोबत घेऊन दिपाली दीपावली सणासाठी माहेरी आली होती. शेंडूर ता. कागल इथं चार वर्षांपूर्वी अंगणवाडी मदतनीस म्हणून दिपालीनं कामाला सुरुवात केली होती. पतीच्या निधनानंतर मोठ्या संघर्षातून कुटुंबाला आधार देण्याचं काम ती करत होती. मात्र नियतीला हे मान्य नव्हतं. दीपावली सणाचा बाजार घेऊन माहेरी तरसंबळेकडे जाताना वाटेतच भाऊ श्रीकांत आणि बहीण दिपालीला मृत्यूनं गाठलं, तर दिपालीचा मुलगा अथर्व मृत्यूशी झुंज देत आहे.
पोलिसांकडून अपघाताचा पंचनामा, चालकाचा शोध सुरू : अपघाताची माहिती समजतात राधानगरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघात ग्रस्त टेम्पो पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून चालक अपघातानंतर फरार झाला आहे पोलिसांकडून चालकाचा शोध सुरू आहे. मात्र ऐन दिवाळीत एकाच कुटुंबातील तिघांना जीव गमवावा लागल्यामुळं तरसंबळे गावासह कोल्हापूर जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
