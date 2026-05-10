फोटोशूट करताना तलावात बुडणाऱ्या मुलीला वाचविण्याकरिता भावासह तिघांनी घेतली धाव; चौघांचाही मृत्यू
अमरावती शहरातील घातखेडा तलावात बुडून चौघांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना आज दुपारी घडली आहे.
Published : May 10, 2026 at 8:39 PM IST
अमरावती - तलाव, नदी अशा ठिकाणी फोटोशूट करणं जीवघेणं ठरतं, हे दाखवून देणारी पुन्हा एकदा घटना समोर आली आहे. फोटोशूट करताना तलावात बुडणाऱ्या बहिणीला वाचविणाऱ्या भावाचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर इतर तिघांचाही मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.
शहरातील महाजनपुरा परिसरावर रविवारी दुपारी दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मार्डी मार्गावर डॉ. राजेंद्र गोडे महाविद्यालया मागील घातखेडा तलावात बुडून चार अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे मुलांमध्ये भाऊ बहिणींचाही समावेश असल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. सोनाली नरेंद्र जोशी (16) , आदित्य नरेंद्र जोशी (12), गजानन काकडे (13) आणि पायल बबलू पंडित (14) अशी मृतांची नावे आहेत.
वाचवण्यासाठी घेतली उडी, पण चौघेही बुडाले - महाजनपुरा परिसरातील काही मुलं रविवारी दुपारी सहलीकरिता गोडे कॉलेज मागील तलाव परिसरात गेले होते. जेवणानंतर सोनाली जोशी ही परिसरातील तलावाजवळ फोटोशूट करत असताना पाण्यात बुडू लागली. अचानक ती खोल पाण्यात जाऊ लागल्याचं दिसताच तिचा भाऊ आदित्य जोशी याच्यासह पायल पंडित आणि यश काकडे यांनी तिला वाचविण्यासाठी तलावात उडी घेतली. मात्र, तलावातील खोल चिखल आणि पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यानं चौघंही पाण्यात अडकले. काही क्षणात ते बुडाले.
केरळमधील नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू- केरळमधील एर्नाकुलममधील पलावनापाडीमध्ये बुडून दंत महाविद्यालयाच्या तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुट्टीनिमित्त सहलीसाठी नऊ जणांचा एक गट या नदीकाठी आला होता. या गटातील तीन जण अचानक नदीच्या जोरदार प्रवाहाच्या तडाख्यात सापडले. हे ठिकाण जंगलाला लागून असलेल्या एका दुर्गम भागात असल्यानं तिथे मोबाईल नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातील बचावकार्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. स्थानिक रहिवासी, पोलीस आणि अग्निशमन दलानं संयुक्तपणे राबवलेल्या शोध मोहिमेनंतर तिघांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.
