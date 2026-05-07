ETV Bharat / state

जीवलग मित्रांचं वाढदिवसाचं जेवण ठरलं शेवटचं, कार अन् आयशर टेंपोच्या धडकेत तीन मित्रांचा मृत्यू

सोलापूरमध्ये एका भीषण अपघातात दोन मित्र जागेवर ठार तर एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कार ट्रकला पाठीमागून धडकली, तयात कारचा चक्काचुर झाला.

अपघातग्रस्त कार, इन्सेटमध्ये मृत्यूमुखी पडलेले तीन मित्र
अपघातग्रस्त कार, इन्सेटमध्ये मृत्यूमुखी पडलेले तीन मित्र (ETV Bharat/File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 7, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलापूर - शहरातील तीन जीवलग मित्रांचा कार आणि टेंपोच्या धडकेत मृत्यू झाला आहे. पुणे नाका ते मार्केट यार्ड मार्गावर (हैदराबाद रोड) बुधवारी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास भीषण अपघात झाला. तीन जीवलग मित्रांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. दोन जण जाग्यावर मृत्यू झाले, तर एकाचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी पाच मित्र धाब्यावर जेवायला गेले होते. जेवण करून परत येताना गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास काळाने त्यांच्यावर घाला घातला.

शेखर सुरेकर (वय 33, रा. कुमठा नाका, सोलापूर) आणि अमोल धैर्यशील येरटे (वय 40, रा. दाळगे प्लॉट, भवानी पेठ, सोलापूर) यांचा जागीच मृत्यू झाला. कादर सैदू हांडे (वय 33, रा. कुमठा नाका, सोलापूर) तरुण गंभीर जखमी झाला होता. शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना कादर हांडे याचा गुरुवारी सकाळी मृत्यू झाला आहे

भरधाव ईर्टिगा कारची टेंपोला पाठीमागून धडक - सोलापूर ते हैदराबाद मार्गावर हा अपघात झाला आहे. पाच मित्र हे मार्केट यार्डच्या दिशेने ईर्टिगा कारने निघाले होते. कारचा वेग भयंकर होता. ईर्टिगा (एमएच 13 इ के 7209) कार ने रस्त्यावर थांबलेल्या ट्रकला (एमएच 13 सीयू 8699) पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यात कारमधील दोन मित्रांचा जागीच मृत्यू झाला. एक जण गंभीर जखमी झाला होता, गुरुवारी सकाळी उपचारा दरम्यान तिसऱ्या मित्राचा मृत्यू झाला आहे. शेखर सुरेकर आणि अमोल धैर्यशील येरटे यांचा जागीच मृत्यू झाला. कादर सैदू हांडे (वय 33, रा. कुमठा नाका, सोलापूर) तरुण गंभीर जखमी झाला होता. गुरुवारी सकाळी उपचारा दरम्यान कादर हांडेचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात स्वरुप कोथींबीरे (वय 27, जुनी मिल चाळ, सोलापूर) आणि अमित राजेश जाधव (वय 30, रा. पांडुरंग वस्ती, शास्त्री नगर, सोलापूर) हे दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत.

जेवणासाठी पाच मित्र धाब्यावर गेले होते - सोलापूर हैदराबाद महामार्गावर झालेला अपघात इतका भीषण होता की, कार सुमारे दीडशे फूट फरफटत गेली. कारचं संपूर्ण छत कापून बाजूला निघून पडलं आहे. कारमधील पाच मित्र पुणे रोडवरील ढाब्यावर जेवणासाठी गेले होते. जेवण आटोपून ते मध्यरात्री परत निघाले होते. डी मार्टच्या पुढे, पर्ल गार्डनच्या समोर हायवेवर ट्रक उभा होता. वळणावर कारचालकाला तो दिसला नाही. त्यामुळे ही कार ट्रकवर पाठीमागून धडकली.

हेही वाचा...

  1. पाच वर्षापासून सुरू असलेल्या खटल्यात शिक्षा होण्याची भीती, आरोपींनी तरुणाची केली हत्या
  2. तिहेरी हत्याकांडानं सोलापूर हादरलं : कोरोनानं हिरावलं बापाचं छत्र आता काकानं शेतीच्या वादातून मायलेकरांचा काढला 'काटा'

TAGGED:

THREE FRIENDS DIE
वाढदिवसाचं जेवण ठरलं शेवटचं
तीन मित्रांचा मृत्यू
शेखर सुरेकर
SOLAPUR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.