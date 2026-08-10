आश्रमशाळेत रात्री झोपलेल्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशानं मृत्यू, तिघींवर उपचार सुरू
गडचिरोलीमधील आश्रमशाळेत मध्यरात्री सर्पदंश होऊन तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. तर तीन विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू आहेत.
Published : August 10, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:26 PM IST
गडचिरोली- गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशाची धक्कादायक घटना घडली आहे. रात्री झोपलेल्या विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला आहे. अन्य तीन विद्यार्थिनींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यातील एका विद्यार्थिनीची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे.
जेवण आटोपल्यानंतर आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी झोपल्या होत्या. रात्री सुमारे दोन ते अडीच वाजण्याच्या दरम्यान काही विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याचे लक्षात आलं. घटनेनंतर शाळा प्रशासनानं तत्काळ हालचाल करत जखमी विद्यार्थिनींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. धानोरा येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना इयत्ता सहावीतील दीपिका लकडा आणि इयत्ता आठवीतील सुष्मिता मंडल यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या इयत्ता दुसरीतील अनु कोरेटी हिचाही मृत्यू झाला. या घटनेत इयत्ता पाचवीतील दीपिका मडावी, इयत्ता सहावीतील कविता किरंगा आणि इयत्ता आठवीतील समृद्धी सुरेश नैताम या विद्यार्थिनींवर गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी समृद्धी नैताम हिची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेमुळे जपतलाई निवासी आश्रमशाळेसह परिसरात खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सर्पदंशाची घटना नेमकी कशी घडली? आश्रमशाळेतील सुरक्षाव्यवस्थेत काही त्रुटी होत्या का? याबाबत प्रशासनाकडून चौकशी केली जात आहे.
सापानं चावल्यास काय करावे? तज्ज्ञांच्या मते, सापाने चावल्यानंतर घाबरून न जाता त्वरित आणि योग्य पावले उचलणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यामध्ये पीडित व्यक्तीला शांत ठेवणे आणि ज्या अवयवावर साप चावला आहे, त्याची हालचाल कमीत कमी ठेवणे यांचा समावेश होतो. तसेच, विलंब न करता जवळच्या सरकारी रुग्णालयात जावे. तिथे 'अँटी-स्नेक वेनम' (ASV) द्वारे उपचार केले जातात.
- काय करू नये?- डॉक्टरांच्या मते, सापाने चावल्यानंतर पारंपरिक विधी किंवा घरगुती उपायांवर वेळ वाया घालवणे धोकादायक ठरू शकते. अशा पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहू नका, चावलेल्या भागावर चाकूने काप घेऊ नका. विष तोंडाने ओढून काढण्याचा प्रयत्न करू नका.
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