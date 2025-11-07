शंकर महाराजांच्या नावाखाली 14 कोटींची फसवणूक, तिघांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात!
या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
Published : November 7, 2025 at 6:02 PM IST
पुणे : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर असं म्हटलं जातं. परंतु पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सायबर गुन्हे तसंच भोंदू बाबांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली होती. शंकर महाराज अंगात येतात, असं भासवून दिपक जनार्दन खडके, वेदिका पंढरपूरकर व कुणाल पंढरपूरकर यांनी पुण्यातील डोळस या कुटुंबाची 14 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तीन जणांना नाशिक येथून ताब्यात घेतलं आहे.
फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल : या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दिपक जनार्दन खडके, वेदिका कुणाल पंढरपूरकर व कुणाल पंढरपूरकर यांच्यावर कोथरूड पोलीस स्टेशन इंथ गुन्हा दाखल केला असून त्यांना नाशिक येथून ताब्यात घेतलं आहे. याबाबत पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, "14 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून क्राइम ब्रांचच्या पथकानं आज सकाळी नाशिकमधून तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. आरोपींना पुण्यात आणण्यात येत आहे. तसंच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे," अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.
पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी शंकर महाराज अंगात येतात, असं भासवून पुण्यातील दिपक डोळस यांच्या कुटुंबाची 14 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. तसंच काल (6 नोव्हेंबर) देखील या कुटुंबीयांनी पोलिसांची भेट घेतली होती. यानंतर आता या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
