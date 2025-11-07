ETV Bharat / state

शंकर महाराजांच्या नावाखाली 14 कोटींची फसवणूक, तिघांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात!

या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.

Pune Police Commissioner Amitesh Kumar
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर असं म्हटलं जातं. परंतु पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सायबर गुन्हे तसंच भोंदू बाबांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली होती. शंकर महाराज अंगात येतात, असं भासवून दिपक जनार्दन खडके, वेदिका पंढरपूरकर व कुणाल पंढरपूरकर यांनी पुण्यातील डोळस या कुटुंबाची 14 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तीन जणांना नाशिक येथून ताब्यात घेतलं आहे.

फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल : या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दिपक जनार्दन खडके, वेदिका कुणाल पंढरपूरकर व कुणाल पंढरपूरकर यांच्यावर कोथरूड पोलीस स्टेशन इंथ गुन्हा दाखल केला असून त्यांना नाशिक येथून ताब्यात घेतलं आहे. याबाबत पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, "14 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून क्राइम ब्रांचच्या पथकानं आज सकाळी नाशिकमधून तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. आरोपींना पुण्यात आणण्यात येत आहे. तसंच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे," अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी शंकर महाराज अंगात येतात, असं भासवून पुण्यातील दिपक डोळस यांच्या कुटुंबाची 14 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र पाठवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. तसंच काल (6 नोव्हेंबर) देखील या कुटुंबीयांनी पोलिसांची भेट घेतली होती. यानंतर आता या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. 'वंदे मातरम्' धार्मिक गीत नव्हे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या परवलीचा शब्द; मुख्यमंत्र्यांनी अबू आझमींचे नाव न घेता सुनावले
  2. आचारसंहितेतून सूट हवी? मग समितीकडे प्रस्ताव पाठवा; निवडणूक आयोग ठेवणार करडी नजर!
  3. पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट, तिघांवर गुन्हा दाखल

TAGGED:

पुणे
शंकर महाराज
अमितेश कुमार
पोलीस आयुक्त
PUNE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.