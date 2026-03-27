साई मंदिरात दहीहंडी फोडून रामनवमी उत्सवाची सांगता, लाखो भाविकांनी घेतलं दर्शन

शिर्डीत तीन दिवसीय श्रीरामनवमी उत्सवाची सांगता झाली. याकाळात लाखो भाविकांनी साईंचं दर्शन घेतलं.

शिर्डी साईबाबा मंदिरात रामनवमी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 4:56 PM IST

शिर्डी - श्रीरामनवमी उत्सवाच्या सांगता दिनी साईबाबा समाधी शताब्‍दी मं‍डपाच्‍या स्‍टेजवर सकाळी 10 ते 12 यावेळेत ह.भ.प. विक्रम महाराज नांदेडकर, गोरटे यांचा काल्याच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम संपन्‍न झाला. कीर्तनानंतर समाधी मंदिरात साईबाबांचे समकालीन भक्‍त तात्‍या पाटील कोते यांचे वंशज परीवारातील सदस्‍य अभिराज मिलिंद कोते यांच्‍या हस्‍ते दहिहंडी फोडण्यात आली. यानंतर साईबाबांची माध्यन्ह आरती पार पडली असून तीन दिवसीय श्रीरामनवमी उत्सवाची सांगता करण्यात आली.

शिर्डी साईबाबा मंदिरात रामनवमी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)

श्रीरामनवमी उत्सव संपन्न - शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला 115 वा श्रीरामनवमी उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. उत्सवाच्या मुख्य दिवशी साईबाबा मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे देशभरातून आलेल्या लाखो भाविकांनी रात्रभर साईबाबांचे दर्शन घेतले.

शिर्डी साईबाबा मंदिरात रामनवमी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)

दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी - गुरुवारी रात्रभर साई दर्शन सुरू असल्यामुळे शुक्रवारी पहाटेची काकड आरती झाली नाही. त्यानंतर साईबाबांना मंगल स्नान घालण्यात आले. मंगल स्नानानंतर आरती पार पडली. या आरतीला मोठ्या संख्येने भाविक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आरतीनंतर संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी संदिपकुमार भोसले व त्यांच्या पत्नी स्मिता भोसले यांच्या हस्ते साईबाबांची पाद्यपूजा करण्यात आली. यानंतर गुरूस्थान मंदिरात रुद्राभिषेक पूजेचे आयोजन करण्यात आले. ही पूजा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व त्यांच्या पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते संपन्न झाली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदिपकुमार भोसले आणि मंदिर प्रमुख विष्णु थोरात उपस्थित होते.

शिर्डी साईबाबा मंदिरात रामनवमी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)

तीन दिवसीय श्रीरामनवमी उत्सवाची सांगता - उत्सव काळात मोठी गर्दी असूनही संस्थान प्रशासनाने योग्य नियोजन केल्यामुळे सर्व कार्यक्रम सुरळीत पार पडले. त्यामुळे भाविकांनी समाधान व्यक्त केले. दुपारी साईबाबांच्या मंदिरात दहीहंडी फोडण्यात आली असून, यानंतर साईबाबांची माध्यन्ह आरती पार पडली. त्यानंतर तीन दिवशीय श्रीरामनवमी उत्सवाची सांगता झाली.

शिर्डी साईबाबा मंदिरात रामनवमी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)

