नागपुरात व्यापाऱ्याच्या कारमधून सुमारे पावणेचार कोटीची रोकड लंपास; चाकूचा धाक दाखवून लूट
तुळशीनगर परिसरात मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास पाच ते सहा चोरट्यांनी फायनान्स व्यावसायिक सुरेश परमार यांना अडवून त्यांच्या गळ्याला चाकू लावला आणि रोकड लुटली.
Published : November 18, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 12:10 PM IST
नागपूर - नागपुरात व्यापाऱ्याच्या कारमधून तीन कोटी रुपयांहून अधिक रोकड लुटल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. शांतिनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तुळशीनगर परिसरात मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास पाच ते सहा चोरट्यांनी फायनान्स व्यावसायिक सुरेश परमार यांना अडवून त्यांच्या गळ्याला चाकू लावला. जीवे मारण्याची धमकी देत चोरट्यांनी कारमधील पावणेचार कोटी रुपयांची रोकड लंपास केली आणि घटनास्थळावरून पळ काढला.
सुरेश परमार फायनान्सचा व्यवसाय करतात. व्यवसायातील पावणेचार कोटी रुपयांची रोकड घेऊन ते मंगळवारी रात्री सुमारे एकच्या सुमारास कारने घरी परतत होते. यावेळी तुळशीनगर परिसरात पाच ते सहा चोरट्यांनी त्यांना अडवले. चोरट्यांनी परमार यांच्या गळ्याला चाकू लावून जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि कारमधील रोकड घेऊन पोबारा केला. या गुन्ह्यासाठी चोरट्यांनी एक कार चोरल्याची माहिती समोर आली आहे. रोकड लुटल्यानंतर ही कार नागपूर-वर्धा मार्गावरील खापरी शिवारात सोडून चोरटे पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच नागपूर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेची रोकड लुटण्यात आल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या लुटीमागे नेमके कोण आहे आणि चोरट्यांनी या घटनेची पूर्वनियोजित तयारी केली होती का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
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