कारखाना सुरू करण्याच्या वादातून कामगार नेत्याला जीवे मारण्याची धमकी, तर काही शेतकऱ्यांचा वेगळाच दावा
दौलत कारखाना सुरू करण्याच्या वादातून कामगार नेते कॉम्रेड उदय नारकर यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यांचा आरोप खोटा असल्याचा दावा काही शेतकऱ्यांनी केलाय.
Published : November 3, 2025 at 7:17 PM IST
कोल्हापूर - चंदगड तालुक्यातील दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालक आणि कामगार यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वादाने गंभीर वळण घेतले आहे. या वादात कामगार नेते कॉम्रेड उदय नारकर यांना जीवे मारण्याच्या धमकीचा फोन आल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी दुपारी हा प्रकार घडला आहे. राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात नारकर यांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तर या प्रकरणी इंडिया आघाडीच्यावतीने व्यवस्थापनाला कारखाना बंद ठेवण्याच्या सक्त सूचना देण्याची आणि धमक्या देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर उदय नारकर यांनी धमकीचा खोटा आरोप केला असल्याचा दावा शेतकरी आणि वाहतूकदारांनी केला आहे. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण कोल्हापुरात चर्चेचा विषय बनले आहे.
कारखाना सुरू करण्यासाठी धमकी - पोलिसांच्या माहितीनुसार, नारकर हे दौलत साखर कारखान्यातील कामगारांच्या मागण्यांचे नेतृत्व करत आहेत. कारखाना सुरू न झाल्यामुळे काही व्यक्तींचे आर्थिक व्यवहार अडकले असल्याच्या रागातून एका व्यक्तीने नारकर यांना फोन करून धमकी दिली, “तुमच्यामुळे कारखाना सुरू होत नाही, माझे पैसे अडकले आहेत; तातडीने कारखाना सुरू करा, अन्यथा तुम्हाला सोडणार नाही.”
इंडिया आघाडीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन - या घटनेनंतर परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे दिसून येत आहे. इंडिया आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद केलं आहे की, कामगार हंगामपूर्व दुरुस्तीचे काम सुरू करत असताना व्यवस्थापनाने ३१ ऑक्टोबरपासून कारखान्याचे गेट बंद करून कामगारांना आत प्रवेश नाकारला. या निर्णयामुळे कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास विलंब होत आहे. शिष्टमंडळाने आरोप केला की, उदय नारकर यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, एवढेच नव्हे, तर नारकर आणि इतर नेते राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेल्यानंतर व्यवस्थापकांनी त्यांना पोलिसांच्या उपस्थितीतच धमकावले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
यावेळी इंडिया आघाडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे की, धमकी देणाऱ्या आणि असंतोष निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कडक कारवाई करावी आणि कामगारांच्या मागण्या न्याय्य रीतीने सोडवाव्यात. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कारखाना व्यवस्थापन आणि सिटू कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
धमकीचा आरोप खोटा? - परंतु या सर्व घडामोडींवर नवा वाद निर्माण झाला आहे. चंदगड तालुक्यातील काही शेतकरी आणि तोडणी कामगारांनी नारकर यांच्याच विरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. “दौलत-अथर्व साखर कारखाना चालू होण्याच्या मार्गावर असताना उदय नारकर यांनी आंदोलन आणि दबाव निर्माण करुन बंद पाडला,” असा शेतकऱ्यांचा आणि वाहतूकदारांचा आरोप असल्याचे वाहतूकदार आणि शेतकरी विश्वनाथ ऊरुणकर यांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, हंगामाच्या सुरुवातीलाच कारखाना सुरू न झाल्याने सुमारे २० ते २५ हजार शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतकरी आणि वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे, “आमचे ऊसतोड कामगार हंगामाच्या सुरुवातीपासून थांबले आहेत, वाहतूक खर्च वाढला आहे आणि ऊस सडण्याची भीती वाढली आहे. जर कारखाना तातडीने सुरू झाला नाही, तर शेतकऱ्यांचा संताप वाढेल आणि नारकर यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल.”
या सर्व घटनाक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर नारकर यांना धमकी मिळाल्याचा दावा खोटा असून, उलट त्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळेच उत्पादन प्रक्रिया बिघडली असा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तर इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या सर्व घडामोडींना व्यवस्थापनाचा दबाव असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकं काय घडतं, याकडे जिल्ह्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना विजय देवणे, दिलीप पोवार, भारती पोवार, आर. के. पोवार, सचिन चव्हाण, दगडू भास्कर, रवी जाधव, व्यंकाप्पा भोसले, चंद्रकांत यादव, अतुल दिघे, सतीशचंद्र कांबळे, मधुकर पाटील, भरत रसाळे, उदय भंडारी, शिवाजी मगदूम, अभिजीत कांबळे, विवेकानंद गोडसे, सुभाष गुरव, लक्ष्मण पाच्छापुरे, सुभाष देसाई, दीपक निकम, बाबासाहेब निकम, आबासाहेब चौगले, प्रविण निगवेकर उपस्थित होते.
