साताऱ्यासह पाच जिल्हा सत्र न्यायालयं बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; न्यायालयाच्या इमारती केल्या मोकळ्या, कामकाज ठप्प
सातारा जिल्हा न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी अज्ञाताकडून ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे.
Published : November 2, 2026 at 3:13 PM IST
सातारा - आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी न्याय व्यवस्थेला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आली आहे. ईमेलद्वारे आलेल्या धमकीनंतर न्यायालयाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. पोलीस, डॉग आणि बॉम्ब शोधक-नाशक पथक न्यायालयाच्या परिसरात दाखल झालं असून संपूर्ण इमारतीची कसून तपासणी सुरू केली आहे. दरम्यान, साताऱ्यासह सोलापूर, ठाणे, बीड आणि हिंगोली न्यायालयांना देखील धमकीचा ईमेल आला असून न्यायालयीन कामकाज ठप्प झालं आहे.
सातारा न्यायालयाला धमकीचा ई-मेल मिळाल्यानंतर अधीक्षकांकडून सातारा शहर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलीस तातडीने न्यायालय दाखल झाले. न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना बाहेर काढून इमारत मोकळी केली. डॉग स्क्वॉड आणि बीडीएस पथकाने संपूर्ण इमारतीची कसून तपासणी सुरू केली. ही बातमी वाऱ्यासारखी सातारा शहरात पसरली. त्यामुळे नागरिकांनी न्यायालयाच्या समोरील रस्त्यावर मोठी गर्दी केली.
सोमवारी सकाळी पहिल्यांदा सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाला धमकीचा ईमेल आला. न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देऊ, असे ईमेलमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयीन अधीक्षकांनी त्वरित सातारा शहर पोलिसांनी माहिती दिली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तातडीने न्यायालय परिसरात दाखल झाले. तसेच डॉग स्क्वॉड आणि बीडीएस पथक देखील न्यायालयात पोहोचले. सर्व न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना बाहेर काढून न्यायालयाची इमारत मोकळी करण्यात आली. न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आल्यामुळे साताऱ्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
साताऱ्यानंतर ठाणे सोलापूर बीड आणि हिंगोली सत्र न्यायालयांना देखील अशाच पद्धतीने ईमेलद्वारे धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. धमकी आलेल्या न्यायालयांच्या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. संबंधित न्यायालयांच्या इमारतींची कसून तपासणी सुरू आहे. या घटनेमुळे न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवण्यात आले असून धमकीच्या ई-मेलचा सध्या पोलीस तपास करत आहेत.
सातारा न्यायालय परिसरात पोलीस फौजफाटा दाखल झाल्यामुळे शहरात खळबळ उडाली. मोठा फौजफाटा पाहून नेमके काय झाले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी नागरिकांनी न्यायालयाच्या समोरील रस्त्यावर मोठी गर्दी केली. त्यामुळे बातमी वाऱ्यासारखी सातारा शहरात पसरली. दरम्यान, आतापर्यंत पोलिसांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही. श्वान पथकासह बॉम्ब शोधक-नाशक पथक कसून तपासणी करत आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी दिली.
बीड - जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये न्यायालय उडून देण्याचा मेल न्यायालयाच्या मेलवर आलेला आहे. यामुळे बीडमध्ये एकूणच खळबळ उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. बॉम्बशोधक पथकासह श्वान पथकाचे कर्मचारी दाखल झाले आहेत. हा मेल न्यायालयाच्या न्यायाधीश शिंदे यांच्या न्यायालयाच्या मेलवर आलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण न्यायालय परिसर व न्यायालय रिकामे करण्यात आले आहे. ई-मेल आल्यानंतर आम्ही बॉम्बचा शोध घेत आहोत, असं वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बल्लाळ यांनी सांगितलं.