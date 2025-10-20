यात्रेदरम्यान अश्वत्थामा भेटत असल्याची भाविकांची श्रद्धा; समुद्र सपाटीपासून ४ हजार फूट उंचीवरील शिखरावर फुलली गर्दी
सातपुडा पर्वत रांगेच्या कुशीत असलेल्या अस्तंबा यात्रेला हजारो भाविकांनी पदयात्रा करीत मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली. या ऋषींची काय आहे आख्यायिका?
Published : October 20, 2025 at 12:19 PM IST
नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील दऱ्याखोऱ्यात असणाऱ्या चिरंजीवी अस्तंबा ऋषींची यात्रा प्रसिद्ध आहे. तीन राज्यांतील भाविक यात्रेत सहभागी होत असतात. अनेक वर्षांपासून ही यात्रा सुरू आहे. सातपुडा पर्वत रांगेच्या कुशीत असलेल्या अश्वत्थामा ऋषींच्या अस्तंबा यात्रेला हजारो भाविकांनी पदयात्रा करीत मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली.
'सिग्गरवाले बाबा की जय' असा जयघोष करीत भाविकांनी धनत्रयोदशीपासून अस्तंबा ऋषींचे दर्शन घेतले. त्यामुळे अस्तंबा शिखर भक्तांच्या गर्दीनं फुललं होते. अस्तंबा यात्रोत्सवा तीन ते चार दिवस यात्रा सुरु राहणार आहे.
भाविकांनी घेतले अश्वत्थामा ऋषींचे दर्शन- सातपुडा पर्वताच्या रांगेत धडगाव तालुक्यातील अस्तंबा येथील उंच शिखरावर अश्वत्थामा म्हणजे अस्तंबा ऋषींचे स्थान आहे. दीपावली पर्वातील धनत्रयोदशीला असतंबा ऋषींची दरवर्षी यात्रा भरते. नंदुरबार जिल्ह्यासह गुजरात आणि मध्यप्रदेश राज्यातील भाविक पदयात्रेनं अस्तंबा ऋषींची यात्रा करतात. धनत्रयोदशीच्या एक दिवस अगोदरच दिपावली पर्वाच्या पहिला दिवस असलेला वसूबारसच्या दिवशी वाजत गाजत भाविक पदयात्रेनं अस्तंबा ऋषींच्या यात्रेसाठी रवाना झाले.
डफच्या तालात ठेका धरत ठिकठिकाणी भाविकांनी नृत्यही केले. हाती भगवा झेंडा आणि गळ्यात गमछा टाकून अस्तंबा यात्रेकरु हे विविध भागातून येवून तळोद्यात दाखल होतात. त्यानंतर तेथून ते असली आणि अस्तंबा येथे पोहोचतात. अस्तंबा ऋषींचे शिखर उंच आणि डोंगर दर्यात असल्यानं या शिखराचा प्रवास जवळपास रात्रीतूनच करावा लागतो. अस्तंबा येथे पोहोचलेल्या भाविकांनी भीमकुंडात स्नान करुन शिखर चढायला सुरुवात केली. अंधाराच्या काळोखातून जात मशालीच्या प्रकाश झोतात भाविकांनी अस्तंबा शिखर सर केले. डाब, जमान आणि असली मार्गे भाविक अस्तंबा येथे पोहोचून उच शिखर सर केला. यावेळी डफचा निनाद करीत "सिग्गरवाले बाबा की जय", "अस्तंबा ऋषी की जय" असा जयघोष करीत रात्रीच्या वेळी शिखराचा चढाव करुन अश्वत्थामाच्या स्थानी भाविक पोहोचले.
धनत्रयोदशीला सुर्योदयानं पहाट होताच शिखरावर पोहोचलेल्या भाविकांनी विधीवत पूजाअर्चा करीत अस्तंबा ऋषींचं दर्शन घेतले. या शिखरावर अस्तंबा भाविकांचा मेळा भरला. समुद्र सपाटीपासून 4 हजार 300 फुट उंच शिखर असल्यानं त्या ठिकाणी चढाई करत ऋषींचे दर्शन घेतले. यावर्षी यात्रेत 4,5 आण 6 वर्षाच्या लहान मुलांचादेखील सहभाग दिसून आला. दीपावलीच्या पर्वात ही यात्रा दोन दिवस चालते. भाविकांनी अस्तंबा ऋषींचे दर्शन घेत पदयात्रा पूर्ण केली.
अस्तंबा यात्रा - नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात असलेल्या सातपुडा पर्वत रांगेच्या कुशीत दर्याखोर्यामध्ये उंचशिखरावर अस्तंबा ऋषींचं स्थान आहे. अस्तंबा ऋषीला अश्वत्थामा या नावानंही ओळखले जाते. दर्याखोर्यातील उंच डोंगरावर अश्वत्थामाचं स्थान आहे. दरवर्षी दीपोत्सवानिमित्त अस्तंबा यात्रा भरते. या यात्रेच्या दोन दिवस अगोदर नंदुरबार जिल्ह्यासह गुजरात आणि मध्यप्रदेश राज्यातील भाविक अस्तंबा ऋषींच्या दर्शनासाठी पदयात्रेनं निघतात. कानाकोपर्यातून आलेले भाविक तळोदा येथे पोहोचल्यावर मारुतीरायाचे दर्शन घेवून अस्तंबा यात्रेसाठी रवाना होतात. परंपरेनुसार अनेक भाविक आपल्या गावातून पदयात्रा करीत तळोद्यात दाखल झाले. या ठिकाणी मारुतीरायाचे दर्शन घेतल्यानंतर पदयात्रेकरु अस्तंबा यात्रेसाठी रवाना झाले.
अशी आहे आख्यायिका- चिरंजीवीचा वरदान लाभलेले अश्वत्थामा हा सर्वांच्याच कुतूहलाचा विषय आहे. भारतात अश्वत्थामांचे स्थान कुठेही नमुद नसले तरी सातपुडा पर्वत रांगामध्ये चार हजार फुट उंच पर्वत रांगावर अस्तंबा ऋषी नावानं त्यांचं स्थान आहे. शापित अवस्थेतील जखमी अश्वत्थामा दऱ्याखोऱ्यात भटकलेल्या यात्रेकरुंना वाट दाखवित असल्याची दंतकथा आहे. महाभारतात चिंरजीवीचे वरदान लाभलेले अश्वत्थामा यांच्या मस्तकावर असलेला दिव्यमणी हा कुतूहलाचा विषय आहे. या मणीमुळे त्यांनी अनेक संकटावर मात केली.
मृत्यू न येण्याचा शाप- महाभारताच्या अंतिम काळात पांचालींच्या पाच मुलांचा कटकारस्थानानं अश्वत्थामा यांनी वध केला. त्यामुळे श्रीकृष्णानं त्यांना भयंकर शाप देत त्यांचा मस्तकावरील मणी काढून घेतला. तू, या जखमेनं विव्हळशील. मृत्युची याचना करूनही तुला मृत्यू येणार नाही, असा भयंकर शाप श्रीकृष्णानं दिल्याची अख्यायीका आहे. हेच महाभारतातील शापित अश्वत्थामा आजही सातपुडा पर्वत रागांमध्ये आपल्या मस्तकावरील जखम घेवून विव्हळत असल्याची दंतकथा आहे. यात्रेदरम्यान भेटलेल्या यात्रेकरुकडून तेलाची मागणी करत असल्याची दंतकथा आहे.
- भाविकांच्या अपघातामुळे यात्रेवर दुःखाचे सावट - अस्तंबा यात्रेतून दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात आठ भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर 15 पेक्षा अधिक भाविक जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे अस्तंबा यात्रेत येणाऱ्या भाविकांवर दुःखाचे सावट पसरलं आहे.