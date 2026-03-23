भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणातील दोषींना माफ केलं जाणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मंजूर केला नसला, तरी वडेट्टीवार यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली.
Published : March 23, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील कथित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून आज (23 मार्च) महाराष्ट्र विधानसभेत जोरदार चर्चा रंगली. या गंभीर प्रकरणावर विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, या प्रकरणातील कोणत्याही दोषी व्यक्तीला माफ केलं जाणार नाही. दरम्यान, विधानसभेत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत या प्रकरणातील सर्व संबंधित व्यक्ती तसंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मोबाईल कॉल रेकॉर्डची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मंजूर केला नसला, तरी वडेट्टीवार यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली.
कठोर कारवाई केली जाईल - मुख्यमंत्री : विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, केवळ विशेष तपास पथक (SIT) नेमणे पुरेसे ठरणार नाही. या प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षांसह काही मंत्र्यांची नावंही समोर आली असल्यामुळं सर्व संबंधितांची भूमिका निष्पक्षपणे तपासली गेली पाहिजे. तसंच, या प्रकरणात संबंधितांना सहआरोपी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावेळी विरोधी पक्षातील इतर सदस्यांनीही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला आश्वस्त करत सांगितलं की, पोलिसांनी या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेत तातडीनं कारवाई केली आहे. तसंच इतर जिल्ह्यात नोंद झालेल्या तक्रारीच्या आधारे आरोपीला परदेशात पळून जाण्यापूर्वीच अटक करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याचबरोबर, आरोपीनं आपल्या कथित 'अलौकिक शक्तींचा' गैरवापर करून भोळ्या-भाबड्या महिलांची फसवणूक केल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या संपूर्ण प्रकरणावर सरकार उद्या सभागृहात सविस्तर निवेदन देणार असून, चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिला.
गुन्हे शाखेकडून सखोल चौकशी : दरम्यान, भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कथित गुन्हेगारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं आहे. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात एका पीडित महिलेनं नव्यानं तक्रार दाखल केल्यानंतर, या प्रकरणात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांना खरातची चौकशी आवश्यक होती. त्यासाठी एसआयटीनं त्याच्या ताब्यासाठी अधिकृत पत्रव्यवहार केला. यानंतर सायंकाळी खरातला एसआयटीकडून गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आलं. रविवारी उशिरापर्यंत गुन्हे शाखेकडून त्याची सखोल चौकशी सुरू होती. तपासादरम्यान पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत, कायद्यापुढे कुणीही मोठे नाही, हा स्पष्ट संदेश दिला.
खरातकडे राजकीय नेत्यांची वर्दळ : एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दीपक केसरकर यांच्यासह श्री शिवनिका मंदिराला भेट दिली होती. त्यानंतर अशोक खरातकडे राजकीय नेत्यांची वर्दळ वाढल्याची चर्चा रंगली. राज्यातील राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भवितव्य जाणून घेण्यासाठी या भेटी घेतल्या जात असल्याचीही कुजबुज होती. या भेटींवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सवाल उपस्थित करत, मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीनं असा संदेश देणं अयोग्य असल्याची टीका केली होती.
मुख्यमंत्री उद्या काय बोलणार? याकडे सर्वांचं लक्ष : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या मुलाच्या लग्नातील काही फोटो समोर आले असून, त्यात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर उपस्थित असल्याचं दिसतं. विशेष म्हणजे, तटकरे यांच्या शेजारी स्वतः अशोक खरात बसलेला फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. पण अनेक नेत्यांचे खरातशी लागेबांधे असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अजून कठोर कारवाईचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. दरम्यान, उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत काय बोलतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
