यंदा ठाकरे बंधूंची 'दिवाळी' एकत्र! उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते 'मनसे' दीपोत्सवाचं होणार उद्घाटन; यशवंत किल्लेदार म्हणाले...
मनसे दरवर्षी मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर दीपोत्सव साजरा करते. सध्या मनसेचा दिपोत्सव तरुणांमध्ये आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरतोय.
Published : October 15, 2025 at 2:29 PM IST
मुंबई : सध्या सर्वत्र दिवाळीची लगबग सुरू झाली असून, मुंबईत मात्र सध्या राजकीय दिवाळी जोरदार सुरू आहे. एका बाजूला ठाकरे बंधू एकत्र येत विविध मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. अशातच आता उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदाच मनसेच्या दीपोत्सवाचे उद्घाटक म्हणून हजेरी लावणार आहेत. मनसेच्या दीपोत्सवानिमित्त ठाकरे बंधू मुंबईतील शिवाजी पार्क इथं एकत्र दिसतील. दरम्यान, मनसे दरवर्षी मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर दीपोत्सव साजरा करते. सध्या मनसेचा दिपोत्सव तरुणांमध्ये आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरतोय.
उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन : दिवाळीनिमित्त मनसेकडून संपूर्ण शिवाजी पार्क परिसराला विद्युत रोषणाई केली जाते. दरवर्षी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी विविध राजकीय नेते आणि मराठी, हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अनेक प्रसिद्ध अभिनेते दिग्दर्शक उपस्थित असतात. मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे गेल्या काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवरून एकत्र आल्याचं पाहायला मिळतंय. यानंतर आता पुन्हा ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहेत. शिवाजी पार्कमध्ये 'मनसे दीपोत्सव 2025' च्या उत्सवाचं उद्घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे.
आतापर्यंत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना आमंत्रण : या संदर्भात माहिती देताना मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितलं की, "दीपोत्सवाचं हे 13 वं वर्ष आहे. मागील काही वर्षांत अनेक विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना आम्ही उद्घाटनासाठी बोलावलं. सचिन तेंडुलकर, आशा भोसले, अजय देवगन आणि मराठी चित्रसृष्टीतील खूप मान्यवर इथं येऊन गेले. अनेक क्षेत्रातील अनेक लोक येऊन गेले आहेत. तोच धागा पकडून यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे येत आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. हे दोन बंधू भेटतात, तेव्हा चर्चा होणं साहजिक आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना आमंत्रित केलं आहे."
निवडणुकीत विजयाची दीपमाळ नक्कीच पेटवतील : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यानंतर काही राजकीय चर्चा होणार का? असा सवाल मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांना करण्यात आला. यावेळी, ते म्हणाले की, "दीपोत्सवाच्या दिवशी कोणती राजकीय चर्चा होईल, असं वाटत नाही. त्यासाठी दोघं भाऊ समर्थ आहेत, योग्य वेळी योग्य ते निर्णय घेतील. तुम्हाला जे अपेक्षित आहे, तसं झालं तर महानगरपालिका निवडणुकीत विजयाची दीपमाळ नक्कीच पेटवतील," अशी प्रतिक्रिया यशवंत किल्लेदार यांनी दिली.
शिवाजी पार्कवरून राजकीय फटाके फुटणार का? : दरम्यान, वरळी येथील मराठी मेळाव्यानंतर गेल्या काही दिवसांत ठाकरे बंधू सात ते आठ वेळा भेटले आहेत. यापैकी दोन बैठका बंद दाराआड झाल्या आहेत. त्यामुळं आता आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी शिवसेना आणि मनसे एकत्र येईल, हे जवळजवळ निश्चित मानलं जात आहे. अशातच आता दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे पुन्हा एकत्र येत आहेत. त्यामुळं दिवाळीत शिवाजी पार्कवरून राजकीय फटाके फुटणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा :
- महाराष्ट्रातून सुरुवात; छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं लवकरच मोडणार कंबरडं: भूपतीच्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
- ऑक्टोबर हिटच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गजन्य आजारांमध्ये अनपेक्षित घट; राजावाडी रुग्णालयाचा अहवाल काय सांगतो?
- कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात; एक महिला ठार, तर दोन गंभीर जखमी