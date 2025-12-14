"नागपूर कराराची थट्टा करणारं हे अधिवेशन", विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
विदर्भाच्या जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणार हे अधिवेशन वांझोटं होतं, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
Published : December 14, 2025 at 6:22 PM IST
नागपूर : नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन संपूर्ण सहा आठवड्याचं होणं अपेक्षित आहे. मात्र, या सरकारकडे विदर्भात देण्यासाठी काहीही नाही. त्यामुळंच हे सरकार केवळ सात दिवसांत हिवाळी अधिवेशन गुंडाळून परत निघाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर शिवेसना (उबाठा) पक्षाचे नेते भास्कर जाधव, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन हे विदर्भातील जनतेला न्याय देण्यासाठी नाही, तर 72 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी होतं, असा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. तर विदर्भाच्या जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणार हे अधिवेशन वांझोटं होतं, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
अधिवेशन कोणालाही न्याय देण्यासाठी नाही तर...: "हे अधिवेशन कोणालाही न्याय देण्यासाठी नाही तर आगामी महानगरपालिका या सह महत्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे वाटता आला पाहिजे. सरकारी तिजोरीतील लोकांना पैसे वाटून लोकांची मतं ही घेता आली पाहिजेत आणि ते करायचं असेल तर पुरवणी मागण्या मान्य केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीच हे अधिवेशन घेण्यात आहे," असा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला.
विरोधी पक्षानं सरकारला सहकार्य केलं : "हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचा हिवाळी अधिवेशनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोणच बदलला. मंत्री आणि नेते मंडळींचा अधिवेशनतील नूर बदलून गेला होता. मंत्री सभागृहात देखील बसत नव्हते. हेतू साध्य झाल्यानंतर त्यांना या अधिवेशनात रस उरला नाही. 7 दिवसांमध्ये 72 तास आणि 35 मिनिटं काम चाललं आणि सरासरी रोज 10 तास 22 मिनिटं काम चाललं, तर 10 मिनिटं वाया गेले. यावरून एक लक्षात येतं की, विरोधी पक्षानं राज्य सरकारला सभागृह चालवण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केलं," असं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं
उडता विदर्भ अशी परिस्थिती निर्माण झालीय : याचबरोबर, "चार दिवसांपूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा इथं अमली पदार्थांचा मला मोठा कारखाना महसूल गुप्तचर संचलनालयानं उद्ध्वस्त केला. एकीकडे अमली पदार्थांचे तस्कर विदर्भात आपलं जाळं विनत असतानाच सरकार मात्र, त्याकडे डोळेझाक करत आहे," असा आरोप करत उडता विदर्भ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हटलं आहे. तसंच "विदर्भाच्या प्रश्नांना, शेतकऱ्यांना व गोरगरिबांना न्याय देण्याच्या उद्देशानेच हिवाळी अधिवेशन घेतलं जातं. मात्र, हे अधिवेशन केवळ पुरवणी मागण्या मान्य करण्यासाठी अधिवेशन घेण्यात आलं. खऱ्या अर्थानं हे अधिवेशन वांझोट होतं," असा आरोप देखील विजय वडेट्टीवार केला.
नागपूर कराराची थट्टा : "विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन किमान 6 आठवड्यांचं घेऊ, असं त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणायचे. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा वेळ आली. त्यावेळी ते 7 दिवसांचे अधिवेशन गुंडाळून परत निघाले," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. तसंच खऱ्या अर्थानं हे अधिवेशन नागपूर कराराची थट्टा करणारं होतं, असा आरोप देखील जयंत पाटील यांनी केला.
हेही वाचा :
- दिल्ली हादरणार! मराठी व्यक्ती पंतप्रधान होणार, 19 डिसेंबरला सत्ताबदल होण्याची पृथ्वीराज चव्हाण यांना शक्यता
- दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा चिमुकल्यावर हल्ला; गळा, डोक्यावर दातांचा मारा, सिद्धेशचा मृत्यू
- 'उडता महाराष्ट्र' : मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी: जनावरांच्या शेडमधून 15 कोटींचं 'एमडी' जप्त