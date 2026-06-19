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ही तर फक्त झलक, खरा चित्रपट अजून बाकी : ठाकरे शिवसेनेचे 6 खासदार सोडून जाण्याच्या चर्चेवर एकनाथ शिंदे यांची सूचक प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना लोक त्यांना का सोडून जात आहेत, याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलय.

एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे (Shivsena Social media handle)
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By PTI

Published : June 19, 2026 at 10:40 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 10:56 PM IST

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मुंबई - शिवसेना (UBT) चे सहा खासदार आपल्या नेतृत्वाखालील गटात सामील होणार असल्याची चर्चा असताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितलं, "ही तर फक्त झलक (ट्रेलर) आहे आणि खरा चित्रपट अजून बाकी आहे."

गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 'ऑपरेशन टायगर'ची मोठी चर्चा आहे. याविषयी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी काय बोलणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष होतं. मात्र यावेळी या संपूर्ण विषयावर एकनाथ शिंदे यांनी थेट बोलणं टाळलं. तरीही अप्रत्यक्षपणे विरोधकांवर चांगलाच शाब्दिक हल्ला चढवला.

येथे शिवसेनेच्या 60व्या स्थापना दिनानिमित्त पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली आणि लोक त्यांना का सोडून जात आहेत, याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे असं म्हटलय. येथे आयोजित रॅलीला बंडखोर गटातील सहापैकी एकही खासदार उपस्थित नव्हता. ठाकरे यांचं नाव न घेता शिंदे म्हणाले की, लांडग्याने वाघाचं कातडं अंगावर पांघरलं तरी तो वाघ बनत नाही.

गुरुवारी मतदान झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीतील सर्व 17 जागा 'महायुती' जिंकेल, असा दावाही शिंदे यांनी केला. शिवसेना (UBT) सध्या एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे, कारण पक्षाच्या नऊ लोकसभा सदस्यांपैकी सहा जण संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटील-आष्टीकर आणि ओमप्रकाश राजे निंबाळकर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होण्याची शक्यता आहे.

हे लोकप्रतिनिधी गुरुवारी बोलावण्यात आलेल्या शिवसेना (UBT) च्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, ज्यामुळे ठाकरे यांच्या नेतृत्वाशी त्यांची फारकत झाल्याचे स्पष्ट झाले. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला गेल्या चार वर्षांत सहन करावा लागलेला हा दुसरा मोठा बंड आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या अखंड शिवसेनेमध्ये जून 2022 मध्ये फूट पडली होती; त्यावेळी शिंदे आणि पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले होते. त्यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्य-बाण' हे निवडणूक चिन्ह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्यात आले.

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Last Updated : June 19, 2026 at 10:56 PM IST

TAGGED:

EKNATH SHINDE
एकनाथ शिंदे
शिवसेना
उद्धव ठाकरे
EKNATH SHINDE

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