ही लढाई स्वाभिमानाची; राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे बंधूंचा ठाणेकरांना सावधानतेचा इशारा
उद्योगपतीच्या हातात देश देऊन संपूर्ण देश अडचणीत टाकण्याची शक्यता वेळीच रोखा अन्यथा सुविधांचा आनंद घेण्यासाठी तुम्हीच इथे राहणार नाही, असा सावधानतेचा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय.
Published : January 13, 2026 at 9:29 AM IST
ठाणे : भाजपाचे पैसे शिंदे पकडतात हे राज्यात काय सुरू आहे. पैशाचा महापूर का सुरू आहे? असा सवाल करत मैत्री गेली उडत स्वाभिमानाशी तडजोड नाही, असा इशारा देत राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष आणि जनतेला सावधान केलंय. भाजपा सर्वच पक्षांना गिळंकृत करणार असून, एका उद्योगपतीच्या हातात देश देऊन संपूर्ण देश अडचणीत टाकण्याची शक्यता आहे हे वेळीच रोखा अन्यथा सुविधांचा आनंद घेण्यासाठी तुम्हीच इथे राहणार नाही, असा सावधानतेचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी दिलाय.
तुमचे आयुष्य ठरवणारी निवडणूक : दीड दमडी फेकली की लोक येतील हा त्यांचा आत्मविश्वास फोल ठरवा, असे आवाहन राज ठाकरेंनी ठाणेकरांना केलंय. तर, उद्धव ठाकरे यांनीही तुमचे आयुष्य ठरवणारी निवडणूक आहे. आज पैसे वाटप करताहेत, तो पैसा नंतर तुमच्याच खिशातूनच काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सोमवारी (12 जानेवारी) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे या दोन्ही बंधूंची संयुक्त सभा गडकरी रंगायतन चौकात पार पडली. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी माणूस या मुद्द्यांवर दोन दशकांनंतर एकत्र आलेल्या दोन्ही ठाकरे बंधूंची पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील ही पहिलीच संयुक्त सभा होती. राज ठाकरे यांनी सुरुवातीलाच सरकारमधील पक्षांच्या पैसे वाटपावरून सुरू असलेल्या गुलामांच्या बाजारावर टीका केली.
आपटेला भाजपाकडून स्वीकृत नगरसेवकपद बहाल : पैसे देणाऱ्यांची चिंता नाही तर घेणाऱ्यांची चिंता वाटते. तुमच्या मुला-बाळांना काय वाटेल? आमचे आईबाप विकले गेलेत. हे सांगताना कोटी कोटी बोली नाकारणाऱ्या मनसेच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली. बदलापूरच्या विकृत आपटेला भाजपाने स्विकृत नगरसेवकपद बहाल केले. माझ्या घरी रतन टाटा, अंबानी, अदानी असे अनेक उद्योगपती येऊन गेले, म्हणून त्यांची पापे झाकायची का? असा सवाल करून ज्यावेळेला महाराष्ट्रावर संकट येईल, तेव्हा दोस्ती बिस्ती काही नाही, अदानीशी दोस्ती करायला मी अडाणी नाही, असे स्पष्ट करून राज ठाकरे यांनी अदानींची कुंडलीच मांडली.
10 वर्षांत केवळ अदानी यांच्यावरच एवढी मेहरबानी का? : हा दुसऱ्यांनी बांधलेली विमानतळे, पोर्ट गन पॉइंटवर स्वतःकडे घेतली. केंद्राचा दबाव आणि नरेंद्र मोदींचे नाव इतक्या पुण्याईवर हा अदानी देशभर पसरला आहे. इंडिगोची विमाने बंद झाल्यानंतर देश ठप्प झाला. अदानीला दिलेली उद्या पोर्ट बंद पडली तर व्यापार ठप्प, वीज बंद झाली तर देश अंधारात जाईल. देशात अनेक उद्योगपती असताना 2014 ते आजपर्यंत 10 वर्षांत केवळ अदानी यांच्यावरच एवढी मेहरबानी का? एकाच व्यक्तीला सर्व सवलती कशा मिळतात? असे सवाल करून ही शहरे गुजरातला मिळवायची आहेत, त्यासाठीच हे सर्व सुरू आहे. ठाणे शहरात अनेक प्रश्न आहेत, पहिला स्वाभिमान आपला ठसा, ठाणे तर उत्तम करूच, सुखसोई देऊ, पण तुम्ही टिकलात तरच, आज संकट उंबरठ्यावर उभे आहे, कोणत्याही क्षणी तुमच्या दरवाजावर टकटक होईल. केंद्र यांच्या हातात, राज्य यांच्या हातात उद्या महापालिकाही यांच्या हातात गेल्या तर परत मिळवणे कठीण आहे, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.
भाजपाचे दोन सुरतवाले छत्रपतींचा महाराष्ट्र लुटत आहेत : आज जर गाफिल राहिलात तर फसाल. कुणाकडे तक्रार करणार? दीड दमडी फेकली की आपल्या मागे येतील हा त्यांना आत्मविश्वास आहे. डोळ्यांदेखत शहरे जाऊ नयेत, म्हणून आपली शहरे वाचवा, अशी आर्त हाक राज ठाकरे यांनी ठाणेकरांना दिलीय. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका रिकाम्या करून टाकायच्या, अदानीच्या हातात द्यायच्या, असा कारभार सुरू असून, एक दिवस अदानी देश चालवेल, अशी भीती व्यक्त केलीय. भाजपाचे दोन सुरतवाले छत्रपतींचा महाराष्ट्र लुटत आहेत. पैसे वाटप करीत आहेत, तो पैसा नंतर तुमच्याच खिशातून काढणार कारण पूर्वीचा भाजपा मेला आहे म्हणून आम्ही शिवशक्तीची निर्मिती केलीय, मराठी माणूस जागा करण्यासाठी आमची युती झाल्याचे सांगितले. बिबट्या नागरी वस्तीत शिरतो म्हणून शूट ॲट साईटचे आदेश देता मग, वनजमीन आंदण देणाऱ्या विकासकांना वनमंत्री गोळ्या घालणार का? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला.
लाव रे तो व्हिडीओ : बॉम्बे इज नॉट अ महाराष्ट्र सिटी अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या अण्णामलाई याचा उल्लेख रसमलाई असा करून राज ठाकरे यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडीओ सादर केला. त्यावर हास्यास्पद खुलासा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही राज ठाकरे यांनी व्हिडीओतून पोलखोल केली. मराठी शहरांवरील ठसा यांना पुसायचा आहे. प्रत्येक राज्याची एक संस्कृती, स्वाभिमान असतो. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईचा विमानतळ ताब्यात घेताच अदानीने विमानतळावर गरबा केल्याचा व्हिडीओही सभेत सादर केला. हे म्हणजे तुमची ओळख पुसायची आहे. मुंबईच्या विमानतळावर फक्त ढोल ताशेच वाजतील, असा गर्भित इशाराही राज ठाकरेंनी दिलाय.
करोडोंची ऑफर दिली तरीही स्वाभिमानी : ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पक्षातील उमेदवारांना भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उमेदवारी मागे घेण्यासाठी करोडो रुपयांचे आमिष दाखवले असल्याचा आरोप दोन्ही ठाकरे बंधूंनी ठाण्यात झालेल्या सभेत केलाय. ज्या उमेदवारांना करोडो रुपयांचं आमिष दाखवण्यात आलं आणि ज्यांनी एकनिष्ठ राहत उमेदवारी मागे न घेता निवडणूक लढवण्यावर ठाम राहिले, अशा उमेदवारांचं ठाकरे बंधूंनी व्यासपीठावर कौतुक केलंय. ठाण्यातील कोपरी प्रभाग क्रमांक 20 क मधून मनसेच्या उमेदवार राजेश्री नाईक यांना शिंदेंच्या शिवसेनेची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी 5 कोटींची ऑफर देण्यात आली. दिव्यातील प्रभाग क्रमांक 28 ब मधील ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार ज्योती पाटील यांना शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 कोटींची ऑफर देण्यात आली. तर भिवंडीचे मनसेचे उमेदवार यांना 1 कोटींची ऑफर उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दिली, असे राज ठाकरे यांनी भरसभेत सांगितले.
हेही वाचाः
राहुल नार्वेकर यांच्याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार, कुलाब्यातील 'त्या' इच्छुकांचं निवडणूक लढण्याचं स्वप्न भंगलं
किशोरी पेडणेकरांच्या उमेदवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, मात्र ऐनवेळी सुनावणीस न्यायालयाचा नकार