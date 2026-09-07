शिरजगाव कसब्यात शेतकऱ्याचा तिसरा बळी; पुण्यासह वनविभागाच्या पथकाकडून वाघीण जेरबंद
तिघांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या वाघिणीला वनविभागाच्या पथकानं जेरबंद केलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : September 7, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 5:51 PM IST
अमरावती - चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरजगाव कसबा परिसरात वाघिणीची दहशत पुन्हा एकदा दिसून आली. वाघिणीच्या हल्ल्यात सोमवारी दुपारी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. पावर हाऊस जवळ शेतात काम करीत असणारे दिनेश आवारे ( वय,45) यांच्यावर वाघिणीनं अचानक हल्ला केला. त्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे प्रचंड खळबळ उडाली असून शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
वाघिणीचा तिसरा बळी, परिसरात प्रचंड भीती - शिरजगाव कसबा परिसरात यापूर्वी ही वाघिणीच्या हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या वाघिणींना यापूर्वी दोन जणांचा बळी घेतला आहे. मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा येथे 27 ऑगस्ट रोजी चरणदास इखे या शेतकऱ्यावर वाघिणींना हल्ला करून त्यांना ठार मारलं होतं. ही वाघीण आता मोर्शी जिल्ह्यातून चांदूरबाजार तालुक्यात दाखल झाली. रविवारी सोनोरी येथील शेत शिवारात दोन बकऱ्या या वाघिणीनं खाल्ल्या आहेत. सोमवारी दुपारी उर्मिला इवने ( वय 18) या युवतीवर वाघिणींना हल्ला करून तिला ठार मारलं. या घटनेमुळे सोनोरी गावात वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. आज सकाळी ही वाघीण परिसरातून मध्यप्रदेशच्या सीमेवर गेल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, दुपारी शिरजगाव कसबा येथे दिनेश आवारे या शेतकऱ्यावर हल्ला करून त्यांना ठार मारल्यानं परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
शिकार केल्यानंतरही वाघीण घटनास्थळी - दिनेश आवारे यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर वाघिणीनं घटनास्थळ सोडलं नसल्याची माहिती आहे. बराच वेळपर्यंत मृतदेहाजवळ ठाण मांडून बसल्यानं परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली. वाघिणीच्या उपस्थितीमुळे घटनास्थळी जाण्यासही धोका निर्माण झाला.
वाघिणीला जेरबंद करण्याच्या हालचाली - गेल्या तीन दिवसांपासून या वाघिणीला पकडण्यासाठी वन विभागाकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, तिला पकडण्यात यश मिळालं नव्हतं. त्र वनविभागाच्या वतीनं प्रचंड खबरदारी घेत वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरजगाव कसबा परिसरात सोमवारी शेतकरी दिनेश आवारे यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा बळी घेतल्यानंतर घटनास्थळीच ठाण मांडून बसलेल्या वाघिणीला रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट पुणे येथील मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमराज यांनी यशस्वीपणे डार्क करून बेशुद्ध केलं. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने वाघिणीला सुरक्षितपणं ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. या कार्यवाहीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून भयभीत झालेल्या शिरसगाव कसबा, सोनोरी आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिनेश आवारे यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर वाघीण घटनास्थळ सोडण्यास तयार नव्हती. मृतदेहाजवळच ती बराच वेळ ठाण मांडून बसल्यानं वनविभागा समोर मोठा आव्हान उभा राहिलं होता. परिसरात मोठ्या संख्येनं नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आणि वाघिणीच्या आक्रमक वर्तनामुळं बचाव कार्य अत्यंत सावधगिरीने करावं लागत होतं. दरम्यान अमरावती सह पुणे येथील रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झालं. त्यांच्यासोबत वर्धा जिल्ह्यातील वनविभागाचे रेस्क्यू पथकही बचाव कार्यात सहभागी झालं. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पुणे येथील रेस्क्यूचारी टेबल ट्रस्टचे मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमराज यांनी योग्य संधी साधत वाघिणीवर डार्टचा मारा केला. डार्ट लागल्यानंतरही काही वेळातच वाघीण बेशुद्ध झाली. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकानं वाघिणीला ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
पुणे, अमरावती आणि वर्धा पथकांची महत्त्वाची भूमिका- वाघिणीला जेरबंद करण्याच्या मोहिमेत विविध ठिकाणाहून आलेल्या तज्ञ रेस्क्यू पथकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमरावतीतील वनविभागाच्या पथकांसोबत पुणे येथील रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्टचे पथक आणि वर्धा जिल्ह्यातील वनविभागाचे रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. वाघिणीच्या हालचाली, तिचे आक्रमक वर्तन, घटनास्थळाची परिस्थिती आणि नागरिकांची गर्दी या सर्व बाबींचा विचार करून कारवाई करण्यात आली अशी माहिती अमरावती रेस्क्यू टीमचे प्रमुख अमोल गावनेर यांनी दिली.
मृत युवतीच्या कुटुंबीयाची बच्चू कडू ,नवनीत राणांनी घेतली भेट- वाघिणीच्या आल्यात ठार झालेल्या उर्मिला इवने हिच्या कुटुंबीयाची आमदार बच्चू कडू यांनी भेट घेतली. जिल्ह्याच्या माजी खासदार नवनीत राणा आज सोनोरी परिसरात पोहोचल्या त्यांनीदेखील उर्मिलाच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन करून त्यांच्या दुःखात सहभागी होत परिस्थितीची माहिती घेतली. अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे हे देखील दोन दिवसांपासून परिसरात उपस्थित असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
अखेर शेतकऱ्यांना दिलासा- सलग तीन मानवी बळी आणि जनावरांवरील हल्ल्यांमुळे शिरजगाव कसबा, सोनोरी आणि परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीच वातावरण होतं. शेतात ज्ञाना, गुरे ढोरे चारण्यासाठी नेणं आणि रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडणंही धोकादायक बनलं होतं. अखेर आज नरभक्षक वाघीण जेरबंद झाल्यानं या परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निस्वास सोडला.
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