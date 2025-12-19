ETV Bharat / state

फुलपाखरांच्या गावाला वनविभागाकडून नवी झळाळी; उद्यापासून सुरू होणार फुलपाखरू महोत्सव

आंबोलीच्या पायथ्याला असणाऱ्या पारपोली गावामध्ये तिसऱ्यांदा फुलपाखरू महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे. फुलपाखरू महोत्सवाचं उद्धाटन शनिवारी होणार आहे.

BUTTERFLY FESTIVAL PARPOLI
पारपोलीत सापडणारी फुलपाखरं (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
सिंधुदुर्ग : दरवर्षी हजारो पर्यटक फुलपाखरांचं गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पारपोली गावाला भेट देण्यासाठी येत असतात. पर्यटक वेगवेगळ्या प्रजातीची फुलपाखरं पाहून आनंदी होतात. आता फुलपाखरांच्या गावात तिसऱ्यांदा 'फुलपाखरु महोत्सव' भरणार आहे. यासाठी नव्यानं उभारलेल्या ट्री-हाऊसमुळं पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात राहता येणार आहे. त्यामुळं फुलपाखरांच्या गावला नवीन झळाळी मिळणार आहे. पारपोली गावात शनिवारी तिसऱ्या फुलपाखरू महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे. यावेळी नाविन्यपूर्ण पारपोली ट्री-हाऊस आणि महोत्सवाच्या आकर्षक प्रवेशद्वाराचंही उद्घाटन होणार आहे. पारपोली संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती आणि महाराष्ट्र वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा महोत्सव होत आहे.

दुर्मीळ प्रजातीची फुलपाखरं : पारपोली गावात फुलपाखरांच्या वाढीसाठी अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असं वातावरण असून फुलपाखरांचं अन्न असलेल्या विविध प्रकारच्या फुलांच्या उपलब्धतेचं वरदान आहे. त्यामुळं सुमारे 180 प्रकारची विविध फुलपाखरं या गावात आढळतात. फुलपाखरांच्या जैवविविधतेनं नटलेलं पारपोली गाव फुलपाखरांच्या प्रजातीचं माहेरघर आहे. या गावात अतिशय दुर्मीळ आणि केवळ पश्चिम घाटात आढळणाऱ्या फुलपाखरांच्या असंख्य प्रजाती आहेत. यातील फुलपाखरांच्या बहुसंख्य जाती या गावात आढळून येतात. मलबार, बँडेड पिकॉक, सर्दन बर्ड विंग, मलबार ट्री निंफ, मलबार रेवेन आणि मलबार स्पॉटेड प्लॅट अशा विविध प्रकारच्या फुलपाखरांच्या जीवनचक्राचा अभ्यास करण्यासाठी निसर्गप्रेमींसह पर्यटकांसाठी ही पर्वणी आहे.

पर्यटकांचा महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : या महोत्सवात पारपोली ते आंबोली घाट या भ्रमंतीत जंगल, दरी खोऱ्यातील विविध दुर्मीळ वन्यजीवांची माहिती, उंच कड्यावरून कोसळणारे धबधबेही अनुभवता येणार आहेत. फुलपाखरू तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली जंगलातील फुलपाखरांच्या माहितीसह त्यांच्या जीवनक्रमाबाबतचं ज्ञान, विज्ञान आणि तांत्रिक माहिती पर्यटकांना मिळणार आहे. कावळेसाद पॉईंट, हिरण्यकेशी उगमस्थान, फुलपाखरू वनजीवन याचाही आस्वाद घेता येणार आहे. तसंच या महोत्सवात पारपोली गावातील पारंपरिक घरात राहण्यासह पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा आणि विविध पारंपरिक कला याचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळणार आहे. निसर्गप्रेमींसह पर्यटकांसाठी असलेल्या या महोत्सवात गेली दोन वर्ष देशभरातील पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता.

गावाच्या पर्यटनाला मिळणार चालना : शाळा-महाविद्यालाच्या सहलींना फुलपाखरं बघण्याची आणि त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती समजून घेण्याबरोबरच पर्यावरण तसंच वन्यजीवांविषयी कुतूहल निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. या महोत्सवाच्या आयोजनामुळं गावातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसंच गावाच्या पर्यटन विकासासाठी चालना मिळणार आहे, असं गावकऱ्यांनी सांगितलं.

तिसऱ्या फुलपाखरू महोत्सवाचं शनिवारी उद्घाटन : फुलपाखरु महोत्सवाचं शनिवारी सकाळी 11 वाजता उद्घाटन होणार आहे. पालकमंत्री तथा बंदर विकासमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी तृप्ती चोडमिते, कोल्हापूर मुख्य वनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद उद्घाटनाला उपस्थितीत राहणार आहेत.

