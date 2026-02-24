ETV Bharat / state

साताऱ्यातील उंब्रजमध्ये भरदिवसा जबरी चोरी, दुकानाचे कुलूप काढत असताना सराफाची लाखोंच्या ऐवजाची बॅग लंपास

उंब्रजमधील एका सराफाची लाखो रूपयांचा ऐवज असलेली बॅग चोरट्यांनी भरदिवसा लंपास केल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली आहे.

Umbraj Satara robbery
चोरीच्या घटनास्थळावर तपास करताना पोलीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 24, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
सातारा - कराड तालुक्यातील उंब्रजच्या बाजारपेठेत सोमवारी सकाळी दोन अनोळखी चोरट्यांनी धाडसी चोरी केली आहे. आपल्या दुकानाचे कुलूप काढत असताना सराफाने स्कुटीवर ठेवलेली ८ तोळे सोने, ५ किलो चांदी आणि २ लाखांची रोकड असलेली बॅग लंपास करत चोरटे मोटरसायकलवरून पसार झाले. या चोरीमुळे उंब्रजमधील सराफ व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी सायंकाळी उंब्रज पोलीस ठाण्यात दोन अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

Umbraj Satara robbery
ज्वेलर्स दुकान, उंब्रज (ETV Bharat Reporter)

बाजाराच्या दिवशी सकाळी धाडसी चोरी - पुणे-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्गावरील उंब्रज हे मध्यवर्ती बाजारपेठचे ठिकाण आहे. कराड आणि पाटण तालुक्यातील लोकांचा या बाजारपेठेशी संबंध येतो. याठिकाणी उपनिबंधक कार्यालय असून नुकतेच अप्पर तहसील कार्यालय देखील मंजूर झाले आहे. तसेच उंब्रजला फार पूर्वीपासून स्वतंत्र पोलीस स्टेशन आहे. सोमवारी उंब्रजचा आठवडी बाजार असतो आणि बाजाराच्या दिवशी सकाळी धाडसी चोरीची घटना घडल्याने व्यापारी वर्गात घबराट पसरली आहे.

Umbraj Satara robbery
चोरी प्रकरणाचा पोलीस तपास (ETV Bharat Reporter)

दागिने आणि रोकड असलेली बॅग केली लंपास - पोलीस आणि घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, उंब्रज-चोरे रस्त्यालगत गणेश यादव यांचे श्री वाग्देवी ज्वेलर्स नावाचे दुकान आहे. नेहमीप्रमाणे सकाळी दहा वाजण्याच्या दरम्यान दुकान उघडण्यासाठी ते स्कुटीवरून आले. गाडी एका शेडमध्ये उभी केली. दागिने आणि रोकड असलेली बॅग स्कुटीवर ठेऊन ते दुकानचे कुलूप काढायला गेले. मात्र, कुलपाच्या होलमध्ये कसला तरी पदार्थ भरलेला होता. त्यामुळे त्यांना कुलूप निघत नव्हते.

Umbraj Satara robbery
चोरी प्रकरणाचा पोलीस तपास (ETV Bharat Reporter)

उंब्रज पोलीस घटनास्थळी दाखल - दुकान मालक बराच वेळ कुलूप काढण्याच्या खटपटीत होता. हीच संधी साधून मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांपैकी एक चोरटा सराफाच्या स्कुटीजवळ आला आणि स्कुटीवरील बॅग उचलून पळत जाऊन मोटरसायकलवर बसला. त्यानंतर दोन्ही चोरटे मोटरसायकलवरून पसार झाले. बॅगेत ८ तोळे सोने, ५ किलो चांदी आणि २ लाख रुपयांची रोकड होती. या घटनेची माहिती दिल्यानंतर उंब्रज पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.

पोलिसांकडून तपास सुरू - उंब्रज पोलिसांनी सातारचे पोलीस अधीक्षक, कराड उपविभागाच्या डीवायएसपी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेला घटनेची माहिती कळविली. एलसीबीचे पथक आणि श्वान पथक तातडीने घटनास्थळी आले. चोरटे ज्या मार्गाने पसार झाले त्या मार्गावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज एलसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतली आहेत. चोरीची पद्धत पाहता दोन-तीन दिवस पाळत ठेवून चोरट्यांनी चोरी केली असावी. तसेच दोन पेक्षा अधिक संशयितांचा या गुन्ह्यात सहभाग असावा, असा प्राथमिक अंदाज एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक अरूण देवकर आणि उंब्रजचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार यांनी वर्तवला आहे.

Umbraj Satara robbery
चोरी प्रकरणाचा पोलीस तपास (ETV Bharat Reporter)

दोन अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल - दुकान मालक गणेश यादव यांनी उंब्रज पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून सोमवारी सायंकाळी दोन अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चोरट्यांच्या शोधात पोलिसांचे पथक रवाना करण्यात आले असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार यांनी दिली आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रमेश ठाणेकर करत आहेत.

