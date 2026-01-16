नागपुरात भाजपाच्या विजयाची ही आहेत चार कारणे? काँग्रेसला गाफील राहणं भोवलं
भावनिक नाही तर विकासाचे राजकारण करायचे आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, त्याचा देखील प्रभाव नागपुरातील जनतेवर झालाय.
Published : January 16, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 5:47 PM IST
नागपूर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपूर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नागपूर, त्याच बरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय असलेले नागपूर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं नागपूर ही चार महत्त्वाची कारणं पुन्हा एकदा नागपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता चौथ्यांदा कायम ठेवण्यात कारणीभूत ठरलेली आहे. याशिवाय विकासाचे राजकारण भाजपाच्या पथ्यवार पडल्याचं दिसत आहे. या वेळी भाजपाने नागपूर महानगरपालिकेत 120 पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणणार, असा चंग बांधला होता. भावनिक नाही तर विकासाचे राजकारण करायचे आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, त्याचा देखील प्रभाव नागपुरातील जनतेवर झालाय.
मुख्यमंत्र्यांचा राज्यात, नागपुरात झंझावात : देवेंद्र फडणवीस 2014 ला पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आजपर्यंत त्यांनी कधी ही नागपूरकडे दुर्लक्ष होऊच दिले नाही. नागपूर शहराचा विकास, पायाभूत सुविधांची उभारणी यावर त्यांनी सातत्याने भर दिलाय. एवढंच नाही तर त्यांनी लोकांसोबत असलेला कनेक्ट कधीही तुटू दिला नाही. अतिशय व्यस्त कामात असतानादेखील आठवड्यातून किमान एकदा तरी त्यांची नागपूरवारी निश्चित असते. त्याचाच थेट फायदा भारतीय जनता पक्षाला निकालात होताना दिसतोय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा झंझावात : राज्यामध्ये महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून आजच्या निकालापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा झंझावात बघायला मिळालाय. नागपुरात अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने मात्र, तेवढ्याच शिस्तीत भाजपाने प्रचाराची योजना आखली, 'देवा भाऊ विथ तर्री पोहा असो की चना पोहा विथ नितीन गडकरी' संवाद कार्यक्रम असो. या माध्यमातून दोन्ही नेत्यांनी नागपूरच्या विकासाचे मॉडेल जनतेच्या समोर ठेवले. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभा आणि 'रोड शो'च्या माध्यमातून नागपूरकरांमध्ये भाजपा उमेदवारांचा जोरदार प्रचार केलाय.
नितीन गडकरींचा मजबूत प्रचार : महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतःला झोकून दिलं होतं. दिवसभर दिल्लीत मंत्रालयाचे कामे आणि रात्री चार चार प्रचारसभांच्या माध्यमातून त्यांनी पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरण्याचं काम केलं. गडकरी यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये मेट्रो रेल्वे, एम्स, ट्रिपल आयआयटी, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिट यांसारखे प्रकल्प पूर्ण झालेत. विकासाचं मॉडेल कसं असावं याच उदाहरणच त्यांनी नागपुरात सेट केलंय. पुढील 10 वर्षांत नागपूर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असेल, असा वादा त्यांनी जनतेला केलाय. गडकरींचा वादा म्हणजे नागपूरकरांसाठी विकासाचा नवा अध्याय असतो.
भाजपाने राखला गड : भारतीय जनता पक्षाने अपेक्षित यश मिळवलेलं आहे. 2017च्या निवडणुकीत मिळालेल्या 108 जागांचं लक्ष यावेळी भेदण्याचा निर्धार भाजपाचे कार्यकर्ते करून प्रचारात उतरले होते. डोअर टू डोअर प्रचार आणि मॅन टू मॅन कॉन्टॅक्ट भाजपाच्या रणनीतीचा भाग होता. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने चौथ्यांदा बालेकिल्ला सुरक्षित केलाय.
याही वेळेत काँग्रेसला जमले नाही : 18 वर्षांपासून काँग्रेस नागपूर महानगरपालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहे. मात्र, यावेळी देखील त्यांना मतदारांनी नाकारलंय. काँग्रेस आमदार तथा शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर या निमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. लोकसभा निवडणुकीमध्ये विकास ठाकरे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना कडवी झुंज दिली होती. मोठ्या प्रमाणात मतं विकास ठाकरे यांच्या पारड्यात पडली, त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढतील, असा अंदाज काँग्रेसने बांधला होता. मात्र, स्थानिक मुद्द्यांवर नागरिकांची नस ओळखण्यात काँग्रेस पक्ष याही वेळी अपयशी ठरल्याचं चित्र आहे. काँग्रेसचा आक्रमक प्रचार, मोठे नेते फिरकलेच नाही. एकीकडे काँग्रेसने नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आक्रमक प्रचाराची रणनीती आखली होती. मात्र, दुसरीकडे एक ही मोठे नेते नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रचारात दिसलेच नाही.
