ETV Bharat / state

"मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीची फक्त चौकशी," राज ठाकरे म्हणाले, "रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?"

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यांनीही या मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवरून सरकारला खडे बोल सुनावलेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास 32 तास ठप्प होता.

MNS President Raj Thackeray
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी टँकर उलटल्यानं घडलेल्या भीषण अपघातानंतर तब्बल 32 तासांनी वाहतूक पूर्ववत झालीय. परंतु वाहतूक कोंडीच्या काळात प्रवाशांना भयंकर त्रासाला सामोरं जाव लागलंय. आता मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यांनीही या मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवरून सरकारला खडे बोल सुनावलेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास 32 तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का? हा प्रश्न आहे, असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केलाय. राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या प्रश्नाला वाचा फोडलीय.

कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? : मंगळवार 3 फेब्रुवारीला संध्याकाळी 5 च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहतूक थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने केली गेली ती म्हणजे टोल वसुली, असं म्हणत राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा टोलवसुलीवरून सरकारला लक्ष्य केलंय.

32 तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का? परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेंव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करा.हल्ली मुंबई-पुणे प्रवास हा नक्की किती तासांत होईल याबद्दल कोणीच शाश्वती देऊ शकत नाही. मुंबई आणि पुणे ही या राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत असं एका बाजूला म्हणायचं आणि 32 तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते याकडे स्वस्थपणे बघायचं यासाठी लागणारा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे, असंही ते म्हणालेत.

टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत करावा : ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच, असा सल्लाही राज ठाकरेंनी महायुती सरकारला दिलाय.

हेही वाचाः

"सुनील तटकरे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत", संजय राऊत म्हणाले, "पार्थ पवारांनी चौकशीला सामोरं जात क्लिन होऊन बाहेर पडावं"

मुंबई - पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी अखेर सुटली, 32 तास अडकून होते प्रवासी

TAGGED:

RAJ THACKERAY
MUMBAI PUNE TRAFFIC RESOLVED
MUMBAI PUNE EXPRESSWAY TRAFFIC JAM
राज ठाकरे
MUMBAI PUNE EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.