"रोहित पवारांच्या आरोपांत तथ्य, चौकशी झालीच पाहिजे", फ्लाईट अटेंडन्ट पिंकी माळीच्या वडिलांची मागणी

अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूवर रोहित पवारांनी घातपाताचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केलीय

Father of flight Pinky Mali who lost her life in Ajit Pawar's plane crash seeks an enquiry
"रोहित पवारांच्या आरोपांत तथ्य, चौकशी झालीच पाहिजे", फ्लाईट अटेंडन्ट पिंकी माळीच्या वडिलांची मागणी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 8:21 PM IST

मुंबई : अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूवर रोहित पवारांनी घातपाताचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केलीय. त्यानंतर आता याच अपघातात जीव गवामलेल्या पिंकी माळी हिचे वडील शिवकुमार माळी यांनीही सवाल उपस्थित केलेत. "राजकारण हे गलिच्छ झालंय, हे लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, याप्रकरणी सत्य बाहेर आलं तर अनेकजण अडचणीत येतील," असा थेट आरोप शिवकुमार माळी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना केलाय.


शिवकुमार माळी यांचे आरोप? : पिंकी माळीचे वडील शिवकुमार माळी यांनी रोहित पवारांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "रोहित पवारांनी जी शंका व्यक्त केलीय, ती अगदी योग्य आहे. हा एक घातपात असू शकतो, असा संशय आम्हालाही आहे. रोहित पवार आणि अमोल मिटकरींनी व्यक्त केलेल्या संशयावर तपास झाला पाहिजे. या अपघातात मी मुलगी गमावलीय, त्यामुळं या अपघाताचं नेमकं कारण आम्हाला समजलंच पाहिजे. व्हीएसआर कंपनीनं आम्हाला याबद्दल अद्याप काहीही माहिती दिलेली नाही." पुढं शिवकुमार माळी यांनी सांगितलं की, "नेहमी काळ्या रंगाचं विमान असायच यंदा पांढरं विमान का होतं?, वैमानिक अचानक का बदलला गेला?, ट्राफिकमुळं वैमानिक बदलण्यात आला, असं सांगितलं गेलं. मात्र पहाटेच्यावेळी कुठं ट्राफिक असतं? जर वैमानिक असता तर असं झालं नसतं. यापूर्वी एकदा वैमानिक सुमित कपूरवर मद्यपान करून ड्युटीवर आल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली होती. शेवटच्या क्षणी कसा वैमानिक बदलण्यात आला?, तसंच पीए देखील सोबत गेला नव्हता. म्हणून आमचा या सर्व दाव्यांवर संशय आहे. वैमानिकाचा 50 कोटींचा विमा असल्याचं वृत्त आम्हाला मीडियातून समजलं. त्यामुळं रोहित पवार जे काही बोललेत, ते अगदी बरोबर आहे." याचबरोबर, "आमची पिंकी कंपनीसोबत एकनिष्ठ होती. युरोपात या विमानसेवा कंपनीवर काही निर्बंधही घालण्यात आलेत. यापूर्वीही विमानाला अचानक जर्क लागल्याची तक्रार एकदा पिंकीनं केली होती. त्यामुळं तिला लँडिंग आणि टेक ऑफ करताना प्रचंड भीती वाटायची. घटनेला इतके दिवस उलटले तरीही अद्याप कंपनीनं आम्हाला अधिकृरित्या काहीही कळवलेलं नाही. कमी दृश्यमानता हेच अपघाताचं एकमेव कारण असेल असं आम्हाला वाटत नाही," असंही शिवकुमार माळी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना स्पष्ट केलं.



रोहित पवारांकडूनही चौकशीची मागणी : अजित पवार यांचा 28 जानेवारीला बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेला आता दोन आठवडे उलटून गेलेत. दरम्यान, या घटनेबाबत अजित पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी या घटनेमागे घातपात असल्याचा संशय रोहित पवार यांनी व्यक्त केला. रोहित पवारांनी त्यासंबंधी काही तथ्य मांडत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केलीय. या अपघातात अजित पवारांसमवेत विमानातील 5 जण मृत्यूमुखी पडले. ज्यात विदीप जाधव (अजित पवारांचे सुरक्षा रक्षक), पिंकी माळी (फ्लाईट अटेंडन्ट), कॅप्टन सुमित कपूर (पायलट) आणि कॅप्टन शांभवी पाठक (को-पायलट) यांचा समावेश होता. पिंकी माळी या मुंबईच्या वरळीतील बीडीडी चाळ क्रमांक. 29 येथील रहिवासी शिवकुमार माळी यांची मुलगी होती. व्हीएसआर कंपनीत ती फ्लाईट अटेंडन्ट म्हणून काम करत होती. अजित पवारांच्या अपघातात पिंकीनंही आपले प्राण गमावले.

